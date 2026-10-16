Lịch sử 18 trận đối đầu Celta Vigo vs Alaves: Từ chiến thắng 6-0 đến cú sốc ngược dòng 3-4

Trước cuộc tái đấu tại La Liga 2026/27, lịch sử đối đầu giữa Celta Vigo và Alaves đang nghiêng về đội chủ sân Balaídos. Trong 18 lần gặp nhau được ghi nhận từ năm 2017 đến tháng 3/2026, Celta Vigo giành 9 chiến thắng, Alaves thắng 6 trận và hai đội hòa 3 lần.

Celta Vigo vs Alaves năm 2020: Chiến thắng hủy diệt 6-0 tại Balaídos

Ngày 21/6/2020, Celta Vigo tiếp đón Alaves trong khuôn khổ La Liga và giành chiến thắng 6-0. Đây là kết quả có cách biệt lớn nhất giữa hai đội trong giai đoạn được thống kê từ năm 2017.

Jeison Murillo mở tỷ số ở phút 14, trước khi Iago Aspas nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền. Rafinha sau đó liên tiếp ghi hai bàn ở các phút 40 và 41, giúp đội chủ nhà dẫn tới 4-0 ngay trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Nolito và Santi Mina tiếp tục lập công để hoàn tất chiến thắng 6-0. Alaves gần như không có cơ hội tạo ra sự phản kháng trước sức tấn công của đội bóng xứ Galicia.

Chiến thắng mang ý nghĩa quan trọng với Celta Vigo trong cuộc chiến trụ hạng. Sáu bàn thắng không chỉ giúp đội chủ nhà cải thiện hiệu số mà còn tạo ra cú hích lớn về tinh thần.

Đây cũng là một trong những màn trình diễn tấn công ấn tượng nhất của Celta Vigo tại La Liga mùa giải 2019/20.

Celta Vigo vs Alaves năm 2022: Đội chủ nhà tiếp tục thắng đậm 4-0

Ngày 7/5/2022, Celta Vigo tiếp tục thể hiện ưu thế trước Alaves bằng chiến thắng 4-0 trên sân Balaídos. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy hai năm, đội bóng xứ Galicia đánh bại đối thủ với cách biệt ít nhất bốn bàn.

Khác với những cuộc đối đầu có thế trận giằng co, Celta Vigo tận dụng tốt khả năng tổ chức tấn công để liên tục tạo ra cơ hội. Đội chủ nhà duy trì sức ép, buộc hàng phòng ngự Alaves phải chống đỡ trong phần lớn thời gian.

Bốn bàn thắng tiếp tục khẳng định Balaídos là địa điểm không dễ chịu với Alaves. Những thất bại nặng nề tại đây cũng trở thành vấn đề tâm lý đáng chú ý mỗi khi đội bóng này hành quân đến Vigo.

Alaves vs Celta Vigo năm 2024: Chiến thắng 3-0 của đội chủ nhà

Ngày 27/4/2024, Alaves tạo nên màn đáp trả mạnh mẽ khi đánh bại Celta Vigo 3-0 tại Mendizorrotza. Đây là một trong những chiến thắng có cách biệt lớn nhất của Alaves trước đối thủ trong giai đoạn gần đây.

Sau những thất bại nặng nề trên sân Balaídos, Alaves cho thấy sự thay đổi rõ rệt khi được thi đấu trước khán giả nhà. Khả năng tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội giúp họ tạo ra khoảng cách ba bàn mà không để đối thủ ghi bàn.

Chiến thắng không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp Alaves phần nào xóa đi ký ức về những thất bại trước Celta Vigo trong các mùa giải trước.

Alaves vs Celta Vigo năm 2025: Chiến thắng tối thiểu 1-0 của đội khách

Ngày 22/11/2025, Celta Vigo hành quân đến sân Alaves và giành chiến thắng 1-0. Khác với những trận đấu có nhiều bàn thắng, cuộc chạm trán này được định đoạt bằng một pha lập công duy nhất.

Celta Vigo thể hiện khả năng duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự, đồng thời tận dụng tốt cơ hội để giành trọn 3 điểm. Với Alaves, thất bại ngay trên sân nhà khiến họ bỏ lỡ cơ hội cải thiện thành tích đối đầu.

Chiến thắng giúp Celta Vigo củng cố ưu thế trước Alaves, nhưng những gì diễn ra ở cuộc tái đấu sau đó lại trở thành câu chuyện hoàn toàn khác.

Celta Vigo vs Alaves năm 2026: Cú sốc từ 3-0 thành 3-4 tại Balaídos

Ngày 22/3/2026, Celta Vigo tiếp đón Alaves trong trận đấu thuộc vòng 29 La Liga. Đây là cuộc chạm trán tạo nên một trong những màn lội ngược dòng đáng nhớ nhất mùa giải.

Celta Vigo khởi đầu như mơ khi Ferran Jutglà mở tỷ số ở phút 19. Chỉ tám phút sau, Hugo Álvarez nhân đôi cách biệt, trước khi Jutglà tiếp tục lập công ở phút 37, giúp đội chủ nhà dẫn 3-0.

Với lợi thế lớn, Celta Vigo tưởng như đã nắm chắc chiến thắng. Tuy nhiên, Toni Martínez ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ngay trước giờ nghỉ, thắp lại hy vọng cho Alaves.

Sang hiệp hai, Ángel Pérez ghi bàn ở phút 50, đưa cách biệt xuống còn một bàn. Celta Vigo bắt đầu gặp khó khăn khi hàng phòng ngự liên tục để lộ những khoảng trống trước sức ép từ đội khách.

Phút 74, Toni Martínez hoàn tất cú đúp để gỡ hòa 3-3. Chỉ bốn phút sau, Abde Rebbach ghi bàn nâng tỷ số lên 4-3, hoàn tất màn lội ngược dòng không tưởng cho Alaves.

Từ chỗ bị dẫn 0-3, đội khách ghi liên tiếp bốn bàn thắng để rời Balaídos với trọn vẹn 3 điểm. Đây là một trong những kết quả đáng nhớ nhất lịch sử đối đầu giữa hai đội, đồng thời trở thành ký ức khó quên với người hâm mộ Celta Vigo.

Chiến thắng của Alaves cũng cho thấy bóng đá luôn chứa đựng những diễn biến khó lường. Khoảng cách ba bàn chưa đủ bảo đảm chiến thắng nếu một đội bóng đánh mất sự tập trung và không thể kiểm soát thế trận.

Nhận định Celta Vigo vs Alaves: Balaídos chờ màn trả món nợ cũ

Celta Vigo bước vào cuộc tái đấu với mục tiêu tìm lại sự ổn định và tận dụng lợi thế sân nhà. Đội bóng xứ Galicia có khả năng tổ chức phòng ngự tương đối tốt, nhưng thất bại 3-4 hồi tháng 3 là lời cảnh báo về sự tập trung trong những thời điểm quan trọng.

Alaves cũng đang gặp khó khăn về phong độ, song chiến thắng ngược dòng gần nhất có thể mang đến sự tự tin đáng kể. Đội khách sẽ cần tận dụng khả năng chuyển trạng thái nhanh nếu muốn tiếp tục gây bất ngờ.

Trận Celta Vigo vs Alaves được xếp lịch ngày 18/10/2026 tại sân Balaídos. Trong 18 cuộc đối đầu Celta Vigo vs Alaves được Báo Lâm Đồng thống kê, đại diện xứ Galicia vẫn chiếm ưu thế, nhưng cú sốc tháng 3/2026 đã mở ra một câu chuyện mới giữa hai đội.