Lịch sử 1 trận đối đầu RW Essen vs RB Leipzig: Šeško và Openda từng ngược dòng 4-1 tại Hafenstraße

RW Essen vs RB Leipzig tái hiện màn ngược dòng tại Cúp Quốc gia Đức

RW Essen và RB Leipzig gặp lại nhau ở vòng hai DFB-Pokal 2026/27 vào lúc 00h00 ngày 28/10 theo giờ Việt Nam. Trận đấu diễn ra trên sân Stadion an der Hafenstraße, cũng là địa điểm chứng kiến màn chạm trán đầu tiên giữa hai đội cách đây hơn hai năm.

Lịch sử đối đầu giữa Essen và Leipzig chưa kéo dài, nhưng cuộc gặp duy nhất trước đó đã để lại nhiều dấu ấn. Leipzig giành chiến thắng 4-1 dù bị dẫn bàn từ rất sớm, qua đó thể hiện bản lĩnh của một đội bóng Bundesliga trước đại diện đang chơi ở giải hạng Ba Đức.

Sau một lần gặp nhau, Leipzig có 1 chiến thắng, ghi 4 bàn và nhận 1 bàn thua. RW Essen chưa từng đánh bại đối thủ, nhưng việc có thể ghi bàn ngay từ những phút đầu trong lần gặp trước là ký ức đáng chú ý khi hai đội chuẩn bị tái đấu.

RW Essen vs RB Leipzig năm 2024: Safi mở tỷ số, Šeško và Openda giúp Leipzig ngược dòng

Ngày 17/8/2024, RW Essen tiếp đón RB Leipzig ở vòng một Cúp Quốc gia Đức. Dù bị đánh giá thấp hơn, đội chủ nhà khiến đối thủ bất ngờ khi Ramien Safi ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2. Khán đài Hafenstraße nhanh chóng trở nên sôi động khi Essen đứng trước cơ hội tạo nên một trong những bất ngờ của vòng đấu.

Tuy nhiên, Leipzig không mất nhiều thời gian để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Phút 12, Benjamin Šeško ghi bàn gỡ hòa 1-1 sau đường kiến tạo của Amadou Haidara, qua đó giúp đội khách giảm áp lực sau khởi đầu không thuận lợi.

Đến phút 40, Šeško tiếp tục để lại dấu ấn khi kiến tạo để Loïs Openda ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Chỉ trong chưa đầy một hiệp đấu, Leipzig đã biến thế bị dẫn bàn thành lợi thế trước khi bước vào giờ nghỉ.

RW Essen nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong hiệp hai, nhưng chất lượng cá nhân của Leipzig tiếp tục tạo ra khác biệt. Phút 84, Antonio Nusa nâng tỷ số lên 3-1, trước khi Xavi Simons ấn định chiến thắng 4-1 ở phút 87.

Bốn bàn thắng của Leipzig được ghi bởi Šeško, Openda, Nusa và Simons. Màn lội ngược dòng này cho thấy đội bóng Bundesliga có nhiều phương án tấn công và khả năng duy trì sức ép ngay cả khi gặp bất lợi.

Với RW Essen, trận thua 1-4 không phản ánh toàn bộ nỗ lực của đội chủ nhà. Bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2 vẫn là một khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng việc không thể bảo vệ lợi thế trước sức ép liên tục của Leipzig trở thành bài học lớn cho lần tái đấu.

RW Essen vs RB Leipzig năm 2026: Essen tìm cơ hội viết lại lịch sử

Hơn hai năm sau, hai đội tiếp tục chạm trán tại Hafenstraße, lần này ở vòng hai DFB-Pokal. RW Essen đã vượt qua St. Pauli với tỷ số 2-0 ở vòng trước, trong khi Leipzig đánh bại Eintracht Trier 6-0 để giành quyền đi tiếp.

So với cuộc gặp năm 2024, Essen có thêm kinh nghiệm trong việc đối mặt với sức ép từ đối thủ mạnh hơn. Sự cổ vũ của khán giả nhà vẫn là điểm tựa quan trọng, nhưng đội bóng cần duy trì sự tập trung lâu hơn nếu muốn tránh lặp lại kết quả cũ.

Leipzig bước vào trận với những cầu thủ tấn công đáng chú ý như Antonio Nusa, Brajan Gruda, Christoph Baumgartner và Rômulo. Trong đó, Nusa chính là một trong những người từng ghi bàn vào lưới Essen ở cuộc gặp năm 2024.

Ký ức chiến thắng 4-1 giúp Leipzig có thêm sự tự tin, nhưng bóng đá cúp luôn mang đến những hoàn cảnh khác biệt. Essen hiểu rằng họ từng khiến đối thủ bất ngờ, trong khi Leipzig cũng có lý do để không chủ quan trước đội bóng đã vượt qua St. Pauli tại vòng đầu tiên.

Nhận định RW Essen vs RB Leipzig: Chủ nhà khó lặp lại bất ngờ đầu trận

RW Essen có lợi thế sân nhà và khả năng tổ chức phòng ngự tương đối chặt chẽ. Trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu được cung cấp, đội bóng thắng 2, hòa 2 và thua 1, cho thấy khả năng duy trì sự ổn định trước cuộc tái đấu.

RB Leipzig thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần đây. Đội khách vượt trội về tốc độ xử lý bóng, chất lượng cá nhân và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Nếu kiểm soát tốt những pha chuyển trạng thái của Essen, Leipzig có nhiều cơ sở để tiếp tục giành chiến thắng.

Tình hình lực lượng RW Essen vs RB Leipzig

RW Essen: Không ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý theo dữ liệu trước trận được cung cấp.

RB Leipzig: Gebel, Marc Guiu và Assan Ouédraogo được thông báo gặp vấn đề về thể trạng. Khả năng sử dụng từng cầu thủ cần được kiểm tra sát giờ thi đấu.

Đội hình dự kiến RW Essen vs RB Leipzig

RW Essen: Jakob Golz, Michael Kostka, Ben Hüning, José-Enrique Ríos Alonso, Ekin Çelebi, Janne Sietan, Noah Pesch, Lucas Brumme, Jaka Čuber Potočnik, Dickson Abiama, Marek Janssen.

RB Leipzig: Maarten Vandevoordt, Ridle Baku, Willi Orbán, Castello Lukeba, David Raum, Nicolas Seiwald, Neil El Aynaoui, Brajan Gruda, Christoph Baumgartner, Antonio Nusa, Rômulo.

Dự đoán tỷ số RW Essen vs RB Leipzig

RW Essen từng mở tỷ số trước Leipzig nhưng vẫn thua 1-4 ở lần chạm trán trước. Sự khác biệt về chất lượng đội hình tiếp tục nghiêng về đại diện Bundesliga, dù chủ nhà có thể tạo ra khó khăn nhờ lối chơi kỷ luật.

Dự đoán tỷ số: RW Essen 1-3 RB Leipzig.