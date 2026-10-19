Lịch sử 15 trận đối đầu Công an TP.HCM vs Thể Công Viettel: Tiến Linh cứu điểm, đội bóng áo lính giữ ưu thế

Công an TP.HCM và Thể Công Viettel sẽ gặp nhau lúc 18h00 ngày 19/10, thuộc vòng 4 V-League 2026/27. Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý khi hai đội đều đang tìm kiếm sự ổn định sau những kết quả chưa thực sự thuyết phục.

TP.HCM vs Viettel 2019: Chiến thắng 2-0 mở đầu cuộc đối đầu

Ngày 20/4/2019, CLB TP.HCM tiếp Viettel trên sân Thống Nhất trong khuôn khổ V-League. Đội chủ nhà giành chiến thắng 2-0, tạo nên một trong những dấu mốc đáng chú ý ở giai đoạn đầu hai đội thường xuyên gặp nhau tại giải đấu cao nhất Việt Nam.

Đó là mùa giải CLB TP.HCM đang xây dựng hình ảnh của một đội bóng có khả năng cạnh tranh với những đối thủ mạnh. Sự chắc chắn trong phòng ngự cùng khả năng tận dụng cơ hội giúp đội chủ sân Thống Nhất giành trọn 3 điểm.

Tuy nhiên, ưu thế này không kéo dài khi Viettel nhanh chóng cải thiện thành tích ở những lần đối đầu tiếp theo. Đội bóng áo lính dần trở thành đối thủ khó chịu đối với đại diện phía Nam.

Viettel vs TP.HCM 2019: Màn rượt đuổi tỷ số 3-3 tại Cúp Quốc gia

Ngày 28/6/2019, hai đội tái đấu tại Cúp Quốc gia trên sân Hàng Đẫy. Khác với chiến thắng tương đối chắc chắn của TP.HCM ở lần gặp trước, cuộc đối đầu này diễn ra cởi mở và khép lại với tỷ số hòa 3-3.

Sáu bàn thắng xuất hiện trong trận đấu cho thấy khả năng tấn công của cả hai, nhưng đồng thời cũng phản ánh những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự. Đây là một trong những cuộc chạm trán có nhiều bàn thắng nhất giữa TP.HCM và Viettel.

Trận hòa này trở thành dấu mốc đặc biệt trong lịch sử đối đầu, bởi phần lớn những lần gặp nhau sau đó thường có tỷ số thấp. Cả hai dần ưu tiên sự chắc chắn và khả năng kiểm soát khu vực giữa sân hơn là liên tục tổ chức tấn công.

TP.HCM vs Viettel 2020: Đại diện phía Nam thắng đậm 3-0

Ngày 17/6/2020, TP.HCM tiếp tục tạo nên một chiến thắng đáng nhớ trước Viettel khi đánh bại đối thủ 3-0 trên sân Thống Nhất.

Đây là trận thắng đậm nhất của đại diện phía Nam trước đội bóng áo lính trong chuỗi 15 cuộc đối đầu được ghi nhận. Việc ghi 3 bàn và giữ sạch lưới cho thấy TP.HCM đã có một ngày thi đấu hiệu quả ở cả hai đầu sân.

Tuy nhiên, đến lần tái đấu ngày 14/10 cùng năm, Viettel đã đáp trả bằng chiến thắng 1-0 ngay tại Thống Nhất. Kết quả này mở đầu giai đoạn đội bóng áo lính thường xuyên giành được những kết quả thuận lợi trước đối thủ.

TP.HCM vs Viettel 2023: Chiến thắng 2-0 trên sân Thống Nhất

Ngày 3/12/2023, TP.HCM đánh bại Viettel 2-0 tại V-League. Đây là một trong những chiến thắng quan trọng của đội chủ nhà trong lịch sử đối đầu, đặc biệt khi họ từng trải qua nhiều trận đấu khó khăn trước đại diện quân đội.

Chiến thắng này giúp TP.HCM chấm dứt giai đoạn thường xuyên mất điểm trước Viettel. Đội bóng phía Nam tận dụng lợi thế sân nhà để giành kết quả thuận lợi, đồng thời giữ sạch lưới trước đối thủ.

Dù vậy, kết quả 2-0 năm 2023 cũng là chiến thắng gần nhất của TP.HCM trong chuỗi đối đầu được thống kê trước trận ngày 19/10/2026. Những cuộc gặp tiếp theo chứng kiến Viettel dần giành lại ưu thế.

Thể Công Viettel vs Công an TP.HCM 2025: Đội bóng áo lính thắng 3-0

Ngày 22/8/2025, Thể Công Viettel tiếp Công an TP.HCM tại vòng 2 V-League 2025/26. Đây là một trong những cuộc đối đầu đầu tiên sau khi đội bóng phía Nam sử dụng tên gọi Công an TP.HCM.

Đội chủ sân Hàng Đẫy giành chiến thắng 3-0, cho thấy sự vượt trội trong khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng cơ hội. Dù Công an TP.HCM có Patrick Lê Giang trong khung thành cùng nhiều nhân tố đáng chú ý, họ vẫn không thể ngăn cản sức tấn công của đội bóng áo lính.

Kết quả này tiếp tục kéo dài chuỗi trận bất lợi của đại diện TP.HCM. Đồng thời, chiến thắng với cách biệt 3 bàn cũng củng cố sự tự tin cho Viettel trước những lần tái đấu tiếp theo.

Công an TP.HCM vs Thể Công Viettel 2026: Tiến Linh gỡ hòa ở phút 86

Cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội diễn ra ngày 31/5/2026 tại vòng 25 V-League. Trận đấu trên sân Gò Đậu khép lại với tỷ số hòa 1-1, sau màn rượt đuổi đáng chú ý trong hiệp hai.

Thể Công Viettel vượt lên ở phút 35 nhờ bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng. Sau khi có lợi thế, đội bóng áo lính tập trung bảo vệ thành quả và khiến Công an TP.HCM gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ.

Tuy nhiên, Nguyễn Tiến Linh trở thành nhân vật quan trọng nhất của đội chủ nhà khi ghi bàn ở phút 86, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Pha lập công muộn giúp Công an TP.HCM tránh thất bại trước đối thủ đang có thành tích đối đầu tốt hơn.

Kết quả 1-1 chưa đủ để chấm dứt chuỗi trận không thắng Viettel, nhưng cho thấy Công an TP.HCM đã cải thiện khả năng cạnh tranh so với thất bại 0-3 ở lượt đi.

Nhận định Công an TP.HCM vs Thể Công Viettel: Tiến Linh tìm lại niềm vui

Công an TP.HCM vừa hòa Sông Lam Nghệ An 1-1 trong trận đấu mà Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số. Đội chủ nhà cho thấy khả năng tạo cơ hội, nhưng vẫn cần cải thiện sự tập trung ở hàng phòng ngự khi đối thủ gia tăng sức ép.

Thể Công Viettel cũng không có sự chuẩn bị lý tưởng sau thất bại 1-3 trước Hà Tĩnh. Đội bóng áo lính cần tổ chức lại hệ thống phòng ngự, đặc biệt ở những tình huống đối phương chuyển trạng thái nhanh.

Lịch sử đang ủng hộ Viettel, nhưng lợi thế sân nhà cùng khả năng tạo khác biệt của Tiến Linh giúp Công an TP.HCM có cơ sở hướng đến một kết quả tích cực. Với tương quan hiện tại, trận đấu nhiều khả năng diễn ra chặt chẽ và được quyết định bởi hiệu quả tận dụng cơ hội.

Công an TP.HCM vs Thể Công Viettel: Cơ hội thay đổi lịch sử

Sau 15 lần đối đầu, Viettel đang có số chiến thắng gấp đôi Công an TP.HCM. Tuy nhiên, 6 trận hòa cũng cho thấy khoảng cách giữa hai đội không phải lúc nào cũng quá lớn.

Đặc biệt, Công an TP.HCM đã không thua ở lần gặp gần nhất nhờ bàn thắng muộn của Tiến Linh. Nếu tiếp tục phát huy khả năng tận dụng cơ hội và cải thiện hệ thống phòng ngự, đội chủ nhà có thể chấm dứt chuỗi trận không thắng trước Viettel.

Ở chiều ngược lại, đội bóng áo lính cần một kết quả tích cực để lấy lại sự tự tin. Trận đấu vì thế có nhiều cơ sở diễn ra cân bằng.

Dự đoán tỷ số: Công an TP.HCM 1-1 Thể Công Viettel.