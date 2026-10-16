Lịch sử 10 trận đối đầu Brentford vs Liverpool từ 2021: Ký ức 3-3 và cú sốc trước nhà vô địch

Từ khi Brentford trở lại Ngoại hạng Anh năm 2021 đến hết mùa giải 2025/26, hai đội đã gặp nhau 10 lần tại giải đấu. Liverpool giành 6 chiến thắng, Brentford thắng 2 trận và hai đội hòa 2 lần. The Kop ghi 22 bàn, còn đội bóng thành London có 11 pha lập công.

Brentford vs Liverpool năm 2021: Trận hòa 3-3 đầy cảm xúc

Ngày 25/9/2021, Brentford tiếp đón Liverpool trong mùa giải đầu tiên trở lại Ngoại hạng Anh sau nhiều thập kỷ. Trước một đối thủ sở hữu Mohamed Salah, Sadio Mané và nhiều ngôi sao hàng đầu, đội chủ nhà tạo ra bất ngờ bằng trận hòa 3-3.

Liverpool nhiều lần vượt lên, nhưng Brentford không chấp nhận thất bại và liên tục tìm được bàn gỡ. Khả năng tận dụng bóng bổng, tranh chấp quyết liệt và những tình huống tấn công trực diện giúp đội bóng thành London gây khó khăn cho hàng phòng ngự đội khách.

Trận hòa trở thành một trong những màn trình diễn đáng nhớ nhất của Brentford ở giai đoạn đầu trở lại Premier League, đồng thời mở ra chuỗi cuộc đối đầu nhiều cảm xúc với Liverpool.

Brentford vs Liverpool năm 2023: Chiến thắng 3-1 gây chấn động

Ngày 2/1/2023, Brentford tiếp tục khiến Liverpool phải nhận kết quả thất vọng khi giành chiến thắng 3-1 trên sân nhà. Đây là một trong những chiến thắng đáng chú ý của đội bóng thành London trước một câu lạc bộ giàu truyền thống bậc nhất nước Anh.

Brentford khai thác tốt những hạn chế trong khả năng phòng ngự bóng bổng và chuyển trạng thái của Liverpool. Đội chủ nhà duy trì được sự hiệu quả trong những thời điểm quyết định, qua đó tạo ra khoảng cách mà The Kop không thể san lấp.

Kết quả này cho thấy Brentford không chỉ có khả năng cầm hòa Liverpool mà còn đủ sức đánh bại đối thủ khi áp dụng chiến thuật phù hợp.

Brentford vs Liverpool năm 2024: The Kop thắng đậm 4-1

Ngày 17/2/2024, Liverpool tìm lại vị thế bằng chiến thắng 4-1 ngay trên sân Brentford. Trái ngược với những lần gặp khó khăn trước đó, đội khách tận dụng hiệu quả cơ hội và tạo ra cách biệt lớn trên bảng tỷ số.

Bốn bàn thắng phản ánh khả năng tấn công đa dạng của Liverpool, đồng thời cho thấy khoảng cách về chất lượng nhân sự giữa hai đội khi The Kop thi đấu đúng sức. Brentford dù có lợi thế sân nhà nhưng không thể duy trì được sự chắc chắn trước những đợt lên bóng liên tục.

Brentford vs Liverpool năm 2025: Chiến thắng 3-2 của đội chủ nhà

Ngày 25/10/2025, Brentford một lần nữa tạo nên bất ngờ khi đánh bại Liverpool với tỷ số 3-2. Sau nhiều cuộc chạm trán liên tiếp chịu thất bại, đội bóng thành London tìm lại niềm vui chiến thắng trước The Kop.

Trận đấu chứng kiến 5 bàn thắng, cho thấy Brentford không lựa chọn cách tiếp cận quá thụ động. Đội chủ nhà tận dụng tốt những cơ hội có được, đồng thời buộc hàng phòng ngự Liverpool phải đối diện với sức ép lớn trong các tình huống chuyển trạng thái.

Chiến thắng này trở thành điểm nhấn quan trọng trước cuộc tái đấu mùa giải 2026/27, bởi Brentford đã chứng minh họ vẫn có thể đánh bại Liverpool dù bị đánh giá thấp hơn.

Liverpool vs Brentford năm 2026: Hai đội chia điểm tại Anfield

Ngày 24/5/2026, Liverpool tiếp đón Brentford trong trận đấu cuối cùng của mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26. Cuộc chạm trán khép lại với tỷ số 1-1, khiến The Kop không thể giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Đây là lần thứ hai Brentford cầm hòa Liverpool kể từ khi trở lại Premier League, sau trận đấu 3-3 vào tháng 9/2021. Kết quả cũng cho thấy khoảng cách về chất lượng đội hình không phải lúc nào cũng chuyển hóa thành chiến thắng trên sân cỏ.

Nhận định Brentford vs Liverpool: Anfield xa, thử thách gần

Brentford đang có những màn trình diễn tích cực, đặc biệt ở khả năng chuyển trạng thái nhanh và tận dụng cơ hội. Đội chủ nhà có thể tiếp tục khai thác những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Liverpool, nhất là khi đối thủ chủ động đẩy cao đội hình.

Liverpool vẫn nhỉnh hơn về chất lượng nhân sự và khả năng tạo đột biến, nhưng những kết quả trong lịch sử cho thấy đội khách không thể chủ quan. Cuộc tái đấu thuộc Ngoại hạng Anh 2026/27 vì thế mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.