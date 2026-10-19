Lịch sử 16 trận đối đầu PSG vs Barcelona: Neymar từng tạo địa chấn 6-1, Dembele chờ đối đầu Yamal

PSG và Barcelona sẽ gặp nhau lúc 2h00 ngày 21/10 trên sân Parc des Princes, thuộc lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026/27. Đây là một trong những cặp đấu giàu duyên nợ nhất châu Âu, nơi cả hai từng tạo ra những chiến thắng khó quên và những thất bại đầy tiếc nuối.

PSG vs Barcelona 1997: Ronaldo và chiến thắng tại chung kết Cúp C2 châu Âu

Ngày 14/5/1997, PSG và Barcelona gặp nhau trong trận chung kết UEFA Cup Winners' Cup tại Rotterdam. Đây là một trong những cuộc đối đầu đáng nhớ ở giai đoạn đầu của mối duyên nợ giữa hai đội bóng.

Barcelona khi đó sở hữu Ronaldo Nazario, chân sút người Brazil đang ở giai đoạn bùng nổ trong sự nghiệp. Chính Ronaldo ghi bàn thắng duy nhất giúp đại diện Tây Ban Nha đánh bại PSG 1-0 và giành chức vô địch.

Chiến thắng này có ý nghĩa lớn với Barcelona, đặc biệt khi PSG từng loại họ ở tứ kết Champions League năm 1995 với tổng tỷ số 3-2. Sau hai năm, đội bóng xứ Catalonia đã có màn đáp trả bằng một danh hiệu châu Âu.

PSG vs Barcelona 2017: Di Maria và Cavani tạo nên chiến thắng 4-0

Ngày 14/2/2017, PSG tiếp Barcelona tại Parc des Princes trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Đội bóng thủ đô nước Pháp tạo nên một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất lịch sử đối đầu khi đánh bại đối thủ 4-0.

Angel Di Maria trở thành ngôi sao sáng nhất với cú đúp bàn thắng. Julian Draxler và Edinson Cavani lần lượt ghi thêm hai bàn, khiến hàng phòng ngự Barcelona gần như bất lực trước những đợt tấn công tốc độ của đội chủ nhà.

Với cách biệt 4 bàn, PSG tưởng như đã nắm chắc tấm vé vào tứ kết. Barcelona phải đối diện nhiệm vụ gần như không tưởng ở trận lượt về, bởi chưa đội bóng nào trong lịch sử Champions League lúc đó có thể lật ngược thất bại với cách biệt tương tự ở vòng knock-out.

Tuy nhiên, chính lợi thế quá lớn này lại mở đầu cho một trong những cuộc ngược dòng nổi tiếng nhất bóng đá châu Âu.

Barcelona vs PSG 2017: Neymar và màn ngược dòng lịch sử 6-1

Ngày 8/3/2017, Barcelona tiếp PSG tại Camp Nou trong tình thế buộc phải ghi ít nhất 4 bàn để nuôi hy vọng đi tiếp. Trận đấu sau đó trở thành một trong những ký ức khó quên nhất lịch sử Champions League.

Luis Suarez mở tỷ số sớm, trước khi Barcelona có thêm bàn thắng từ tình huống phản lưới nhà của Layvin Kurzawa. Lionel Messi nâng tỷ số lên 3-0, nhưng bàn rút ngắn cách biệt của Edinson Cavani khiến nhiệm vụ của đội chủ nhà trở nên khó khăn hơn.

Khi trận đấu bước vào những phút cuối, Barcelona vẫn cần thêm 3 bàn. Neymar bất ngờ trở thành người hùng với hai pha lập công liên tiếp ở phút 88 và 90+1, đưa đội bóng xứ Catalonia đến gần điều không tưởng.

Phút 90+5, Sergi Roberto ghi bàn ấn định chiến thắng 6-1, giúp Barcelona vượt qua PSG với tổng tỷ số 6-5 sau hai lượt trận.

Đây được xem là một trong những màn ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Neymar trở thành biểu tượng của đêm Camp Nou huyền thoại, còn PSG phải nhận thất bại khó quên dù từng dẫn trước tới 4 bàn sau lượt đi.

Barcelona vs PSG 2021: Mbappe lập hat-trick ngay tại Camp Nou

Bốn năm sau cú sốc năm 2017, PSG trở lại Camp Nou trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League ngày 16/2/2021. Lần này, đại diện nước Pháp có màn đáp trả đầy thuyết phục bằng chiến thắng 4-1.

Lionel Messi là người mở tỷ số cho Barcelona, nhưng Kylian Mbappe nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Tiền đạo người Pháp sau đó hoàn tất cú hat-trick, còn Moise Kean ghi bàn thắng còn lại cho PSG.

Màn trình diễn của Mbappe trở thành điểm nhấn lớn nhất trận đấu. Tốc độ, khả năng di chuyển và những pha dứt điểm quyết đoán của anh liên tục khiến hàng phòng ngự Barcelona gặp khó khăn.

Ở trận lượt về, hai đội hòa 1-1 tại Paris, qua đó giúp PSG giành vé vào tứ kết với tổng tỷ số 5-2. Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt khi đội bóng nước Pháp cuối cùng đã vượt qua Barcelona trong một cuộc đối đầu knock-out sau thất bại năm 2017.

Barcelona vs PSG 2024: Mbappe giúp đại diện nước Pháp ngược dòng thắng 4-1

Ngày 16/4/2024, Barcelona bước vào trận lượt về tứ kết Champions League với lợi thế thắng 3-2 trên sân PSG ở lượt đi. Đội bóng Tây Ban Nha tiếp tục khởi đầu thuận lợi khi Raphinha mở tỷ số ngay trong hiệp một.

Tuy nhiên, thế trận nhanh chóng thay đổi sau khi Barcelona chỉ còn 10 cầu thủ. PSG tận dụng lợi thế quân số để liên tiếp tổ chức các đợt tấn công và tìm được bàn gỡ nhờ Ousmane Dembele.

Vitinha đưa PSG vượt lên, trước khi Mbappe ghi thêm hai bàn giúp đại diện Ligue 1 giành chiến thắng 4-1 ngay trên sân khách.

Với tổng tỷ số 6-4 sau hai lượt trận, PSG giành quyền vào bán kết Champions League. Đáng chú ý, Dembele từng khoác áo Barcelona trước khi chuyển đến Paris, khiến màn trình diễn của anh trước đội bóng cũ càng thu hút sự chú ý.

Barcelona vs PSG 2025: Goncalo Ramos ghi bàn quyết định ở phút 90

Cuộc đối đầu gần nhất giữa PSG và Barcelona trước mùa giải 2026/27 diễn ra ngày 1/10/2025, tại vòng phân hạng Champions League. Barcelona có lợi thế sân nhà và sớm vượt lên nhờ bàn thắng của Ferran Torres ở phút 19.

Tuy nhiên, PSG nhanh chóng đưa trận đấu về thế cân bằng khi Senny Mayulu ghi bàn ở phút 38. Sau giờ nghỉ, hai đội tạo ra thế trận giằng co với nhiều cơ hội nguy hiểm.

Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với kết quả hòa, Goncalo Ramos bất ngờ ghi bàn ở phút 90 sau đường kiến tạo của Achraf Hakimi, giúp PSG giành chiến thắng 2-1.

Kết quả này tiếp tục khẳng định sự khó lường của cặp đấu. PSG không còn phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất, mà có thể tạo khác biệt từ nhiều vị trí trong đội hình.

Nhận định PSG vs Barcelona: Dembele đối đầu Yamal, ai sẽ chiếm ưu thế?

PSG bước vào cuộc tái đấu với chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đại diện nước Pháp ghi 13 bàn trong 5 trận gần nhất, đồng thời toàn thắng hai lượt trận đầu Champions League trước Slovan Bratislava và Manchester City.

Barcelona còn gây ấn tượng mạnh hơn khi sở hữu chuỗi 11 trận toàn thắng từ đầu mùa. Đội bóng của Hansi Flick ghi tới 22 bàn trong 5 trận gần nhất, với Lamine Yamal là một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công.

Tuy nhiên, Barcelona đang gặp khó khăn về nhân sự nơi hàng phòng ngự. Những vấn đề thể trạng của Jules Kounde và Eric Garcia có thể ảnh hưởng đến khả năng chống đỡ các đợt tấn công tốc độ bên phía PSG.

Lợi thế sân Parc des Princes cùng khả năng chuyển trạng thái nhanh giúp PSG có cơ sở để tự tin. Ngược lại, Barcelona đủ sức tạo ra khác biệt nếu duy trì được khả năng kiểm soát bóng và khai thác tốt những khoảng trống giữa các tuyến đối phương.

PSG vs Barcelona 2026: Lịch sử cân bằng, cuộc đua hàng công đáng chờ đợi

Sau 16 cuộc đối đầu tại các giải đấu châu Âu, PSG và Barcelona vẫn chưa có đội nào thực sự vượt lên về số chiến thắng. Những cuộc gặp gần đây tiếp tục cho thấy khả năng ghi bàn đáng chú ý của cả hai.

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, hai đội ghi tổng cộng 20 bàn, trung bình 4 bàn mỗi trận. Đây là cơ sở để chờ đợi thêm một màn so tài hấp dẫn khi cả PSG lẫn Barcelona đang duy trì hiệu suất tấn công cao.

Lịch sử từng chứng kiến Barcelona lật ngược cách biệt 4 bàn, nhưng PSG cũng nhiều lần giành chiến thắng ngay tại sân đối phương. Vì vậy, lợi thế sân nhà khó bảo đảm một kết quả thuận lợi tuyệt đối cho đại diện nước Pháp.

Cuộc tái đấu năm 2026 mở ra chương mới trong mối duyên nợ kéo dài hơn ba thập kỷ, với Dembele, Vitinha, Desire Doue ở một bên và Yamal, Pedri cùng những ngôi sao Barcelona ở phía còn lại.

Dự đoán tỷ số: PSG 2-2 Barcelona.