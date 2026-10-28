Lịch sử 17 trận đối đầu Fulham vs Crystal Palace: Từ siêu phẩm Kasami đến cú đúp Mitchell tại Craven Cottage

Lịch sử đối đầu Fulham vs Crystal Palace: Đại diện phía Nam London chiếm ưu thế

Fulham và Crystal Palace đã tạo nên nhiều cuộc đối đầu đáng nhớ tại bóng đá Anh. Trong 17 trận được nguồn dữ liệu Báo Lâm Đồng ghi nhận từ năm 2013 đến tháng 9/2026, gồm cả giao hữu, Crystal Palace thắng tám trận, Fulham thắng ba trận và hai đội hòa nhau sáu lần.

Crystal Palace ghi tổng cộng 25 bàn thắng, trong khi Fulham có 20 lần lập công. Đáng chú ý, đại diện phía Nam London chiếm ưu thế rõ ràng trong những cuộc chạm trán gần đây, bao gồm chiến thắng 3-0 tại tứ kết FA Cup 2025 và trận thắng 3-2 trên sân Craven Cottage tháng 9/2026.

Tuy nhiên, lịch sử cặp đấu này cũng ghi nhận những khoảnh khắc rất đáng nhớ của Fulham. Năm 2013, đội bóng áo trắng từng thắng Crystal Palace 4-1 ngay trên sân Selhurst Park, trong trận đấu Pajtim Kasami ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Trước cuộc tái đấu ở vòng 4 Carabao Cup ngày 29/10/2026, Crystal Palace có lợi thế về thành tích đối đầu, nhưng Fulham được thi đấu trên sân nhà và có cơ hội tìm lại cảm giác chiến thắng trước đối thủ cùng thành phố.

Crystal Palace vs Fulham năm 2013: Kasami ghi siêu phẩm trong chiến thắng 4-1

Ngày 21/10/2013, Crystal Palace tiếp đón Fulham tại Selhurst Park trong trận derby London thuộc Ngoại hạng Anh. Đội chủ nhà có khởi đầu thuận lợi khi Adrian Mariappa ghi bàn mở tỷ số, nhưng lợi thế này không được duy trì lâu.

Pajtim Kasami trở thành tâm điểm của trận đấu với một pha xử lý xuất sắc. Tiền vệ người Thụy Sĩ khống chế bóng bằng ngực trước khi tung cú vô lê từ góc khó, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Crystal Palace.

Bàn thắng của Kasami không chỉ giúp Fulham gỡ hòa mà còn trở thành một trong những pha lập công được nhắc đến nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh mùa giải đó. Sau bàn gỡ, đội khách tiếp tục thi đấu hưng phấn và hoàn toàn làm chủ thế trận.

Steve Sidwell, Dimitar Berbatov và Philippe Senderos lần lượt ghi thêm bàn thắng, giúp Fulham khép lại trận đấu với chiến thắng 4-1. Đây là một trong những kết quả đậm nhất của đội bóng áo trắng trước Crystal Palace trong giai đoạn hiện đại.

Siêu phẩm của Kasami sau đó còn được đề cử cho giải thưởng FIFA Puskas, khiến cuộc đối đầu năm 2013 trở thành một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử hai câu lạc bộ.

Crystal Palace vs Fulham năm 2022: Mitrovic và Tim Ream mang về chiến thắng 3-0

Ngày 26/12/2022, Fulham hành quân đến Selhurst Park trong trận đấu thuộc vòng Boxing Day của Ngoại hạng Anh. Khác với những cuộc chạm trán trước đó, đội khách có màn trình diễn thuyết phục và sớm tạo ra lợi thế.

Bobby Decordova-Reid mở tỷ số ở phút 31, giúp Fulham chủ động hơn trong việc kiểm soát trận đấu. Crystal Palace sau đó gặp nhiều khó khăn khi phải thi đấu thiếu người, khiến hệ thống phòng ngự không thể duy trì sự ổn định.

Sang hiệp hai, Tim Ream nhân đôi cách biệt trước khi Aleksandar Mitrovic ghi thêm bàn thắng, ấn định tỷ số 3-0 cho Fulham.

Đây là một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất của đội bóng áo trắng trước Crystal Palace trên sân khách. Fulham không chỉ tận dụng tốt lợi thế về quân số mà còn cho thấy khả năng dứt điểm hiệu quả khi đối thủ để lộ khoảng trống.

Trận thắng giúp Fulham khẳng định vị thế trước đối thủ cùng thành phố, đồng thời cho thấy những cuộc derby London giữa hai đội có thể diễn ra theo kịch bản rất khó đoán.

Fulham vs Crystal Palace FA Cup 2025: Eze và Sarr đưa đội khách vào bán kết

Ngày 29/3/2025, Fulham tiếp đón Crystal Palace tại tứ kết FA Cup. Đây là cuộc đối đầu có ý nghĩa đặc biệt bởi đội thắng sẽ giành quyền góp mặt trong nhóm bốn đội mạnh nhất giải.

Fulham nhập cuộc với quyết tâm lớn và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, nhưng Crystal Palace mới là đội tận dụng tốt hơn những tình huống tấn công.

Phút 34, Eberechi Eze ghi bàn mở tỷ số bằng cú dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm. Chỉ bốn phút sau, tiền vệ người Anh tiếp tục tạo dấu ấn khi kiến tạo để Ismaila Sarr nhân đôi cách biệt.

Hai bàn thắng liên tiếp khiến Fulham rơi vào thế khó. Đội chủ nhà buộc phải đẩy cao đội hình trong hiệp hai, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Crystal Palace.

Đến phút 75, Eddie Nketiah ghi bàn thứ ba, ấn định chiến thắng 3-0 và đưa Crystal Palace vào bán kết FA Cup.

Đây là một trong những chiến thắng quan trọng nhất của Crystal Palace trước Fulham. Không chỉ vượt qua đối thủ cùng thành phố, đội bóng của Oliver Glasner còn tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục danh hiệu FA Cup mùa giải 2024/25.

Fulham vs Crystal Palace năm 2026: Mitchell lập cú đúp, Chilwell ấn định chiến thắng 3-2

Ngày 5/9/2026, Fulham tiếp đón Crystal Palace tại Craven Cottage trong cuộc đối đầu thuộc Ngoại hạng Anh. Đây là trận đấu diễn ra với kịch bản liên tục thay đổi, khi đội chủ nhà hai lần vượt lên nhưng cuối cùng vẫn phải nhận thất bại.

Josh King mở tỷ số cho Fulham ở phút 11. Tuy nhiên, Tyrick Mitchell nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng bằng bàn gỡ ở phút 35.

Đến phút 42, César Palacios ghi bàn giúp Fulham tái lập lợi thế trước giờ nghỉ. Tưởng như đội bóng áo trắng sẽ có được kết quả thuận lợi, nhưng Crystal Palace tiếp tục chứng minh khả năng phản ứng rất tốt.

Phút 54, Mitchell hoàn tất cú đúp để gỡ hòa 2-2. Đến phút 77, Ben Chilwell ghi bàn quyết định, giúp Crystal Palace thắng ngược 3-2 ngay trên sân đối phương.

Chiến thắng này tiếp tục khẳng định ưu thế của Crystal Palace trong những lần gần đây đối đầu Fulham. Với đội bóng chủ sân Craven Cottage, đây là thất bại đáng tiếc khi họ đã hai lần dẫn trước nhưng không thể bảo vệ thành quả.

Nhận định Fulham vs Crystal Palace: Chủ nhà tìm cách chấm dứt chuỗi thất bại đối đầu

Fulham bước vào cuộc tái đấu với phong độ có dấu hiệu cải thiện sau hai chiến thắng liên tiếp trước Hull City và Coventry City, đều với tỷ số 1-0. Hàng phòng ngự đang mang lại sự chắc chắn cần thiết, dù khả năng ghi bàn vẫn là vấn đề đội chủ nhà cần cải thiện.

Crystal Palace lại gặp nhiều khó khăn sau thất bại 0-5 trước Brighton và trận thua Newcastle United. Hệ thống phòng ngự thiếu ổn định khiến đội bóng này thường xuyên để đối thủ tạo ra cơ hội.

Tuy nhiên, lịch sử đang đứng về phía Crystal Palace, đặc biệt là những chiến thắng gần đây tại Craven Cottage. Với Fulham, việc kiểm soát tốt khu vực giữa sân và hạn chế các tình huống chuyển trạng thái của đối phương sẽ rất quan trọng nếu muốn giành vé đi tiếp.