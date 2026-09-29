Lịch sử 10 trận đối đầu Đông Timor vs Campuchia: Ký ức 5-1 và món nợ chưa trả

Đông Timor vs Campuchia tái đấu chỉ gần hai tháng sau AFF Cup 2026

Đông Timor gặp Campuchia lúc 16h00 ngày 30/9 trong lượt trận thứ ba Division 2 tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là lần thứ 11 hai đội chạm trán và cũng là cuộc tái đấu chỉ gần hai tháng sau khi Campuchia thắng 3-0 tại AFF Cup 2026. Lịch trận đấu cùng các cặp đấu khác của giải đã được cập nhật trong lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 trên Báo Lâm Đồng.

Trước cuộc gặp này, Campuchia thắng 7 trong 10 lần đối đầu Đông Timor, hai đội hòa 2 trận và Đông Timor chỉ một lần giành chiến thắng. Điều đặc biệt là chiến thắng duy nhất ấy lại có tỷ số rất đậm 5-1 vào năm 2012, trước khi Campuchia từng bước đảo chiều hoàn toàn cán cân bằng những trận thắng liên tiếp trong hơn một thập kỷ sau đó.

Nếu quá khứ từng chứng kiến Đông Timor tạo nên cú sốc lớn tại Yangon, hiện tại lại đang gọi tên Campuchia. Đội bóng của HLV Koji Gyotoku vừa thắng Myanmar 1-0 ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup, trong khi Đông Timor cũng gặp chính đối thủ này nhưng để thua 0-2. Kết quả ấy khiến màn tái ngộ ngày 30/9 mang ý nghĩa rất lớn đối với cục diện bảng đấu.

AFF Cup 2012: Đông Timor thắng 5-1 và tạo dấu mốc lịch sử

Trận đấu đáng nhớ nhất của Đông Timor trước Campuchia diễn ra ngày 5/10/2012 tại Yangon, trong vòng loại AFF Suzuki Cup. Trước một Campuchia sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, Đông Timor chơi chủ động và có một trong những màn trình diễn tấn công tốt nhất của họ tại đấu trường Đông Nam Á.

Murilo de Almeida mở tỷ số ở phút 39 rồi hoàn tất cú đúp trước khi hiệp một kết thúc. Sang hiệp hai, Adelino Oliveira tiếp tục ghi hai bàn, còn Alan Pinheiro thực hiện thành công quả phạt đền cuối trận để đưa Đông Timor dẫn 5-0. Keo Sokngon ghi bàn danh dự cho Campuchia ở những phút cuối, khép lại chiến thắng 5-1 cho Đông Timor.

Đây không chỉ là chiến thắng duy nhất của Đông Timor trước Campuchia cho tới trước cuộc tái ngộ năm 2026. AFF còn ghi nhận đó là chiến thắng đầu tiên của Đông Timor kể từ khi vòng loại khu vực được tổ chức theo thể thức mới, biến trận đấu tại Yangon thành một trong những cột mốc đáng nhớ của đội tuyển này.

AFF Cup 2014: Campuchia ngược dòng từ 0-2 nhờ hat-trick của Sok Chanrasmey

Hai năm sau thất bại 1-5, Campuchia tạo ra một trong những màn trả món nợ ấn tượng nhất trong lịch sử đối đầu. Ngày 16/10/2014 tại Vientiane, Đông Timor dẫn 2-0 nhờ các bàn thắng của đội trưởng Anggisu Correia De Almeida Barbosa và Filipe Bertoldo Dos Santos, đặt Campuchia trước nguy cơ nhận thêm một thất bại trước đối thủ.

Bước ngoặt xuất hiện khi Sok Chanrasmey được đưa vào sân trong hiệp hai. Chỉ ít phút sau khi có mặt, tiền đạo Campuchia rút ngắn tỷ số, trước khi đánh đầu gỡ 2-2 ở phút 78. Đến phút 82, Chanrasmey tiếp tục đánh đầu ghi bàn thứ ba, hoàn tất hat-trick và giúp Campuchia thắng ngược 3-2.

Trận đấu này đánh dấu thời điểm cán cân bắt đầu thay đổi mạnh. Đông Timor từng thắng đối thủ bốn bàn cách biệt vào năm 2012 nhưng chỉ hai năm sau lại đánh mất lợi thế hai bàn trong một trận đấu có ý nghĩa trực tiếp tới cuộc đua giành vé vào vòng chung kết AFF Cup.

AFF Cup 2016: Campuchia lại thắng 3-2 và giành vé đi tiếp

Ngày 21/10/2016, hai đội tiếp tục gặp nhau tại vòng loại AFF Suzuki Cup, lần này trên sân Olympic ở Phnom Penh. Campuchia bước vào lượt đấu cuối sau khi đã thắng Lào và Brunei, còn Đông Timor cần một kết quả tốt để cứu vãn chiến dịch vòng loại.

Một lần nữa, trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về Campuchia. Chiến thắng thứ ba liên tiếp tại vòng loại giúp đội chủ nhà giành trọn 9 điểm, đứng đầu bảng và đoạt tấm vé duy nhất vào vòng chung kết AFF Suzuki Cup 2016. Đây cũng là lần đầu Campuchia trở lại vòng đấu chính của giải kể từ năm 2008.

Nếu trận thắng năm 2014 đáng nhớ bởi cú hat-trick của Sok Chanrasmey, cuộc gặp năm 2016 lại có ý nghĩa lớn hơn về mặt thành tích. Campuchia không chỉ đánh bại Đông Timor mà còn biến chiến thắng đó thành bước cuối cùng trong hành trình trở lại sân chơi lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á khi ấy.

Năm 2018: Đông Timor cắt mạch thua bằng trận hòa 2-2

Sau hai thất bại 2-3 liên tiếp, Đông Timor có được kết quả tích cực hơn khi làm khách tại Phnom Penh vào tháng 10/2018. Hai đội tạo ra trận đấu cân bằng và khép lại 90 phút với tỷ số 2-2.

Almeida và Rufino Gama là những cầu thủ ghi bàn cho Đông Timor. Dù không thể tái hiện chiến thắng năm 2012, trận hòa này giúp họ chặn chuỗi thua trước Campuchia và cũng là lần gần nhất Đông Timor tránh được thất bại trước đối thủ tính đến trước trận đấu năm 2026.

ASEAN Championship 2024: João Pedro mở tỷ số, Campuchia vẫn thắng ngược

Cuộc gặp ngày 17/12/2024 tại Phnom Penh là một trong những trận đáng tiếc nhất của Đông Timor. João Pedro tạo ra khoảnh khắc bùng nổ ở phút 22 khi vượt qua hai hậu vệ rồi dứt điểm vào góc xa, đưa đội khách vượt lên trong trận đấu mà họ nuôi hy vọng giành điểm đầu tiên tại ASEAN Championship.

Campuchia không mất nhiều thời gian để lấy lại thế trận. Sor Rotana gỡ hòa trước khi hiệp một kết thúc, còn Hav Soknet ghi bàn ở phút 79 để hoàn tất chiến thắng 2-1. Đông Timor từng có thêm một lần đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận, khiến nỗ lực của họ không thể đổi thành điểm số.

Trận đấu ấy cho thấy một vấn đề vẫn còn quen thuộc với Đông Timor: họ có thể tạo ra thời điểm chơi tốt và thậm chí vượt lên trước, nhưng khả năng duy trì sự chắc chắn trong cả 90 phút thường khiến đội bóng phải trả giá. Đây cũng là chi tiết tiếp tục xuất hiện trong trận thua Myanmar ở FIFA ASEAN Cup 2026.

AFF Cup 2026: Campuchia thắng 3-0 chỉ gần hai tháng trước lần tái ngộ

Lần gặp gần nhất giữa hai đội diễn ra ngày 3/8/2026 tại Morodok Techo National Stadium. Campuchia giành chiến thắng 3-0 ở vòng bảng AFF Cup, qua đó nối dài chuỗi bất bại trước Đông Timor kể từ năm 2014.

Chiến thắng này cũng là trận thắng duy nhất của Campuchia tại vòng bảng AFF Cup 2026. Họ kết thúc giải với một chiến thắng và ba thất bại, ghi 6 bàn và thủng lưới 10 lần, trong khi Đông Timor thua cả bốn trận vòng bảng. Thành tích của hai đội tại giải được lưu trong kết quả AFF Cup 2026 của Campuchia và kết quả AFF Cup 2026 của Đông Timor.

Khoảng cách chưa đầy hai tháng khiến cuộc gặp tại FIFA ASEAN Cup mang màu sắc của một trận tái đấu thực sự. Đông Timor không cần nhìn quá xa vào lịch sử để hiểu thử thách phía trước, bởi thất bại 0-3 tháng 8 vẫn còn là ký ức rất gần.

Nhận định Đông Timor vs Campuchia: Bài toán dứt điểm của đội chủ nhà

Đông Timor bước vào trận đấu sau thất bại 0-2 trước Myanmar ở lượt mở màn. Kết quả chưa phản ánh hoàn toàn những gì họ tạo ra trên sân khi đội bóng của HLV Zé Pedro có một số cơ hội đáng chú ý, đặc biệt trong thời điểm phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, việc không thể tận dụng cơ hội tiếp tục cho thấy hạn chế lớn nhất của Đông Timor nằm ở những pha xử lý cuối cùng.

João Pedro vẫn là một trong những nhân tố đáng chú ý nhất trên hàng công. Anh từng ghi bàn vào lưới chính Campuchia tại ASEAN Championship 2024 và có khả năng tự tạo khoảng trống bằng tốc độ cùng những pha xử lý trực diện. Bên cạnh đó, Zion Cruz, Corsino Lemos hay Gali Freitas mang đến thêm những lựa chọn cho Đông Timor khi chuyển trạng thái.

Điểm tích cực là đội hình Đông Timor hiện có nhiều cầu thủ tích lũy kinh nghiệm ở nước ngoài. Điều đó giúp họ có thêm tốc độ và khả năng xử lý cá nhân so với những thế hệ trước, nhưng sự kết nối giữa các tuyến vẫn cần được cải thiện nếu muốn biến những pha lên bóng thành cơ hội rõ ràng.

Những kết quả gần đây của đội tuyển cũng đã được cập nhật tại trang kết quả Đông Timor trên Báo Lâm Đồng. Trận thua Myanmar 0-2 là thất bại thứ năm liên tiếp của họ nếu tính từ vòng bảng AFF Cup, trong đó có chính trận thua Campuchia 0-3 hồi tháng 8.

Campuchia có lợi thế từ kinh nghiệm và trạng thái tâm lý

Campuchia bước vào trận đấu với vị thế thuận lợi hơn sau khi đánh bại Myanmar 1-0 ngày 27/9. Điều đáng chú ý là Myanmar trước đó chính là đội thắng Đông Timor 2-0, vì vậy hai kết quả đầu tiên của bảng B đã tạo ra khác biệt rõ rệt về điểm số trước khi Campuchia bước vào lượt trận tiếp theo.

HLV Koji Gyotoku có trong tay một tập thể kết hợp giữa kinh nghiệm và những cầu thủ có khả năng tạo đột biến. Sieng Chanthea, Sa Ty, Nhean Sosidan và Andrés Nieto đem lại nhiều phương án ở phía trên, trong khi Yudai Ogawa cùng Min Ratanak giúp tuyến giữa Campuchia có thêm khả năng giữ nhịp và luân chuyển bóng.

Bản đăng ký gần nhất của Campuchia có 23 cầu thủ, trong đó tuyến giữa chiếm số lượng lớn nhất với 11 người. Những cái tên như Ogawa, Nieto, Nhean Sosidan hay Sieng Chanthea đều nằm trong danh sách hiện tại, tạo cho ban huấn luyện nhiều lựa chọn khi cần thay đổi cách vận hành trận đấu.

So với Đông Timor, Campuchia còn có một lợi thế rất rõ ràng về tâm lý đối đầu. Họ đã không thua đối thủ kể từ năm 2012 và vừa thắng 3-0 cách đây chưa đầy hai tháng. Chuỗi kết quả ấy không đảm bảo một trận đấu dễ dàng, nhưng giúp Campuchia bước vào màn tái ngộ với sự tự tin lớn hơn.

Đông Timor cần tránh lặp lại kịch bản năm 2024

Nhìn lại trận ASEAN Championship 2024, Đông Timor từng chứng minh họ đủ khả năng khiến Campuchia gặp khó. João Pedro đưa đội bóng vượt lên, còn Claudio Osorio từng đưa bóng vào lưới trong một tình huống khác nhưng bàn thắng không được công nhận. Trong hiệp một, Campuchia thực tế phải trải qua nhiều thời điểm rất vất vả.

Vấn đề xuất hiện khi trận đấu kéo dài. Đông Timor không duy trì được cự ly đội hình và để đối thủ từng bước lấy lại quyền kiểm soát, trước khi nhận bàn quyết định ở cuối hiệp hai. Kịch bản tương tự hoàn toàn có thể tái diễn nếu họ đẩy cao quá sớm rồi để khoảng trống xuất hiện phía sau tuyến giữa.

Đó cũng là lý do Đông Timor nhiều khả năng cần nhập cuộc thận trọng hơn. João Pedro, Zion Cruz hay Gali Freitas có tốc độ để khai thác những tình huống chuyển trạng thái, nhưng trước hết đội chủ nhà phải giữ được cấu trúc và tránh để Campuchia liên tục đưa bóng vào khu vực giữa trung vệ với hậu vệ biên.

Campuchia đứng trước cơ hội chiếm lợi thế tại bảng B

Thể thức Division 2 khiến từng trận đấu có giá trị rất lớn. Campuchia đã thắng Myanmar 1-0, trong khi Đông Timor chưa có điểm sau thất bại trước chính Myanmar. Theo lịch của giải, trận Đông Timor - Campuchia là trận đấu tiếp theo của bảng vào ngày 30/9.

Vì vậy, Campuchia có cơ sở để chủ động hơn thay vì chờ đợi đối thủ. Một chiến thắng nữa sẽ giúp họ củng cố đáng kể vị thế trong cuộc đua của bảng đấu, trong khi Đông Timor cần ít nhất một kết quả tích cực để tránh rơi vào tình thế bất lợi sau hai lượt trận.

Đội bóng của Gyotoku nhiều khả năng sẽ cố gắng kiểm soát bóng bằng tuyến giữa đông người, sau đó tìm khoảng trống cho Chanthea, Sa Ty hoặc Nieto ở khu vực cuối sân. Đông Timor ngược lại cần tận dụng tốc độ mỗi khi giành lại bóng, bởi việc cố gắng chơi kiểm soát trong thời gian dài có thể khiến họ tự đặt mình vào thế bất lợi.

Khả năng xuất hiện bàn thắng Đông Timor vs Campuchia

Năm trận gần nhất theo dữ liệu được cung cấp, Đông Timor ghi 6 bàn nhưng để thủng lưới 15 lần, trung bình nhận 3 bàn mỗi trận. Campuchia ghi 9 bàn và nhận 9 bàn thua trong cùng số trận, cho thấy hai đội đều chưa duy trì được sự chắc chắn ổn định ở hàng phòng ngự.

Lịch sử đối đầu cũng từng xuất hiện nhiều trận có tỷ số cao. Đông Timor thắng 5-1 năm 2012, Campuchia thắng 3-2 ở cả năm 2014 lẫn 2016, hai đội hòa 2-2 năm 2018 và Campuchia thắng 3-0 trong lần gặp mới nhất.

Dù vậy, bối cảnh FIFA ASEAN Cup lần này có thể khiến hai đội thận trọng hơn trong giai đoạn đầu. Đông Timor cần hạn chế sai lầm sau trận thua Myanmar, còn Campuchia đang có lợi thế điểm số và không nhất thiết phải đẩy trận đấu vào thế đôi công ngay từ đầu.

Tình hình lực lượng Đông Timor vs Campuchia

Đông Timor bước vào trận đấu với lực lượng tương đối đầy đủ. João Pedro, Zion Cruz, Gali Freitas cùng những cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài tiếp tục là các nhân tố đáng chú ý, đặc biệt trong những pha phản công cần tốc độ.

Campuchia cũng không ghi nhận tổn thất lớn về lực lượng theo thông tin trước trận. Đội hình hiện tại có sự kết hợp giữa những cầu thủ quen thuộc như Sieng Chanthea, Yudai Ogawa, Nhean Sosidan và các lựa chọn tấn công như Sa Ty hay Andrés Nieto. Danh sách đăng ký hiện tại của đội bóng này được cập nhật trong danh sách cầu thủ Campuchia trên Báo Lâm Đồng.

Đội hình dự kiến Đông Timor vs Campuchia

Đông Timor có thể sử dụng Dylan Niski trong khung thành; phía trước gồm João Varudo, Eric Silva, Jackson Fowler, Ryan Harris Jom; Claudio Osorio, Tristan Xavi Arrarte, Santiago da Costa đảm nhiệm khu trung tuyến, trong khi João Pedro, Zion Cruz và Gali Freitas là những lựa chọn cho hàng công.

Campuchia nhiều khả năng xuất phát với Keo Soksela; Sareth Krya, Cheng Meng, Sor Rotana, Takaki Ose; Yudai Ogawa, Min Ratanak, Alisher Mirzaev; Sieng Chanthea, Sa Ty và Andrés Nieto.

Phong độ và lịch sử đối đầu Đông Timor vs Campuchia

Đông Timor đang trải qua giai đoạn khó khăn với 5 thất bại liên tiếp theo chuỗi trận được cung cấp. Riêng tại FIFA ASEAN Cup 2026, họ mới thi đấu một trận và thua Myanmar 0-2, vì thế vẫn chưa có điểm và chưa ghi được bàn thắng.

Campuchia có 2 chiến thắng và 3 thất bại trong 5 trận gần đây theo dữ liệu trước trận. Quan trọng hơn, chiến thắng 1-0 trước Myanmar giúp đội bóng của Gyotoku khởi đầu FIFA ASEAN Cup thuận lợi hơn đối thủ trực tiếp. Các kết quả của đội tuyển Campuchia được tổng hợp tại trang kết quả Campuchia trên Báo Lâm Đồng.

Xét toàn bộ lịch sử đối đầu trước trận ngày 30/9, hai đội gặp nhau 10 lần. Campuchia thắng 7, hòa 2 và chỉ thua một trận, chính là thất bại 1-5 tại vòng loại AFF Cup 2012. Kể từ sau trận đấu ấy, Đông Timor đã trải qua 7 lần gặp liên tiếp không thể đánh bại đối thủ.

Thống kê đáng chú ý trước trận Đông Timor vs Campuchia

Campuchia đã thắng 5 trong 6 lần đối đầu gần nhất với Đông Timor, trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa 2-2 năm 2018. Trong chuỗi này, đội bóng xứ Angkor ghi 15 bàn và chỉ một lần không thể giành chiến thắng.

Đông Timor mới thắng Campuchia đúng một lần trong lịch sử, nhưng đó lại là chiến thắng đậm nhất của họ trong cặp đấu với tỷ số 5-1 vào năm 2012. Murilo de Almeida và Adelino Oliveira cùng lập cú đúp trong trận đấu đã trở thành một trong những dấu mốc nổi bật của bóng đá Đông Timor tại AFF Cup.

Campuchia cũng đã hai lần đánh bại Đông Timor với cùng tỷ số 3-2 ở các vòng loại AFF Cup 2014 và 2016. Riêng trận năm 2014 đặc biệt đáng nhớ khi họ bị dẫn 0-2 nhưng Sok Chanrasmey vào sân từ ghế dự bị và lập hat-trick để tạo nên màn ngược dòng.

Đông Timor vs Campuchia: Từ cú sốc 5-1 đến chuỗi 14 năm không thắng

Lịch sử Đông Timor vs Campuchia từng có một thời điểm tưởng như mở sang hướng hoàn toàn khác sau chiến thắng 5-1 của Đông Timor năm 2012. Murilo, Adelino và Alan Pinheiro khi đó giúp đội bóng nhỏ của Đông Nam Á tạo ra một trong những kết quả đáng nhớ nhất trong lịch sử đội tuyển.

Nhưng từ màn ngược dòng 3-2 năm 2014, Campuchia dần giành lại quyền kiểm soát cặp đấu. Chiến thắng năm 2016 đưa họ vào vòng chung kết AFF Cup, trận thắng năm 2024 tiếp tục cho thấy khả năng lội ngược dòng, còn tỷ số 3-0 tháng 8/2026 tạo ra khoảng cách rõ ràng trước lần tái ngộ này.

Đông Timor vì thế không chỉ bước vào trận đấu với nhiệm vụ tìm điểm đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup. João Pedro cùng đồng đội còn đứng trước cơ hội chấm dứt quãng thời gian 14 năm chưa thắng Campuchia, trong khi đội bóng của Gyotoku muốn tiếp tục kéo dài chuỗi đối đầu thuận lợi và củng cố vị thế tại bảng B.

Nhận định tỷ số Đông Timor vs Campuchia

Đông Timor có thể tạo ra những thời điểm nguy hiểm nhờ tốc độ của các cầu thủ phía trên, nhưng hiệu quả dứt điểm và khả năng duy trì cấu trúc trong cả trận vẫn là dấu hỏi. Campuchia có trạng thái tâm lý tốt hơn sau chiến thắng trước Myanmar, sở hữu lợi thế lớn về lịch sử đối đầu và vừa thắng chính Đông Timor 3-0 cách đây chưa đầy hai tháng.

Nếu Campuchia duy trì được sự tập trung và không để đối thủ có nhiều không gian phản công, đội bóng của Gyotoku có cơ sở để tạo ra khác biệt trong 90 phút.

Tỷ số tham khảo: Đông Timor 1-2 Campuchia.