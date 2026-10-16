Lịch sử 16 trận đối đầu Union Berlin vs Dortmund: Từ cú sốc 3-1 đến màn hủy diệt 6-0

Union Berlin và Borussia Dortmund đã có 16 lần chạm trán được ghi nhận từ năm 2016 đến đầu năm 2026. Dortmund giành 11 chiến thắng, Union Berlin thắng 4 trận và hai đội hòa 1 lần. Đại diện vùng Ruhr ghi 42 bàn, nhiều hơn đáng kể so với 18 bàn của đối thủ.

Union Berlin vs Dortmund năm 2019: Chiến thắng lịch sử 3-1

Ngày 31/8/2019, Union Berlin tiếp đón Dortmund trong mùa giải đầu tiên góp mặt tại Bundesliga. Trước một đối thủ được đánh giá vượt trội về chất lượng đội hình, đội bóng thủ đô bất ngờ giành chiến thắng 3-1.

Đây là một trong những cột mốc quan trọng nhất của Union Berlin ở giai đoạn đầu thi đấu tại giải vô địch quốc gia Đức. Chiến thắng trước Dortmund không chỉ mang về 3 điểm mà còn cho thấy khả năng cạnh tranh của đội bóng mới thăng hạng trước những tên tuổi lớn.

Với Dortmund, thất bại này trở thành lời cảnh báo về những khó khăn khi phải hành quân đến sân của Union Berlin. Sự cổ vũ cuồng nhiệt cùng lối chơi giàu thể lực của chủ nhà khiến đội bóng vùng Ruhr không thể phát huy hết ưu thế.

Union Berlin vs Dortmund năm 2022: Chiến thắng 2-0 khẳng định bản lĩnh

Ngày 16/10/2022, Union Berlin tiếp tục tạo nên bất ngờ khi đánh bại Dortmund với tỷ số 2-0. Khác với chiến thắng năm 2019, kết quả lần này đến trong giai đoạn Union Berlin đã có sự trưởng thành đáng kể về tổ chức và khả năng cạnh tranh tại Bundesliga.

Đội chủ nhà phát huy hiệu quả lối chơi kỷ luật, hạn chế khoảng trống và tận dụng cơ hội để tạo ra khác biệt. Dortmund gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành, qua đó phải nhận thêm một thất bại đáng nhớ tại Berlin.

Union Berlin vs Dortmund năm 2024: Đội chủ nhà thắng 2-1

Ngày 5/10/2024, Union Berlin một lần nữa khiến Dortmund phải rời sân An der Alten Försterei tay trắng. Chiến thắng 2-1 giúp đội chủ nhà tiếp tục duy trì hình ảnh một đối thủ khó chịu mỗi khi được thi đấu trước khán giả nhà.

Đáng chú ý, đây là trận đấu mà Union Berlin tạo được lợi thế hai bàn ngay trong hiệp một. Dortmund nỗ lực trở lại nhưng không thể giành điểm, qua đó tiếp tục trải nghiệm sự khắc nghiệt của những chuyến làm khách tại thủ đô nước Đức.

Dortmund vs Union Berlin năm 2025: Chiến thắng hủy diệt 6-0

Ngày 22/2/2025, Dortmund tạo ra chiến thắng đậm nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội khi đánh bại Union Berlin 6-0 tại Signal Iduna Park. Trận đấu chứng kiến sự vượt trội của đại diện vùng Ruhr, từ khả năng kiểm soát đến hiệu quả tận dụng cơ hội.

Sáu bàn thắng cho thấy Dortmund có thể tạo ra sức ép lớn như thế nào khi hàng công tìm được sự kết nối. Trái ngược với những lần gây bất ngờ trên sân nhà, Union Berlin hoàn toàn bất lực trước sức tấn công của đối thủ.

Union Berlin vs Dortmund năm 2026: Đội khách tiếp tục thắng 3-0

Ngày 24/1/2026, Dortmund hành quân đến Berlin và giành chiến thắng 3-0. Đây là lần thứ ba liên tiếp đội bóng vùng Ruhr đánh bại Union Berlin tại Bundesliga, tiếp nối hai chiến thắng 6-0 và 3-0 trong năm 2025.

Đáng chú ý, sau thất bại 1-2 vào tháng 10/2024, Dortmund ghi tới 12 bàn và không để thủng lưới trong 3 cuộc gặp tiếp theo. Chuỗi kết quả này phản ánh sự thay đổi rõ rệt về tương quan giữa hai đội.

Nhận định Union Berlin vs Dortmund: Lợi thế cho đội bóng vùng Ruhr

Union Berlin bước vào cuộc tái đấu với nhiệm vụ cải thiện khả năng phòng ngự sau những kết quả thiếu ổn định. Đội chủ nhà vẫn có cơ sở để hy vọng nhờ lợi thế sân An der Alten Försterei, nơi từng chứng kiến nhiều chiến thắng đáng nhớ trước Dortmund.

Ở chiều ngược lại, Dortmund sở hữu hàng công giàu tốc độ với Serhou Guirassy cùng những cầu thủ trẻ có khả năng tạo đột biến. Nếu duy trì được khả năng kiểm soát tuyến giữa, đội khách có nhiều cơ sở để tiếp tục phát huy ưu thế trong cuộc đua tại Bundesliga 2026/27.