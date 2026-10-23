Lịch sử 18 trận đối đầu MU vs Bournemouth tại Ngoại hạng Anh: Hai cú sốc 0-3 và màn rượt đuổi 8 bàn ở Old Trafford

Trước cuộc chạm trán giữa Manchester United và Bournemouth ở vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27, những kết quả trong quá khứ đang mang đến không ít lo lắng cho đội chủ sân Old Trafford. MU từng áp đảo đối thủ ở giai đoạn đầu, nhưng cán cân đã thay đổi đáng kể trong những mùa giải gần đây.

MU vs Bournemouth 2020: Greenwood và Bruno Fernandes tạo nên chiến thắng 5-2

Ngày 4/7/2020, Manchester United tiếp đón Bournemouth tại Old Trafford trong giai đoạn bóng đá Anh trở lại sau thời gian gián đoạn vì dịch bệnh. Đó là thời điểm đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer đang duy trì phong độ tấn công ấn tượng với những cầu thủ trẻ giàu tốc độ.

Bournemouth bất ngờ mở tỷ số nhờ Junior Stanislas, nhưng lợi thế của đội khách nhanh chóng bị xóa bỏ. Mason Greenwood lập cú đúp, Marcus Rashford, Anthony Martial và Bruno Fernandes lần lượt ghi bàn giúp MU giành chiến thắng 5-2.

Trận đấu trở thành một trong những màn trình diễn tấn công đáng nhớ của Quỷ đỏ trong mùa giải 2019/20. Greenwood gây ấn tượng với khả năng dứt điểm bằng cả hai chân, còn Bruno Fernandes tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng kể từ khi chuyển đến Manchester.

Chiến thắng ấy từng cho thấy khoảng cách lớn về chất lượng đội hình giữa hai câu lạc bộ. Tuy nhiên, những lần tái đấu sau đó lại chứng minh Bournemouth đã tiến bộ nhiều đến mức nào.

MU vs Bournemouth 2023: Solanke mở màn cú sốc 3-0 tại Old Trafford

Ngày 9/12/2023 đánh dấu một trong những thất bại đáng quên nhất của Manchester United trước Bournemouth. Được chơi trên sân nhà, Quỷ đỏ vẫn nhận thất bại 0-3 trong trận đấu mà hàng phòng ngự liên tục bộc lộ khoảng trống.

Dominic Solanke mở tỷ số ngay phút thứ 5, trước khi Philip Billing và Marcos Senesi ghi thêm hai bàn trong hiệp hai. Bournemouth tận dụng tốt những tình huống chuyển trạng thái, còn MU không thể tìm được lời giải trước hệ thống phòng ngự của đội khách.

Kết quả này gây bất ngờ lớn bởi Bournemouth từng nhiều lần lép vế tại Old Trafford. Chiến thắng không chỉ mang ý nghĩa ba điểm mà còn đánh dấu bước tiến về bản lĩnh của đội bóng miền Nam nước Anh.

Đây cũng là thời điểm Bournemouth bắt đầu cho thấy khả năng cạnh tranh thực sự trước các đội bóng lớn, thay vì chỉ tìm kiếm một kết quả hòa khi làm khách.

MU vs Bournemouth 2024: Thất bại 0-3 lặp lại ngay trước Giáng sinh

Một năm sau, vào ngày 22/12/2024, Manchester United tiếp tục trải qua cảm giác thất vọng khi tiếp đón Bournemouth. Kịch bản gần như được tái hiện với chiến thắng 3-0 dành cho đội khách.

Dean Huijsen ghi bàn mở tỷ số, Justin Kluivert nhân đôi cách biệt trước khi Antoine Semenyo ấn định kết quả. Bournemouth thi đấu hiệu quả, tận dụng sự thiếu chắc chắn của hàng thủ MU để lần thứ hai liên tiếp giành chiến thắng cách biệt ba bàn tại Old Trafford ở Premier League.

Điểm đáng chú ý là Bournemouth không còn phụ thuộc vào một cá nhân trên hàng công. Những cầu thủ có tốc độ và khả năng di chuyển linh hoạt liên tục gây khó khăn cho đội chủ nhà, đặc biệt ở những thời điểm MU dâng cao đội hình.

Hai thất bại 0-3 trong khoảng hơn một năm đã khiến Old Trafford không còn là điểm tựa đáng tin cậy của Manchester United mỗi khi đối đầu Bournemouth.

MU vs Bournemouth 2025: Bruno Fernandes và màn rượt đuổi 8 bàn không tưởng

Ngày 15/12/2025, Manchester United và Bournemouth tạo nên một trong những trận đấu hấp dẫn nhất lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ. Hai đội hòa 4-4 sau 90 phút với liên tiếp những màn vượt lên và gỡ hòa.

Amad Diallo đưa MU dẫn trước, nhưng Antoine Semenyo nhanh chóng quân bình tỷ số. Casemiro giúp chủ nhà tái lập lợi thế trước giờ nghỉ, rồi Evanilson và Marcus Tavernier ghi hai bàn liên tiếp để Bournemouth bất ngờ dẫn ngược 3-2.

Tưởng chừng Manchester United đã hoàn tất màn ngược dòng khi Bruno Fernandes và Matheus Cunha lập công ở phút 77 và 79, Bournemouth lại tìm được bàn gỡ cuối cùng. Junior Kroupi xuất hiện đúng lúc để ghi bàn ở phút 84, khép lại trận hòa 4-4 đầy cảm xúc.

Tám bàn thắng được ghi bởi tám cầu thủ khác nhau cho thấy tính khó lường của cặp đấu. MU có những thời điểm kiểm soát thế trận, nhưng Bournemouth liên tục chứng minh khả năng phản công và khai thác sai lầm đối phương.

Bournemouth vs MU 2026: Quỷ đỏ tiếp tục đánh rơi chiến thắng

Lần chạm trán gần nhất tại Premier League diễn ra ngày 20/3/2026 trên sân Vitality và kết thúc với tỷ số 2-2. Manchester United hai lần vượt lên nhưng đều không thể bảo vệ lợi thế.

Bruno Fernandes mở tỷ số trên chấm phạt đền, trước khi Ryan Christie gỡ hòa cho Bournemouth. Bàn phản lưới của James Hill giúp MU dẫn 2-1, nhưng Junior Kroupi tiếp tục khiến Quỷ đỏ thất vọng với pha lập công ở phút 81.

Trận hòa này nối dài chuỗi kết quả thiếu thuyết phục của Manchester United trước Bournemouth. Dù sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, đội bóng thành Manchester vẫn gặp khó trong việc kiểm soát những thời điểm quyết định.

Nhận định MU vs Bournemouth: Mbeumo đối đầu Tavernier

Manchester United bước vào vòng 8 với vị trí thứ 13, giành 7 điểm sau 7 trận và chưa thắng trong 5 vòng gần nhất. Bryan Mbeumo là điểm sáng trên hàng công với 4 bàn thắng, nhưng hiệu quả chung của đội bóng vẫn chưa tương xứng với số cơ hội tạo ra.

Bournemouth đứng thứ 15 với 6 điểm, vừa đánh bại Sunderland 2-0. Marcus Tavernier cũng có 4 bàn thắng, trong khi hệ thống phòng ngự của đội khách chỉ cho đối phương thực hiện 67 pha dứt điểm sau 7 vòng, ít nhất giải đấu theo số liệu trước trận.

Trở lại Old Trafford, Manchester United có lợi thế sân nhà và khả năng tạo sức ép lớn. Tuy nhiên, ký ức về hai thất bại 0-3 cùng trận hòa 4-4 vẫn là lời cảnh báo rõ ràng rằng Bournemouth có đủ khả năng khiến Quỷ đỏ gặp khó khăn.

Lịch sử từng chứng kiến MU áp đảo Bournemouth, nhưng những năm gần đây lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Cuộc tái đấu ngày 25/10 sẽ là cơ hội để Manchester United chấm dứt chuỗi trận không thắng trước đối thủ và tìm lại vị thế tại Old Trafford.