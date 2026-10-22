Lịch sử 2 trận đối đầu Ajax vs Atalanta: Zapata cứu thua, Muriel gieo ác mộng tại Amsterdam

Ajax vs Atalanta: Hai cuộc đối đầu cùng một mùa Champions League

Trước cuộc tái đấu tại Conference League 2026/27, Ajax và Atalanta từng gặp nhau 2 lần ở vòng bảng Champions League mùa giải 2020/21. Cả hai trận đều diễn ra căng thẳng, trong đó đội bóng Italia giành một chiến thắng và một trận hòa, ghi 3 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua.

Điều đáng chú ý là Ajax chưa từng đánh bại Atalanta. Đại diện Hà Lan từng dẫn trước đối thủ tới hai bàn ngay trên sân khách, nhưng không thể bảo vệ lợi thế. Đến cuộc tái đấu tại Amsterdam, Ajax tiếp tục bỏ lỡ cơ hội giành quyền đi tiếp khi để thua bởi bàn thắng ở những phút cuối.

Sau gần 6 năm, hai đội chuẩn bị gặp lại nhau lúc 2h00 ngày 23/10/2026 (giờ Việt Nam). Ajax có lợi thế sân nhà và đang ghi bàn khá tốt tại giải quốc nội, trong khi Atalanta mang theo ký ức về chiến thắng từng khiến đội bóng Amsterdam phải rời Champions League.

Atalanta 2-2 Ajax ngày 27/10/2020: Zapata lập cú đúp xóa bỏ cách biệt hai bàn

Lần đầu tiên Ajax và Atalanta chạm trán diễn ra ngày 27/10/2020 tại Bergamo, thuộc lượt trận thứ hai bảng D Champions League 2020/21. Khi ấy, Ajax dưới sự dẫn dắt của Erik ten Hag đang sở hữu nhiều cầu thủ tấn công giàu tốc độ, còn Atalanta của Gian Piero Gasperini nổi tiếng với lối chơi tấn công mạnh mẽ.

Ajax nhập cuộc hiệu quả và vượt lên ở phút 30 khi Dusan Tadic thực hiện thành công quả phạt đền. Chỉ 8 phút sau, Lassina Traoré tận dụng cơ hội trong vòng cấm để nhân đôi cách biệt, đưa đại diện Hà Lan dẫn 2-0 trước giờ nghỉ.

Tưởng chừng Ajax đã nắm chắc chiến thắng, Atalanta bất ngờ vùng lên trong hiệp hai. Duvan Zapata rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 54 bằng pha đánh đầu sau đường kiến tạo của Papu Gomez. Đúng 6 phút sau, tiền đạo Colombia tiếp tục ghi bàn, lần này bằng cú dứt điểm chân phải sau pha phối hợp với Mario Pasalic.

Hai bàn thắng liên tiếp của Zapata giúp Atalanta giành lại một điểm từ thế bị dẫn sâu. Đây cũng là trận đấu thể hiện rõ điểm mạnh và điểm yếu của cả hai đội. Ajax đủ khả năng tạo ra lợi thế lớn nhờ những pha tấn công tốc độ, nhưng Atalanta cho thấy sức bền, bản lĩnh và khả năng tận dụng khoảng trống rất đáng nể.

Kết quả hòa 2-2 mở ra cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa hai đại diện Hà Lan và Italia trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Ajax 0-1 Atalanta ngày 9/12/2020: Muriel khiến đội bóng Hà Lan ôm hận

Cuộc tái đấu ngày 9/12/2020 trên sân Johan Cruijff ArenA mang ý nghĩa quyết định đối với cả Ajax và Atalanta. Hai đội bước vào lượt trận cuối vòng bảng trong hoàn cảnh cạnh tranh trực tiếp suất đi tiếp còn lại của bảng D, sau Liverpool.

Ajax buộc phải giành chiến thắng để vượt qua đối thủ, trong khi Atalanta chỉ cần một kết quả hòa. Chính sự khác biệt về mục tiêu khiến trận đấu diễn ra thận trọng, với những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân và không nhiều khoảng trống cho các cầu thủ tấn công.

Bước ngoặt xuất hiện trong hiệp hai khi Ryan Gravenberch bị truất quyền thi đấu sau hai lần nhận thẻ vàng. Việc phải chơi thiếu người khiến Ajax gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Đến phút 85, Luis Muriel tận dụng cơ hội để ghi bàn duy nhất, đưa Atalanta vượt lên dẫn 1-0. Ajax không thể tìm được bàn gỡ trong thời gian còn lại và đành chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà.

Chiến thắng này giúp Atalanta giành vị trí thứ hai bảng D, qua đó tiếp tục hành trình tại Champions League. Ngược lại, Ajax đứng thứ ba và phải chuyển xuống Europa League. Muriel trở thành nhân vật quyết định, khép lại một cuộc đối đầu mà đại diện Hà Lan có lợi thế sân bãi nhưng không tận dụng thành công.

Nhận định Ajax vs Atalanta: Liệu Amsterdam có chứng kiến màn đòi nợ?

Trở lại cuộc tái đấu năm 2026, Ajax đang thể hiện sức tấn công đáng chú ý với chiến thắng 5-2 trước Groningen và 5-1 trước Willem II. Dù vậy, trận thua Hajduk Split 1-2 cho thấy đại diện Hà Lan vẫn gặp vấn đề khi phải đối đầu những đội bóng có khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh.

Atalanta cũng chưa đạt được sự ổn định tuyệt đối, nhưng chiến thắng trước Pafos cùng kinh nghiệm thi đấu tại các giải châu Âu vẫn mang đến sự tự tin cho đội khách. Trong 5 trận gần đây, Atalanta ghi 9 bàn nhưng cũng để thủng lưới 9 lần.

Với 2 lần đối đầu đã qua, Ajax hiểu rằng việc tấn công tốt chưa đủ để đánh bại Atalanta. Nếu tiếp tục để lộ khoảng trống ở hàng phòng ngự, đội chủ nhà có nguy cơ lặp lại kịch bản từng xảy ra tại Champions League 2020/21.

Dự đoán tỷ số Ajax vs Atalanta

Ajax có khả năng tạo sức ép từ lợi thế sân nhà, nhưng Atalanta vẫn nhỉnh hơn về kinh nghiệm và từng chứng minh khả năng tận dụng sai lầm trước đối thủ này. Trận đấu có thể xuất hiện bàn thắng cho cả hai đội, với lợi thế nhẹ dành cho đại diện Italia.

Tỷ số tham khảo: Ajax 1-2 Atalanta.