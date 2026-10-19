Lịch sử 2 trận đối đầu Al Nassr vs Neom SC: Ronaldo từng ghi bàn, Simakan cứu nguy phút 90+5

Al Nassr và Neom SC sẽ gặp nhau lúc 1h00 ngày 21/10 tại vòng 10 Saudi Pro League 2026/27. Trận đấu diễn ra trên sân King Saud University Stadium, nơi đội bóng của Cristiano Ronaldo được kỳ vọng tận dụng lợi thế sân nhà để giành trọn 3 điểm.

Neom SC vs Al Nassr 2025: Ronaldo và Joao Felix giúp đội khách thắng 3-1

Lần đầu tiên Neom SC gặp Al Nassr tại Saudi Pro League diễn ra ngày 8/11/2025. Trận đấu được tổ chức trên sân King Khalid Sport City Stadium, nơi đội bóng mới nổi của Saudi Arabia đặt mục tiêu tạo bất ngờ trước một trong những ứng viên vô địch.

Neom SC khi đó có sự dẫn dắt của HLV Christophe Galtier cùng nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, Al Nassr vẫn được đánh giá cao hơn nhờ dàn ngôi sao tấn công gồm Cristiano Ronaldo, Sadio Mane và Joao Felix.

Hiệp một diễn ra khá cân bằng khi cả hai đội đều không ghi được bàn thắng. Sau giờ nghỉ, Al Nassr nhanh chóng tạo ra khác biệt nhờ pha lập công của Angelo ở phút 47.

Đến phút 65, Cristiano Ronaldo nhân đôi cách biệt bằng tình huống dứt điểm chính xác trên chấm phạt đền. Bàn thắng giúp Al Nassr kiểm soát tốt hơn thế trận và khiến Neom SC phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội.

Đội chủ nhà rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ Ahmed Abdu ở phút 84, nhưng hy vọng giành điểm nhanh chóng bị dập tắt. Chỉ hai phút sau, Joao Felix ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Al Nassr.

Đây là trận đấu thể hiện rõ sự khác biệt về kinh nghiệm và khả năng tận dụng cơ hội của Al Nassr. Ronaldo tiếp tục chứng minh giá trị ở những thời điểm quan trọng, còn Neom SC dù nỗ lực vẫn chưa thể tạo ra bất ngờ.

Al Nassr vs Neom SC 2026: Simakan ghi bàn ở phút 90+5

Ngày 7/3/2026, Al Nassr tiếp Neom SC tại vòng 25 Saudi Pro League. Khác với chiến thắng tương đối thuận lợi ở lượt đi, cuộc đối đầu lần này diễn ra khó khăn hơn nhiều đối với đội bóng thành Riyadh.

Cristiano Ronaldo không góp mặt vì chấn thương, khiến Al Nassr thiếu đi một phương án dứt điểm quan trọng. Dù sở hữu nhiều ngôi sao tấn công, đội chủ nhà liên tục gặp khó trước hệ thống phòng ngự tập trung của Neom SC.

Thủ môn Luis Maximiano trở thành điểm sáng với 9 pha cứu thua, liên tục ngăn cản những cơ hội nguy hiểm từ Joao Felix và Sadio Mane. Trong khi đó, Neom SC cũng tạo ra những tình huống phản công đáng chú ý, khiến Al Nassr không thể hoàn toàn yên tâm.

Khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ và tưởng như sẽ khép lại với tỷ số hòa, Mohamed Simakan bất ngờ trở thành người hùng.

Phút 90+5, hậu vệ người Pháp bật cao đánh đầu sau quả đá phạt của Joao Felix, ghi bàn thắng duy nhất giúp Al Nassr giành chiến thắng 1-0.

Pha lập công muộn không chỉ giúp đội chủ nhà giành 3 điểm quan trọng mà còn đưa Al Nassr trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng ở thời điểm đó. Neom SC phải nhận thất bại đầy tiếc nuối sau gần trọn trận đấu phòng ngự kiên cường.

Nhận định Al Nassr vs Neom SC: Ronaldo tiếp tục là niềm hy vọng

Al Nassr bước vào cuộc tái đấu với sức mạnh tấn công đáng chú ý. Cristiano Ronaldo tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong khâu dứt điểm, còn Sadio Mane, Joao Felix và Kingsley Coman mang đến nhiều phương án tạo đột biến.

Neom SC cũng không thiếu cầu thủ có khả năng gây khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương. Alexandre Lacazette và Said Benrahma sở hữu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, đủ sức tận dụng những khoảng trống nếu Al Nassr dâng đội hình quá cao.

Dù vậy, lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình giúp Al Nassr được đánh giá cao hơn. Nếu duy trì khả năng kiểm soát thế trận và cải thiện hiệu quả dứt điểm, đội bóng của Ronaldo có nhiều cơ sở giành chiến thắng thứ ba liên tiếp trước Neom SC.

Al Nassr vs Neom SC 2026: Ronaldo chờ nối dài thành tích toàn thắng

Hai lần đối đầu trong mùa giải 2025/26, Al Nassr đều giành chiến thắng, nhưng theo những cách rất khác nhau. Trận đầu chứng kiến sức mạnh của hàng công với Ronaldo và Joao Felix, còn trận thứ hai được quyết định bằng pha đánh đầu muộn của một hậu vệ.

Điều này cho thấy Al Nassr có nhiều phương án để vượt qua đối thủ, dù Neom SC từng tiến rất gần đến một kết quả hòa.

Cuộc tái đấu tại Saudi Pro League 2026/27 vì vậy mang ý nghĩa quan trọng. Al Nassr muốn tiếp tục duy trì ưu thế tuyệt đối, còn Neom SC có cơ hội tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.

Dự đoán tỷ số: Al Nassr 3-1 Neom SC.