Lịch sử 19 trận đối đầu Atlanta United vs Inter Miami: Messi từng bị loại cay đắng khỏi MLS Cup

Trong 19 cuộc đối đầu được ghi nhận từ năm 2020 đến 2025, Inter Miami giành 8 chiến thắng, Atlanta United thắng 7 trận và hai đội hòa 4 lần. Đại diện bang Florida ghi 31 bàn, còn Atlanta United có 28 pha lập công, cho thấy sự cân bằng đáng kể giữa hai câu lạc bộ.

Inter Miami vs Atlanta United năm 2023: Messi lập cú đúp trong chiến thắng 4-0

Ngày 25/7/2023, Inter Miami tiếp đón Atlanta United tại Leagues Cup và giành chiến thắng 4-0. Đây là một trong những trận đấu đầu tiên của Lionel Messi sau khi gia nhập đội bóng bang Florida.

Siêu sao người Argentina nhanh chóng tạo nên khác biệt bằng hai bàn thắng, đồng thời góp phần giúp Inter Miami kiểm soát hoàn toàn thế trận. Sự xuất hiện của Messi mang đến sức sống mới cho hàng công, biến đội bóng từng gặp nhiều khó khăn trở thành đối thủ đáng gờm.

Chiến thắng 4-0 không chỉ có ý nghĩa về mặt kết quả mà còn đánh dấu giai đoạn Inter Miami bắt đầu thay đổi vị thế. Với Atlanta United, đây là lần đầu họ trực tiếp cảm nhận sức ảnh hưởng của Messi trong màu áo đội bóng mới.

Atlanta United vs Inter Miami năm 2023: Chiến thắng 5-2 của đội chủ nhà

Ngày 16/9/2023, Atlanta United tạo nên màn đáp trả mạnh mẽ khi đánh bại Inter Miami 5-2 tại MLS. Khác với thất bại nặng nề ở Leagues Cup trước đó, đội chủ nhà tận dụng tốt lợi thế sân Mercedes-Benz để tạo ra thế trận áp đảo.

Năm bàn thắng phản ánh khả năng tấn công hiệu quả của Atlanta United, đặc biệt trong những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Inter Miami không thể duy trì sự chắc chắn ở hàng phòng ngự và liên tục để lộ khoảng trống.

Kết quả này trở thành một trong những chiến thắng đậm nhất của Atlanta trước Inter Miami, đồng thời cho thấy sự khác biệt đáng kể khi đội bóng bang Florida không có được lực lượng mạnh nhất.

Inter Miami vs Atlanta United năm 2024: Chiến thắng 2-1 mở màn vòng play-off

Ngày 25/10/2024 theo giờ địa phương, Inter Miami tiếp đón Atlanta United ở trận đầu tiên của vòng play-off MLS. Đội bóng của Messi giành chiến thắng 2-1, qua đó tạo lợi thế trong loạt trận đấu theo thể thức thắng hai trong ba trận.

Trước một Atlanta United chơi quyết tâm, Inter Miami không có chiến thắng dễ dàng. Đội chủ nhà phải tận dụng tốt những cơ hội trên hàng công mới có thể giành kết quả thuận lợi.

Với lợi thế dẫn trước trong loạt trận, Messi cùng đồng đội đứng trước cơ hội tiến vào vòng tiếp theo. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó lại mở ra một trong những bất ngờ lớn nhất mùa giải.

Atlanta United vs Inter Miami năm 2024: Chiến thắng 2-1 đưa loạt trận về thế cân bằng

Ngày 2/11/2024, Atlanta United tiếp đón Inter Miami tại Mercedes-Benz Stadium và giành chiến thắng 2-1. Kết quả giúp đội chủ nhà cân bằng tỷ số loạt play-off, buộc hai đội phải bước vào trận đấu quyết định.

Atlanta United thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường và tận dụng hiệu quả lợi thế sân nhà. Inter Miami dù sở hữu Messi cùng nhiều ngôi sao nhưng không thể kết thúc loạt trận sau hai cuộc đối đầu.

Chiến thắng tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho Atlanta United. Từ vị thế đội bóng bị đánh giá thấp hơn, họ bắt đầu có cơ sở để tin vào khả năng loại đối thủ đang được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch MLS Cup.

Inter Miami vs Atlanta United năm 2024: Messi ghi bàn vẫn bị loại sau thất bại 2-3

Ngày 9/11/2024, trận đấu quyết định diễn ra tại sân Chase Stadium. Inter Miami bước vào cuộc chạm trán với lợi thế sân nhà và đội hình sở hữu Lionel Messi, nhưng Atlanta United đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử MLS Cup Playoffs.

Matías Rojas mở tỷ số cho Inter Miami ở phút 17. Tuy nhiên, Jamal Thiaré lập cú đúp chỉ trong ít phút để đưa Atlanta United vượt lên dẫn 2-1 trước khi hiệp một khép lại.

Phút 65, Messi đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 2-2, thắp lại hy vọng cho đội bóng bang Florida. Thế nhưng, Bartosz Slisz ghi bàn ở phút 76, ấn định chiến thắng 3-2 cho Atlanta United.

Thất bại khiến Inter Miami bị loại ngay vòng đầu tiên dù trước đó vừa lập kỷ lục 74 điểm tại mùa giải chính MLS. Với Atlanta United, chiến thắng này trở thành một trong những cột mốc đáng tự hào nhất lịch sử câu lạc bộ.

Inter Miami vs Atlanta United năm 2025: Chiến thắng 4-0 của đội bóng bang Florida

Ngày 11/10/2025 theo giờ địa phương, Inter Miami tiếp đón Atlanta United tại MLS và giành chiến thắng 4-0. Đây là màn đáp trả đáng chú ý sau thất bại đau đớn ở vòng play-off một năm trước.

Bốn bàn thắng cho thấy sự hiệu quả của hàng công Inter Miami, đồng thời phản ánh những khó khăn mà Atlanta United gặp phải khi đối đầu đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao.

Chiến thắng giúp Inter Miami khẳng định lại ưu thế trong lịch sử đối đầu. Tuy nhiên, ký ức bị loại khỏi MLS Cup 2024 vẫn là lời nhắc nhở rằng Atlanta United không phải đối thủ có thể dễ dàng xem nhẹ.

Nhận định Atlanta United vs Inter Miami: Messi đối diện ký ức buồn

Atlanta United bước vào cuộc tái đấu với mục tiêu tận dụng lợi thế sân nhà và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Miguel Almirón cùng các đồng đội có thể gây khó khăn cho Inter Miami nếu khai thác tốt những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Inter Miami sở hữu lợi thế lớn về chất lượng hàng công với Lionel Messi, Luis Suárez và Rodrigo De Paul. Tuy nhiên, những cuộc đối đầu tại MLS Cup 2024 cho thấy đội bóng của Messi vẫn có thể gặp khó khăn trước một Atlanta United thi đấu kỷ luật và tận dụng tốt cơ hội.