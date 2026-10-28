Lịch sử 13 trận đối đầu Bournemouth vs Aston Villa: Evanilson từng cứu thua phút 96, Villa đáp trả bằng chiến thắng 4-0

Lịch sử đối đầu Bournemouth vs Aston Villa: Villa nhỉnh hơn sau 13 lần gặp

Bournemouth và Aston Villa đã gặp nhau 13 lần trong dữ liệu được ghi nhận từ năm 2015 đến tháng 2/2026. Aston Villa thắng sáu trận, Bournemouth giành bốn chiến thắng và hai đội hòa nhau ba lần.

Đại diện thành Birmingham ghi 21 bàn, trong khi Bournemouth có 14 pha lập công. Đáng chú ý, những cuộc đối đầu gần đây chứng kiến Aston Villa chiếm ưu thế rõ hơn, với những chiến thắng 3-1, 1-0 và đặc biệt là trận thắng 4-0 vào tháng 11/2025.

Tuy nhiên, Bournemouth từng có giai đoạn liên tiếp gây khó khăn cho Aston Villa. Đội bóng này thắng 2-1 tại Villa Park năm 2019, tiếp tục thắng 2-1 năm 2020 và đánh bại đối thủ 2-0 khi trở lại Ngoại hạng Anh năm 2022.

Trước cuộc tái đấu tại vòng 4 Carabao Cup ngày 29/10/2026, Aston Villa có lợi thế về lịch sử, nhưng Bournemouth lại được thi đấu trên sân Vitality, nơi từng chứng kiến nhiều kết quả bất ngờ.

Aston Villa vs Bournemouth năm 2015: Đại diện Birmingham thắng 2-1 tại FA Cup

Ngày 25/1/2015, Aston Villa tiếp đón Bournemouth tại vòng 4 FA Cup. Khi đó, Bournemouth vẫn đang thi đấu tại Championship và được xem là đối thủ khó chịu trên hành trình trở lại giải đấu cao nhất nước Anh.

Aston Villa có lợi thế sân nhà và giành chiến thắng 2-1, qua đó tiếp tục hành trình tại FA Cup. Đây là một trong những cuộc chạm trán đầu tiên giữa hai đội trong giai đoạn hiện đại, trước khi Bournemouth chính thức góp mặt ở Ngoại hạng Anh.

Đáng chú ý, chỉ vài tháng sau, Bournemouth có trận đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh gặp chính Aston Villa. Tuy nhiên, đội bóng của Eddie Howe tiếp tục thất bại 0-1 trên sân nhà.

Hai kết quả này mở đầu cho lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ, khi Aston Villa có được những chiến thắng quan trọng trước đối thủ đang từng bước khẳng định vị thế tại bóng đá Anh.

Bournemouth vs Aston Villa năm 2022: Lerma và Moore mang về chiến thắng 2-0

Ngày 6/8/2022, Bournemouth tiếp đón Aston Villa trong trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa giải 2022/23. Đây là thời điểm đội chủ sân Vitality vừa trở lại giải đấu cao nhất nước Anh và rất cần một kết quả tích cực.

Bournemouth khởi đầu đầy bất ngờ khi Jefferson Lerma ghi bàn ngay phút thứ ba. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà có lợi thế để tổ chức phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

Aston Villa cố gắng kiểm soát bóng và tìm đường vào vòng cấm đối phương, nhưng không thể tạo ra sự khác biệt. Đến phút 80, Kieffer Moore đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-0 cho Bournemouth.

Kết quả này giúp Bournemouth có màn trở lại Ngoại hạng Anh đầy hứng khởi. Với Aston Villa, thất bại ngay trận mở màn cho thấy những khó khăn khi đối đầu một đội bóng có lối chơi trực diện và tận dụng tốt cơ hội.

Aston Villa vs Bournemouth năm 2024: Evanilson ghi bàn phút 96, cứu đội khách khỏi thất bại

Ngày 26/10/2024, Aston Villa tiếp đón Bournemouth tại Villa Park trong trận đấu mà đội chủ nhà được đánh giá nhỉnh hơn. Villa kiểm soát thế trận và liên tục tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương, nhưng vấp phải sự chống trả quyết liệt.

Thủ môn Mark Travers có nhiều tình huống cứu thua quan trọng, giúp Bournemouth giữ sạch lưới trong phần lớn thời gian. Phải đến phút 76, Ross Barkley mới ghi bàn mở tỷ số cho Aston Villa.

Tưởng như chiến thắng đã nằm trong tay đội bóng của Unai Emery, Bournemouth bất ngờ tìm được bàn gỡ ở phút bù giờ thứ sáu. Evanilson bật cao đánh đầu sau một tình huống cố định, đưa bóng vào lưới và ấn định tỷ số 1-1.

Bàn thắng muộn của Evanilson giúp Bournemouth giành lại một điểm ngay trên sân khách. Với Aston Villa, đây là trận đấu đáng tiếc khi họ đã tiến rất gần đến chiến thắng nhưng không thể bảo vệ lợi thế trong những phút cuối.

Aston Villa vs Bournemouth năm 2025: Buendia mở màn chiến thắng đậm 4-0

Ngày 9/11/2025, Aston Villa tiếp tục tiếp đón Bournemouth tại Ngoại hạng Anh. Sau những cuộc đối đầu khá cân bằng trước đó, đội bóng thành Birmingham có màn trình diễn vượt trội để giành chiến thắng cách biệt.

Emiliano Buendia mở tỷ số ở phút 28 bằng một cú sút phạt đẹp mắt. Đến phút 40, Amadou Onana nhân đôi cách biệt, giúp Aston Villa bước vào giờ nghỉ với lợi thế hai bàn.

Bournemouth có cơ hội rút ngắn tỷ số trong hiệp hai, nhưng Antoine Semenyo không thể đánh bại Emiliano Martinez trên chấm phạt đền. Việc bỏ lỡ cơ hội khiến đội khách tiếp tục chịu sức ép lớn.

Ross Barkley ghi bàn thứ ba ở phút 77, trước khi Donyell Malen hoàn tất chiến thắng 4-0 bằng pha lập công ở phút 82. Đây là chiến thắng đậm nhất của Aston Villa trước Bournemouth trong 13 cuộc gặp được ghi nhận từ năm 2015.

Kết quả này cho thấy khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả của Aston Villa dưới thời Unai Emery. Đội bóng thành Birmingham không chỉ kiểm soát tốt thế trận mà còn biết cách gia tăng cách biệt khi đối thủ bắt đầu mất cân bằng.

Bournemouth vs Aston Villa năm 2026: Hai đội hòa 1-1 tại Vitality

Ngày 7/2/2026, Bournemouth và Aston Villa tiếp tục gặp nhau tại Ngoại hạng Anh. Khác với chiến thắng bốn bàn ở lượt đi, Aston Villa không thể lặp lại ưu thế khi phải làm khách tại Vitality.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, giúp Bournemouth có được một điểm trước đối thủ từng đánh bại họ rất đậm. Đây cũng là lần thứ ba trong sáu cuộc đối đầu gần nhất hai đội chia điểm.

Kết quả cho thấy lợi thế sân nhà vẫn có ý nghĩa đáng kể với Bournemouth, đặc biệt khi đội bóng này tổ chức phòng ngự tốt và hạn chế được những khoảng trống mà Aston Villa thường khai thác.

Nhận định Bournemouth vs Aston Villa: Chủ nhà có thể gây khó cho thầy trò Emery

Bournemouth bước vào trận đấu tại Carabao Cup với phong độ tích cực khi thắng bốn trong năm trận gần nhất, trong đó có những chiến thắng trước Sunderland, AC Milan và Manchester United. Đội bóng của Marco Rose đang cho thấy hiệu quả của lối chơi pressing cùng khả năng chuyển trạng thái nhanh.

Aston Villa cũng có chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp, nổi bật là trận thắng 2-1 trước Man City. Khả năng tổ chức chiến thuật của Unai Emery cùng vai trò của John McGinn ở tuyến giữa giúp đội khách duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Lịch sử nghiêng về Aston Villa, nhưng Bournemouth có lợi thế sân nhà và sự tự tin từ phong độ gần đây. Nếu tiếp tục duy trì hàng thủ chắc chắn như những trận vừa qua, chủ nhà đủ khả năng khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.