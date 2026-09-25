Lịch sử 14 trận đối đầu Campuchia vs Myanmar: Từ thảm bại 1-7 đến chiến thắng duy nhất của Campuchia

Campuchia từng có một chiến thắng đặc biệt vào năm 2015 và đang đứng trước cơ hội thay đổi cán cân khi hai đội tái ngộ tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Campuchia vs Myanmar tái ngộ ở FIFA ASEAN Cup 2026

Campuchia và Myanmar gặp nhau lúc 17h00 ngày 27/9 theo giờ Việt Nam tại Kai Tak Stadium, Hong Kong (Trung Quốc), trong lượt trận thứ hai bảng B, hạng đấu 2 FIFA ASEAN Cup 2026. Myanmar đã mở màn bằng chiến thắng 2-0 trước Timor-Leste, còn đây mới là trận đầu tiên của Campuchia tại giải.

Theo thể thức của hạng đấu 2, bảng B chỉ gồm Campuchia, Myanmar và Timor-Leste, trong khi chỉ đội đứng đầu bảng mới giành quyền vào trận chung kết. Điều đó khiến cuộc đối đầu ngày 27/9 mang ý nghĩa đặc biệt với Campuchia, bởi Myanmar đã có sẵn 3 điểm sau lượt mở màn. AFF cũng xác nhận HLV Koji Gyotoku đặt mục tiêu đưa Campuchia chiếm ngôi đầu bảng.

Nếu mở rộng về quá khứ, 11v11 ghi nhận 14 lần hai đội gặp nhau từ năm 1996 đến 2018. Myanmar thắng 12, Campuchia chỉ có một chiến thắng và hai đội hòa một lần. Chính vì số trận đã vượt mốc 6, những cuộc đối đầu dưới đây là các dấu mốc đáng chú ý nhất của cặp đấu.

Tiger Cup 1996: Myanmar thắng 5-0 ngay lần đầu gặp Campuchia

Cuộc đối đầu đầu tiên được ghi nhận diễn ra ngày 5/9/1996 tại Tiger Cup, tiền thân của ASEAN Championship ngày nay. Myanmar thắng Campuchia 5-0 ở vòng bảng, qua đó mở đầu cho giai đoạn họ tạo ra ưu thế rất lớn trước đối thủ cùng khu vực.

Đây cũng là kỳ giải vô địch Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử. Bởi vậy, cuộc gặp năm 1996 không chỉ có ý nghĩa đối với riêng hai đội mà còn nằm trong những ngày đầu của sân chơi sau này trở thành giải đấu quan trọng nhất cấp đội tuyển tại khu vực. AFF hiện vẫn xem trận thắng 5-0 trước Campuchia là màn khởi đầu đáng nhớ của Myanmar tại giải vô địch Đông Nam Á.

Sáu năm sau, kịch bản gần như lặp lại. Tại Tiger Cup 2002, Myanmar tiếp tục đánh bại Campuchia 5-0 ở vòng bảng, lần thứ hai tạo ra cách biệt năm bàn trong một trận chính thức giữa hai đội.

Năm 2008: Myanmar thắng Campuchia 7-1 trước màn rượt đuổi 3-2

Năm 2008 là một trong những giai đoạn đáng nhớ nhất của lịch sử cặp đấu khi Campuchia và Myanmar gặp nhau hai lần chỉ trong vài tháng. Ngày 22/8, Myanmar thắng tới 7-1 trong một trận giao hữu, tạo ra cách biệt lớn nhất được 11v11 ghi nhận giữa hai đội.

Nhưng khi tái ngộ tại AFF Suzuki Cup ngày 9/12, Campuchia đã tạo ra nhiều khó khăn hơn. Myanmar vẫn giành chiến thắng nhưng tỷ số chỉ là 3-2 trong trận vòng bảng diễn ra tại Bandung, Indonesia. Đây là một trong những cuộc chạm trán cân bằng và nhiều bàn thắng nhất giữa hai đội.

Hai kết quả trong cùng năm cho thấy sự khác biệt rất lớn giữa từng thời điểm đối đầu. Campuchia có thể thua sáu bàn trong trận giao hữu tháng 8 nhưng chỉ vài tháng sau đã buộc Myanmar phải chiến đấu tới cuối trận để bảo vệ chiến thắng sít sao.

Năm 2014: Myanmar thắng 1-0 ở vòng loại AFF Suzuki Cup

Một cuộc đấu khác mang ý nghĩa rõ ràng diễn ra ngày 18/10/2014 tại vòng loại AFF Suzuki Cup ở Vientiane. Myanmar thắng 1-0 nhờ quả phạt đền của Kyaw Ko Ko, qua đó tiến gần hơn tới tấm vé dự vòng chung kết.

Khác với những chiến thắng 5-0 hay 7-1 trước đó, Myanmar không thể tạo ra thế trận dễ dàng trước Campuchia. AFF khi ấy mô tả Myanmar phải rất vất vả mới giành được ba điểm, trong khi HLV Radojko Avramović cũng thừa nhận đã lường trước một trận đấu khó khăn sau những màn thể hiện tích cực của Campuchia ở vòng loại.

Đây là một dấu hiệu cho thấy khoảng cách giữa hai đội bắt đầu thu hẹp. Chỉ chưa đầy một năm sau, Campuchia cuối cùng cũng làm được điều mà họ chưa từng thực hiện trong các lần đối đầu trước đó.

Năm 2015: Campuchia có chiến thắng duy nhất trước Myanmar

Ngày 5/6/2015 trở thành mốc đặc biệt nhất của Campuchia trong lịch sử cặp đấu. Đội bóng này đánh bại Myanmar 1-0 trong trận giao hữu, qua đó có chiến thắng đầu tiên và cho đến nay vẫn là chiến thắng duy nhất được 11v11 ghi nhận trước đối thủ.

Kết quả này càng đáng chú ý khi đặt cạnh chuỗi đối đầu trước đó. Myanmar từng thắng Campuchia 5-0 hai lần, 7-1 một lần và có hàng loạt chiến thắng khác, nhưng Campuchia đã chặn đứng chuỗi đó bằng một trận đấu chỉ có một bàn thắng.

Dù vậy, lợi thế tâm lý ấy không kéo dài. Ba lần gặp tiếp theo vào các năm 2016, 2017 và 2018 đều kết thúc với chiến thắng cho Myanmar, khiến trận thắng năm 2015 trở thành một dấu son riêng biệt trong lịch sử Campuchia - Myanmar.

AFF Suzuki Cup 2016: Campuchia dẫn trước, Zaw Min Tun và Aung Thu giúp Myanmar lội ngược dòng

Ngày 23/11/2016 tại Thuwanna Stadium, Campuchia bước vào trận gặp chủ nhà Myanmar với hy vọng nuôi cơ hội tại vòng bảng AFF Suzuki Cup. Khởi đầu của họ rất thuận lợi khi Chan Vathanaka đi bóng bên cánh trái rồi chuyền ngược để Sos Suhana mở tỷ số ở phút 14.

Myanmar phản ứng mạnh mẽ trước giờ nghỉ. Trung vệ Zaw Min Tun liên tiếp ghi hai bàn bằng đầu ở phút 36 và 40, đều xuất phát từ những tình huống bóng được đưa vào khu vực cấm địa. Chỉ trong năm phút, Campuchia từ vị thế dẫn bàn chuyển sang bị dẫn ngược 1-2.

Đến phút 56, Aung Thu nhận bóng sau một tình huống đổi hướng rồi dứt điểm vào góc cao, ấn định chiến thắng 3-1 cho Myanmar. Kết quả này khiến Campuchia trở thành đội đầu tiên bị loại khỏi giải năm đó, còn Myanmar sau đó giành quyền vào bán kết.

Trận đấu cũng cho thấy một đặc điểm thường xuất hiện trong các cuộc gặp giữa hai đội giai đoạn này: Campuchia có những thời điểm tạo được sức ép và thậm chí vượt lên, nhưng Myanmar thường hiệu quả hơn ở những thời điểm quyết định.

AFF Suzuki Cup 2018: Chan Vathanaka ghi bàn, Myanmar ngược dòng 4-1

Cuộc gặp gần nhất trước lần tái ngộ năm 2026 diễn ra ngày 12/11/2018 tại Mandalay. Campuchia dưới sự dẫn dắt của Keisuke Honda nhập cuộc tự tin và bất ngờ vượt lên ở phút 23, khi Sos Suhana phát động pha phản công rồi tạo điều kiện để Chan Vathanaka ghi bàn ở cự ly gần.

Myanmar gặp nhiều khó khăn trong hiệp một nhưng thay đổi hoàn toàn sau giờ nghỉ. Việc Aung Thu được tung vào sân giúp đội chủ nhà tăng tốc độ tấn công. Phút 59, chính Aung Thu kiến tạo để Hlaing Bo Bo ghi bàn gỡ hòa từ khu vực trước vòng cấm.

Sau đó, Myanmar tiếp tục gia tăng sức ép. Than Htet Aung đưa đội chủ nhà vượt lên từ một tình huống đá phạt, rồi Si Thu Aung và Hlaing Bo Bo ghi thêm hai bàn ở những phút cuối, hoàn tất cuộc ngược dòng 4-1. Hlaing Bo Bo khép lại trận đấu với cú đúp.

Điều đặc biệt là Campuchia đã dẫn trước trong cả hai trận AFF Cup 2016 và 2018 nhưng đều để Myanmar lật ngược tình thế. Đó là chi tiết đáng chú ý trước cuộc tái đấu năm 2026, bởi khả năng duy trì sự tập trung sau khi có lợi thế vẫn là bài học lớn từ những lần gặp trước.

Cán cân lịch sử Campuchia vs Myanmar nghiêng mạnh về Myanmar

Theo 11v11, 14 lần đối đầu được ghi nhận từ năm 1996 đến 2018 mang lại 12 chiến thắng cho Myanmar, một trận hòa và chỉ một chiến thắng cho Campuchia. Các tỷ số đặc biệt gồm 5-0 năm 1996, 5-0 năm 2002, 7-1 năm 2008 và 4-1 năm 2018 cho thấy Myanmar từng nhiều lần tạo ra cách biệt lớn.

Ở chiều ngược lại, Campuchia có chiến thắng duy nhất 1-0 năm 2015. Trong 5 lần gặp gần nhất theo chuỗi của 11v11, tính từ năm 2015 đến 2018, Campuchia thắng 1 còn Myanmar thắng 4. Đây cũng chính là cán cân được phản ánh trong dữ liệu bạn cung cấp.

Riêng trang lịch sử đối đầu Campuchia vs Myanmar của Báo Lâm Đồng hiện ghi nhận bốn trận từ 2014 đến 2018 và Myanmar thắng cả bốn. Trang cũng nêu rõ nguồn dữ liệu chỉ bắt đầu từ mùa 2010, vì vậy các cuộc gặp cũ hơn không nằm trong bảng thống kê này.

Nhận định Campuchia vs Myanmar: Chủ nhà danh nghĩa muốn phá thế áp đảo lịch sử

Campuchia bước vào FIFA ASEAN Cup sau giai đoạn phong độ không ổn định. Theo dữ liệu mới nhất trên Báo Lâm Đồng, trong 5 trận gần nhất họ thắng 2 và thua 3, ghi 8 bàn nhưng nhận 10 bàn thua. Hai chiến thắng đáng chú ý đều đến trên sân nhà, lần lượt trước Hong Kong với tỷ số 2-0 và Timor-Leste 3-0.

HLV Koji Gyotoku mang tới giải một đội hình có Keo Soksela, Hikaru Mizuno, Yudai Ogawa, Bong Samuel, Sieng Chanthea, Sa Ty và Hav Soknet. AFF cho biết mục tiêu của Campuchia là chiếm ngôi đầu bảng B để giành quyền vào chung kết hạng đấu 2, khiến trận ra quân trước Myanmar gần như không cho phép họ khởi đầu chậm.

Myanmar lại bước vào cuộc đấu với lợi thế đã có một trận làm nóng. Đội bóng của HLV Jörn Andersen thắng Timor-Leste 2-0 ở lượt mở màn ngày 24/9, qua đó tạm có 3 điểm trước khi gặp Campuchia. Lịch thi đấu và kết quả mới nhất của giải được cập nhật tại FIFA ASEAN Cup 2026 - Báo Lâm Đồng.

Phong độ gần đây của Myanmar cũng có nhiều điểm tích cực ở mặt trận tấn công. Trước FIFA ASEAN Cup, họ thắng Philippines 4-1 và Lào 7-2 tại AFF Cup 2026, dù sau đó thua Thái Lan 0-2. Tính thêm trận thắng Timor-Leste, Myanmar có 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất.

Myanmar thay đổi nhân sự trước FIFA ASEAN Cup 2026

Myanmar không có lực lượng hoàn toàn đầy đủ trước giải. AFF cho biết HLV Jörn Andersen phải tính tới chấn thương của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Maung Maung Lwin và Hein Phyo Win, đồng thời trao cơ hội cho một số gương mặt trẻ như Kaung Khant Kyaw, Moe Swe và Pyaet Sone Aung.

Điều đó tạo ra khác biệt so với nhiều cuộc gặp trước, khi Aung Thu hay Maung Maung Lwin từng đóng vai trò đáng kể trong khả năng tạo đột biến của Myanmar. Dù vậy, chiến thắng 2-0 trước Timor-Leste cho thấy đội bóng này vẫn có thể thích nghi với những thay đổi nhân sự ngay ở trận ra quân.

Campuchia lại có lực lượng được AFF công bố với nhiều cầu thủ quen thuộc như Keo Soksela, Ouk Sovann, Hikaru Mizuno, Yudai Ogawa, Bong Samuel, Sieng Chanthea và Sa Ty. Sự kết hợp giữa các cầu thủ nhập tịch, những gương mặt trưởng thành từ bóng đá Campuchia và nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm giúp HLV Gyotoku có nhiều phương án hơn trong cách tổ chức đội hình.

Campuchia vs Myanmar: Cơ hội viết lại một lịch sử gần 30 năm

Từ chiến thắng 5-0 của Myanmar ở Tiger Cup 1996, tỷ số 7-1 năm 2008 đến lần Campuchia thắng duy nhất vào năm 2015, lịch sử cặp đấu đã trải qua nhiều giai đoạn nhưng cán cân tổng thể chưa từng thực sự đổi chiều. Myanmar vẫn là đội chiếm ưu thế áp đảo với 12 chiến thắng trong 14 lần gặp được 11v11 thống kê.

Hai cuộc đối đầu gần nhất tại AFF Cup năm 2016 và 2018 lại có một điểm chung rất đáng chú ý: Campuchia đều mở tỷ số nhưng sau đó để Myanmar ngược dòng. Năm 2016, Zaw Min Tun và Aung Thu đưa Myanmar thắng 3-1; hai năm sau, Hlaing Bo Bo cùng các đồng đội giúp đội chủ nhà đảo ngược tỷ số thành 4-1.

Lần tái ngộ năm 2026 diễn ra trong bối cảnh khác. Campuchia có một thế hệ mới và tuyên bố mục tiêu đứng đầu bảng, còn Myanmar đã chiếm lợi thế sau chiến thắng ở lượt mở màn. Vì chỉ đội nhất bảng được vào chung kết hạng đấu 2, trận đấu tại Kai Tak Stadium không đơn thuần là thêm một chương trong lịch sử đối đầu mà có thể trực tiếp quyết định cục diện bảng B.