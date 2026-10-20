Lịch sử 2 trận đối đầu AS Roma vs Slovan Bratislava: Totti từng ôm hận, Roma chờ đòi nợ sau 15 năm

Trước cuộc tái đấu tại Champions League 2026/27, AS Roma và Slovan Bratislava mới gặp nhau 2 lần, đều ở vòng play-off Europa League mùa giải 2011/12. Đáng chú ý, đội bóng Italy chưa từng giành chiến thắng, với 1 trận hòa và 1 thất bại.

Slovan Bratislava vs AS Roma ngày 18/8/2011: Dobrotka khiến đội bóng Italy thất bại 0-1

Lần đầu tiên AS Roma chạm trán Slovan Bratislava diễn ra ngày 18/8/2011 tại Slovakia, trong khuôn khổ lượt đi vòng play-off Europa League. Đây cũng là một trong những trận đấu đầu tiên của HLV Luis Enrique trên cương vị dẫn dắt đội bóng thủ đô Italy.

Roma được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đội khách sở hữu những cái tên như Bojan Krkic, Nicolas Burdisso, Maarten Stekelenburg và Fabio Simplicio, trong khi Francesco Totti bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị.

Tuy nhiên, Slovan Bratislava không lựa chọn cách nhập cuộc mạo hiểm. Đại diện Slovakia duy trì đội hình chặt chẽ, hạn chế khoảng trống ở khu vực phòng ngự và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 80 khi trung vệ Martin Dobrotka ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Roma không thể tìm được bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại và chấp nhận thất bại 0-1 ngay ở lần đầu hai đội gặp nhau.

Chiến thắng này mang ý nghĩa quan trọng với Slovan Bratislava. Không chỉ tạo lợi thế trước trận lượt về, đại diện Slovakia còn chứng minh họ đủ khả năng cạnh tranh với một đội bóng đến từ Serie A.

Về phía Roma, trận thua đặt đội bóng dưới sức ép lớn trước màn tái đấu tại Olimpico, nơi họ buộc phải thắng nếu muốn tiếp tục hành trình tại Europa League.

AS Roma vs Slovan Bratislava ngày 25/8/2011: Perrotta mở tỷ số, Štepanovský nhấn chìm Olimpico

Trận lượt về diễn ra ngày 25/8/2011 trên sân Olimpico. Với thất bại 0-1 ở lượt đi, AS Roma không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Đội bóng của Luis Enrique nhập cuộc đầy quyết tâm và nhanh chóng có được điều mình cần. Ngay phút 11, Simone Perrotta ghi bàn mở tỷ số, đưa Roma vượt lên dẫn trước 1-0 và san bằng tổng tỷ số sau hai lượt trận.

Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà nắm lợi thế về thế trận. Francesco Totti, Bojan Krkic và các đồng đội tiếp tục tìm kiếm cơ hội, nhưng hàng phòng ngự Slovan Bratislava vẫn duy trì được sự tập trung trong phần lớn thời gian thi đấu.

Khi trận đấu bước vào những phút cuối, bước ngoặt bất ngờ xuất hiện. Phút 82, Peter Štepanovský ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Slovan Bratislava, khiến Roma rơi vào thế bất lợi khi tổng tỷ số chuyển thành 2-1 cho đội khách.

Bàn thắng này khiến Olimpico lặng đi. Roma không thể xoay chuyển tình hình trong những phút còn lại và chính thức dừng bước tại vòng play-off Europa League, dù được đánh giá vượt trội trước khi hai lượt trận diễn ra.

Đối với Slovan Bratislava, trận hòa 1-1 trên sân khách chẳng khác nào một chiến thắng. Đại diện Slovakia loại đối thủ tên tuổi của bóng đá Italy, đồng thời tạo nên một trong những dấu ấn đáng nhớ tại đấu trường châu Âu.

Nhận định AS Roma vs Slovan Bratislava: Gasperini có cơ hội xóa ký ức buồn

AS Roma bước vào cuộc tái đấu sau khởi đầu khó khăn tại Champions League 2026/27. Đội bóng của HLV Gian Piero Gasperini mới giành được 1 điểm sau hai lượt trận, lần lượt hòa Fenerbahce 1-1 và thất bại 3-4 trước Real Madrid.

Khả năng tấn công không phải vấn đề lớn nhất của Roma, bởi họ vẫn ghi được 3 bàn trước Real Madrid. Tuy nhiên, hàng phòng ngự thiếu ổn định khiến đội bóng thủ đô Italy chưa thể đạt kết quả như mong muốn.

Slovan Bratislava cũng đang gặp khó sau hai thất bại trước PSG và Stuttgart. Đại diện Slovakia đã để thủng lưới 9 bàn, cho thấy những hạn chế khi phải đối đầu với các đội bóng có chất lượng tấn công cao.

So với năm 2011, Roma hiện có lợi thế lớn hơn về lực lượng và khả năng tổ chức tấn công. Tuy nhiên, hai cuộc đối đầu trước đây là lời cảnh báo rằng sự vượt trội về danh tiếng không đảm bảo cho một chiến thắng.

Phong độ và lịch sử đối đầu AS Roma vs Slovan Bratislava

Trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu trước cuộc đối đầu, AS Roma giành 1 chiến thắng, 3 trận hòa và nhận 1 thất bại. Slovan Bratislava có thành tích nhỉnh hơn với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại.

Lịch sử đối đầu vẫn là điểm tựa tinh thần của đại diện Slovakia. Trong 2 lần gặp Roma, Slovan Bratislava thắng 1, hòa 1, ghi 2 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua.

Tuy nhiên, những kết quả này đã cách đây 15 năm. Cả hai đội đều trải qua nhiều thay đổi về nhân sự, ban huấn luyện và cách tổ chức lối chơi.

AS Roma vs Slovan Bratislava tại Champions League 2026: Roma chờ chiến thắng đầu tiên

Sau 15 năm, AS Roma có cơ hội viết lại lịch sử trước đối thủ từng khiến họ dừng bước tại Europa League. Ký ức về bàn thắng của Martin Dobrotka và pha lập công quyết định của Peter Štepanovský vẫn là dấu mốc đặc biệt trong những lần hai đội gặp nhau.

Lần tái ngộ này, Roma có lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình được đánh giá cao hơn. Đội bóng của Gasperini cần duy trì sức ép tấn công nhưng đồng thời phải cải thiện khả năng phòng ngự nếu không muốn tiếp tục trả giá.

Slovan Bratislava có thể lựa chọn cách tiếp cận tương tự năm 2011, ưu tiên sự chắc chắn và chờ cơ hội phản công. Dù vậy, với những khó khăn đã bộc lộ trong hai lượt trận Champions League đầu tiên, đại diện Slovakia sẽ đối mặt thử thách lớn tại Olimpico.

AS Roma có nhiều cơ sở để hướng đến chiến thắng, nhưng điều đáng chờ đợi nhất vẫn là liệu đội bóng Italy có thể chấm dứt chuỗi trận không thắng trước Slovan Bratislava, qua đó khép lại ký ức buồn kéo dài suốt 15 năm.