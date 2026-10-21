Lịch sử 15 trận đối đầu Bayern Munich vs Arsenal: Kane đối đầu ký ức cũ, Saka chờ viết lại lịch sử

Bayern Munich vs Arsenal: 15 lần chạm trán, đại diện Đức chiếm ưu thế

Bayern Munich và Arsenal là hai đối thủ quen thuộc tại Champions League. Kể từ lần gặp đầu tiên vào năm 2000, hai đội đã có 15 cuộc đối đầu chính thức tại giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ châu Âu.

Bayern giành 8 chiến thắng, Arsenal thắng 4 trận và hai đội hòa nhau 3 lần. Đại diện Bundesliga ghi tổng cộng 31 bàn, trong khi Pháo thủ có 18 lần lập công.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội gắn liền với nhiều giai đoạn đáng nhớ, từ những cuộc so tài của Thierry Henry, Robert Pires và Oliver Kahn đến thời kỳ Arsenal liên tục thất bại trước Bayern ở vòng knock-out.

Đặc biệt, hai trận thua cùng tỷ số 1-5 tại vòng 1/8 Champions League 2016/17 vẫn là ký ức khó quên với người hâm mộ Pháo thủ. Tuy nhiên, chiến thắng 3-1 tại Emirates tháng 11/2025 đã cho thấy Arsenal có thể tạo ra sự khác biệt trước đối thủ từng nhiều lần gieo sầu cho họ.

Cuộc tái đấu lúc 2h00 ngày 22/10/2026 tại Allianz Arena vì vậy mang đến một câu chuyện đáng chờ đợi. Bayern muốn tiếp tục khẳng định ưu thế lịch sử, trong khi Arsenal có cơ hội chứng minh chiến thắng ở lần gặp gần nhất không phải kết quả nhất thời.

Bayern Munich 3-1 Arsenal năm 2005: Ballack và Pizarro tạo lợi thế lớn

Một trong những lần đối đầu đáng nhớ giữa hai đội diễn ra tại vòng 1/8 Champions League 2004/05. Bayern tiếp đón Arsenal trên sân nhà với lực lượng có nhiều ngôi sao như Michael Ballack, Claudio Pizarro và Oliver Kahn.

Đại diện Đức nhanh chóng thể hiện sức mạnh bằng lối chơi tấn công trực diện. Claudio Pizarro ghi hai bàn thắng, trước khi Hasan Salihamidzic lập công nâng tỷ số lên 3-0.

Arsenal nỗ lực tìm bàn gỡ và cuối cùng có được pha lập công quan trọng của Kolo Touré. Kết quả 3-1 giúp Bayern nắm lợi thế đáng kể trước trận lượt về tại London.

Dù Arsenal sau đó thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Thierry Henry, Bayern vẫn đi tiếp với tổng tỷ số 3-2. Cuộc đối đầu năm 2005 đánh dấu một trong những lần đầu đại diện Đức khiến Pháo thủ phải dừng bước tại vòng knock-out Champions League.

Bayern Munich 0-2 Arsenal năm 2013: Pháo thủ thắng nhưng vẫn bị loại

Mùa giải 2012/13, Arsenal một lần nữa gặp Bayern tại vòng 1/8 Champions League. Sau thất bại 1-3 ngay trên sân Emirates ở lượt đi, đội bóng của Arsene Wenger phải đối mặt nhiệm vụ vô cùng khó khăn khi hành quân đến Munich.

Tuy nhiên, Arsenal đã tạo ra màn trình diễn đáng nhớ. Olivier Giroud mở tỷ số ngay đầu trận, giúp đại diện Ngoại hạng Anh nuôi hy vọng tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Pháo thủ tiếp tục duy trì sự tập trung và đến những phút cuối, Laurent Koscielny ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Kết quả ấy khiến Bayern trải qua khoảng thời gian đầy áp lực, bởi chỉ cần Arsenal ghi thêm một bàn, cục diện cặp đấu sẽ thay đổi.

Dù vậy, Bayern bảo toàn tỷ số thua 0-2 và giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách khi tổng tỷ số sau hai lượt trận là 3-3.

Trận đấu trở thành một trong những ký ức đặc biệt của Arsenal tại Allianz Arena. Pháo thủ từng chứng minh họ có thể đánh bại Bayern trên sân khách, nhưng chiến thắng ấy vẫn không đủ để giúp đội bóng Anh tiến vào tứ kết.

Bayern Munich 5-1 Arsenal năm 2017: Lewandowski và Robben tạo nên cơn ác mộng

Ngày 15/2/2017, Arsenal hành quân đến Allianz Arena trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Đội bóng Anh kỳ vọng có thể tạo ra thế trận cạnh tranh trước Bayern, nhưng những gì diễn ra lại trở thành một trong những thất bại nặng nề nhất của Pháo thủ tại đấu trường châu Âu.

Arjen Robben mở tỷ số cho Bayern bằng một pha dứt điểm sở trường. Alexis Sanchez sau đó gỡ hòa 1-1 cho Arsenal, giúp đại diện Anh nuôi hy vọng trước khi bước vào giờ nghỉ.

Tuy nhiên, hiệp hai chứng kiến sự áp đảo của Bayern. Robert Lewandowski, Thiago Alcantara và Thomas Muller liên tiếp lập công, đưa đội chủ nhà đến chiến thắng 5-1.

Đại diện Đức tận dụng triệt để những khoảng trống nơi hàng phòng ngự Arsenal, đồng thời cho thấy sự vượt trội trong khả năng phối hợp và chuyển trạng thái.

Thất bại 1-5 khiến Arsenal gặp bất lợi rất lớn trước trận lượt về. Đây cũng là trận đấu phản ánh rõ khoảng cách giữa hai đội trong giai đoạn Bayern sở hữu một trong những đội hình mạnh nhất châu Âu.

Arsenal 1-5 Bayern Munich năm 2017: Thất bại kép tại Emirates

Sau trận thua 1-5 ở lượt đi, Arsenal trở về Emirates ngày 7/3/2017 với nhiệm vụ gần như bất khả thi. Pháo thủ cần một chiến thắng với cách biệt rất lớn nếu muốn giành quyền đi tiếp.

Theo Walcott mở tỷ số cho Arsenal trong hiệp một, mang đến hy vọng cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, Bayern nhanh chóng lấy lại thế trận và tận dụng tốt những khoảng trống xuất hiện trong hiệp hai.

Robert Lewandowski gỡ hòa trước khi Arjen Robben, Douglas Costa và Arturo Vidal lần lượt lập công. Vidal ghi hai bàn, giúp Bayern tiếp tục giành chiến thắng 5-1.

Chung cuộc, đại diện Bundesliga vượt qua Arsenal với tổng tỷ số 10-2 sau hai lượt trận. Đây là một trong những thất bại nặng nề nhất của Pháo thủ tại vòng knock-out Champions League.

Kết quả ấy trở thành cột mốc đáng nhớ trong lịch sử đối đầu, đồng thời khiến Bayern được xem là đối thủ đặc biệt khó chịu với Arsenal trong nhiều mùa giải sau đó.

Bayern Munich 1-0 Arsenal năm 2024: Kimmich khiến Pháo thủ dừng bước

Sau nhiều năm không gặp nhau tại Champions League, Bayern và Arsenal tái ngộ ở vòng tứ kết mùa giải 2023/24.

Trận lượt đi tại Emirates khép lại với tỷ số hòa 2-2. Bukayo Saka mở tỷ số cho Arsenal, nhưng Bayern đáp trả bằng những bàn thắng của Serge Gnabry và Harry Kane. Leandro Trossard sau đó lập công giúp đội chủ nhà giữ lại kết quả hòa.

Cuộc tái đấu ngày 17/4/2024 tại Allianz Arena diễn ra với thế trận chặt chẽ hơn. Cả hai đội đều hiểu rằng một sai lầm có thể khiến hành trình Champions League khép lại.

Bước ngoặt đến ở phút 63 khi Joshua Kimmich đánh đầu ghi bàn cho Bayern. Pha lập công giúp đội bóng Đức giành chiến thắng 1-0, qua đó vượt qua Arsenal với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận.

Một lần nữa, Allianz Arena trở thành nơi Pháo thủ phải chấp nhận thất bại. Dù Arsenal dưới thời Mikel Arteta đã có nhiều tiến bộ, Bayern vẫn cho thấy bản lĩnh của đội bóng giàu kinh nghiệm tại những trận đấu loại trực tiếp.

Arsenal 3-1 Bayern Munich năm 2025: Pháo thủ viết lại câu chuyện tại Emirates

Cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội trước mùa giải 2026/27 diễn ra ngày 26/11/2025 tại vòng phân hạng Champions League. Arsenal được thi đấu trên sân Emirates và đứng trước cơ hội thay đổi những ký ức không vui trước Bayern.

Khác với nhiều cuộc chạm trán trong quá khứ, Pháo thủ lần này cho thấy sự chủ động và khả năng tổ chức lối chơi hiệu quả. Jurriën Timber mở tỷ số cho đội chủ nhà, nhưng Lennart Karl ghi bàn gỡ hòa cho Bayern trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Arsenal tiếp tục gia tăng sức ép. Noni Madueke đưa Pháo thủ vượt lên trước khi Gabriel Martinelli ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1.

Kết quả này đánh dấu một bước tiến đáng chú ý của Arsenal trong những cuộc đối đầu Bayern. Thay vì tiếp tục chịu áp lực trước đại diện Đức, đội bóng của Mikel Arteta đã biết cách kiểm soát những thời điểm quan trọng và tận dụng tốt cơ hội.

Chiến thắng 3-1 cũng mang đến sự tự tin cho Arsenal trước lần hành quân đến Allianz Arena ở mùa giải 2026/27. Tuy nhiên, việc đánh bại Bayern tại Emirates khác hoàn toàn với nhiệm vụ giành kết quả tích cực trên sân khách.

Nhận định Bayern Munich vs Arsenal: Harry Kane đối đầu ký ức của Pháo thủ

Bayern bước vào cuộc tái đấu sau chiến thắng 6-1 trước RB Leipzig tại Bundesliga. Kết quả này giúp đại diện Đức lấy lại sự tự tin sau trận hòa 3-3 trước Viking ở Champions League.

Điểm mạnh của Bayern nằm ở khả năng tấn công đa dạng cùng hiệu suất ghi bàn cao trên sân nhà. Harry Kane tiếp tục là nhân vật đáng chú ý khi từng nhiều lần ghi bàn vào lưới Arsenal trong sự nghiệp, đặc biệt ở giai đoạn còn thi đấu cho Tottenham.

Ở phía đối diện, Arsenal đang duy trì phong độ tích cực dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta. Pháo thủ vừa đánh bại Nottingham Forest 1-0, đồng thời giành hai chiến thắng tại Champions League trước Napoli và Lille.

Bukayo Saka vẫn là một trong những nhân vật quan trọng nhất trên hàng công Arsenal. Khả năng tạo đột biến và tận dụng khoảng trống của tiền vệ người Anh có thể đóng vai trò quyết định nếu Pháo thủ muốn tái hiện chiến thắng trước Bayern năm 2025.

Phong độ và lịch sử đối đầu Bayern Munich vs Arsenal

Bayern đang có phong độ sân nhà rất tốt tại Champions League. Trước cuộc tái đấu, đại diện Bundesliga đã thắng 9 trận sân nhà liên tiếp tại giai đoạn vòng bảng hoặc vòng phân hạng và bất bại 39 trận thuộc giai đoạn này, gồm 37 chiến thắng và 2 trận hòa.

Arsenal cũng sở hữu những kết quả tích cực khi thi đấu xa nhà tại Champions League. Trong 13 chuyến làm khách gần nhất ở giải đấu, Pháo thủ thắng 10, hòa 2 và chỉ thua 1.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu vẫn là thách thức với đại diện Ngoại hạng Anh. Trong 15 cuộc gặp chính thức tại Champions League, Arsenal chỉ thắng Bayern 4 lần, hòa 3 và thua 8.

Đáng chú ý, Bayern thắng 5 trong 7 trận Champions League tiếp đón Arsenal, hòa 1 và chỉ thua 1. Thành tích ấy cho thấy Allianz Arena thường mang đến lợi thế đáng kể cho đại diện Bundesliga.

Bayern Munich vs Arsenal: Kane hay Saka sẽ viết tiếp lịch sử?

Từ những cuộc đối đầu của Thierry Henry và Oliver Kahn đến các trận đấu gắn liền với Robert Lewandowski, Arjen Robben và Thomas Muller, Bayern Munich vs Arsenal luôn mang đến những câu chuyện đáng nhớ tại Champions League.

Quá khứ nghiêng về đại diện Đức, đặc biệt với những chiến thắng đậm ở vòng knock-out. Tuy nhiên, Arsenal đã thay đổi đáng kể dưới thời Arteta và chiến thắng 3-1 tại Emirates năm 2025 là minh chứng rõ ràng.

Lần tái ngộ tại Allianz Arena, Bayern có lợi thế sân nhà và Harry Kane, người từng nhiều lần gieo sầu cho Arsenal. Trong khi đó, Pháo thủ đặt hy vọng vào Saka cùng khả năng tổ chức lối chơi ngày càng hoàn thiện.

Một chiến thắng sẽ giúp Bayern tiếp tục khẳng định ưu thế lịch sử. Ngược lại, nếu Arsenal giành kết quả tích cực, đội bóng Anh sẽ có thêm cơ sở để tin rằng họ đã vượt qua được nỗi ám ảnh trước đối thủ từng nhiều lần khiến mình dừng bước tại Champions League.

Nhận định tỷ số: Bayern Munich 2-1 Arsenal.

Người đọc có thể đối chiếu các trận đấu trước đây tại trang lịch sử đối đầu Arsenal vs Bayern Munich và cập nhật cuộc tái đấu ngày 22/10/2026 qua trang trận Bayern Munich vs Arsenal.

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