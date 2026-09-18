Lịch sử 1 trận đối đầu U23 Kyrgyzstan vs U23 Nhật Bản: Ký ức 0-3 từ ASIAD 2010

U23 Kyrgyzstan vs U23 Nhật Bản gặp lại sau 16 năm

Hai đội gặp nhau lúc 17h30 ngày 20/9 tại Toyota Stadium ở lượt trận thứ hai bảng A ASIAD 2026. Nhật Bản vừa thắng Hồng Kông, còn Kyrgyzstan thua Thái Lan 2-3.

Trước cuộc tái đấu này, dữ liệu đối đầu chỉ ghi nhận duy nhất một lần hai đội gặp nhau. Đó cũng là tại ASIAD.

U23 Kyrgyzstan 0-3 U23 Nhật Bản tại ASIAD 2010

Ngày 13/11/2010, Kyrgyzstan đối đầu Nhật Bản tại Đại hội thể thao châu Á.

Nhật Bản dẫn 1-0 sau hiệp một trước khi ghi thêm hai bàn trong phần còn lại để hoàn tất chiến thắng 3-0.

Đáng chú ý, Nhật Bản sau đó tiến sâu tại giải và xây dựng vị thế ngày càng mạnh ở bóng đá trẻ châu Á. Với Kyrgyzstan, thất bại 0-3 trở thành lần duy nhất họ có cơ hội đo sức trực tiếp với Nhật Bản ở cấp độ U23 trong dữ liệu trước ASIAD 2026.

Nhận định U23 Kyrgyzstan vs U23 Nhật Bản: Thế hệ mới viết chương thứ hai

Sau 16 năm, thành phần hai đội đương nhiên đã thay đổi hoàn toàn. Điều còn lại từ cuộc gặp năm 2010 là khoảng cách về nền tảng phát triển cầu thủ trẻ.

Nhật Bản tới ASIAD 2026 bằng lực lượng trẻ hơn giới hạn tuổi tối đa nhưng vẫn cho thấy khả năng kiểm soát thế trận tốt. Kyrgyzstan lại gây ấn tượng ở khả năng tấn công trước Thái Lan, dù việc để thủng lưới ba lần cho thấy họ chưa duy trì được sự chắc chắn khi nhịp độ trận đấu tăng cao.

Bởi vậy, cuộc gặp năm 2026 có thể được xem như chương thứ hai của một cặp đấu rất hiếm khi xuất hiện.