Lịch sử 2 trận đối đầu U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan: 10 bàn thua và ký ức ám ảnh của Kuwait

U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan và hai thất bại nặng nề

Hai đội gặp nhau lúc 17h00 ngày 18/9 tại lượt hai bảng C ASIAD 2026. Kuwait vừa hòa Việt Nam 1-1, trong khi Uzbekistan thắng Philippines 5-1.

Dữ liệu đối đầu của Báo Lâm Đồng ghi nhận hai lần gặp từ 2021 tới 2024 và Uzbekistan thắng cả hai.

U23 Kuwait 1-5 U23 Uzbekistan ngày 2/11/2021

Cuộc đối đầu đầu tiên trong chuỗi dữ liệu diễn ra năm 2021.

Uzbekistan ghi tới 5 bàn và thắng 5-1. Kết quả tạo ra khoảng cách rất lớn giữa hai đội ngay trong lần chạm trán đầu tiên được ghi nhận.

U23 Kuwait 0-5 U23 Uzbekistan ngày 20/4/2024

Ba năm sau, hai đội tái ngộ ở vòng bảng U23 châu Á tại Qatar.

Uzbekistan thậm chí còn tạo ra tỷ số đậm hơn khi thắng 5-0, qua đó sớm giành vé vào tứ kết.

Sau hai trận, Uzbekistan đã ghi tổng cộng 10 bàn vào lưới Kuwait, còn Kuwait chỉ ghi được một lần.

Nhận định U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan: Kuwait phải thay đổi ký ức cũ

Kuwait vừa cho thấy khả năng phòng ngự kiên trì trước Việt Nam và giành được một điểm.

Nhưng Uzbekistan đặt ra bài toán hoàn toàn khác. Chiến thắng 5-1 trước Philippines cho thấy đội bóng Trung Á có khả năng đưa nhiều cầu thủ vào khu vực nguy hiểm và khai thác khoảng trống rất nhanh.

Với Kuwait, cuộc tái đấu không chỉ liên quan tới cục diện bảng C mà còn là cơ hội xóa đi ký ức hai thất bại với tổng tỷ số 1-10.