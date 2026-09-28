Lịch sử 1 trận đối đầu Philippines vs Pakistan: Kaleemullah từng mở tỷ số, Azkals vẫn lội ngược dòng

Philippines vs Pakistan tái ngộ sau 13 năm tại FIFA ASEAN Cup 2026

Philippines và Pakistan chuẩn bị gặp lại nhau sau 13 năm, lần này tại lượt trận thứ hai bảng B Division 1 của FIFA ASEAN Cup 2026. Theo lịch mới nhất, trận Philippines vs Pakistan diễn ra lúc 15h00 ngày 29/9/2026, trong bối cảnh cả hai cùng cần một kết quả tích cực sau khi trắng tay ở lượt mở màn.

Philippines khởi đầu giải bằng thất bại 0-1 trước Việt Nam, với Đình Bắc ghi bàn duy nhất của trận đấu. Pakistan còn gặp khó khăn lớn hơn khi để Thái Lan thắng 4-0, qua đó rơi xuống cuối bảng B sau lượt trận đầu tiên. Cục diện này khiến cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội có ý nghĩa lớn nếu Philippines hoặc Pakistan còn muốn duy trì khả năng cạnh tranh ở một giải đấu mà chỉ đội đứng đầu bảng mới giành quyền vào chung kết.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA hiện khá lớn. Philippines đứng thứ 135 thế giới, còn Pakistan xếp hạng 198 theo bảng xếp hạng chính thức gần nhất được FIFA cập nhật ngày 20/7/2026. Tuy nhiên, lịch sử giữa hai đội lại quá ngắn để thứ hạng hiện tại có thể kể hết câu chuyện của cặp đấu này.

Philippines vs Pakistan 2013: Kaleem Ullah mở tỷ số tại Bacolod

Lần duy nhất Philippines và Pakistan từng gặp nhau diễn ra ngày 15/10/2013 tại Panaad Stadium ở Bacolod City, trong khuôn khổ Philippine Peace Cup. Trước lượt trận cuối, tình thế của Philippines không hề thuận lợi khi họ đã thua Chinese Taipei 1-2, còn Pakistan đánh bại chính đối thủ này 1-0 nhờ bàn thắng sớm của Zeshan Rehman. Vì thế, Philippines bước vào trận quyết định với yêu cầu phải thắng cách biệt ít nhất hai bàn mới chắc chắn bảo vệ được chức vô địch.

Pakistan lại là đội tạo ra bước ngoặt đầu tiên. Phút 15, Kaleem Ullah đưa đội bóng Nam Á vượt lên dẫn trước, đặt Philippines vào hoàn cảnh càng khó khăn bởi đội chủ nhà lúc này không chỉ phải san bằng tỷ số mà còn cần tạo ra cách biệt đủ lớn. Bàn thắng ấy đến nay vẫn là bàn duy nhất Pakistan từng ghi vào lưới Philippines trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.

Philippines không mất quá nhiều thời gian để phản ứng. Patrick Reichelt ghi bàn gỡ hòa ở phút 34, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trước giờ nghỉ và mở ra cơ hội cho đội chủ nhà tiếp tục cuộc đua giành chức vô địch. Tỷ số 1-1 được giữ đến phần lớn hiệp hai, khiến sức ép ngày càng lớn với một Philippines cần thêm hai bàn thắng.

Chris Greatwich và Stephan Schrock hoàn tất màn ngược dòng 3-1

Bước ngoặt quyết định chỉ xuất hiện ở những phút cuối. Phút 78, Chris Greatwich đưa Philippines lần đầu vượt lên dẫn 2-1, nhưng kết quả đó vẫn chưa đủ để đội chủ nhà đạt mục tiêu về hiệu số. Philippines vì thế tiếp tục tấn công thay vì bảo vệ lợi thế mong manh.

Đến phút 88, Stephan Schrock ghi bàn thứ ba, hoàn tất chiến thắng 3-1 cho Philippines. Bàn thắng muộn này đặc biệt quan trọng bởi nó giúp đội chủ nhà đạt đúng cách biệt cần thiết và vượt lên trong cuộc đua vô địch Philippine Peace Cup 2013. Philippines, Pakistan và Chinese Taipei cùng kết thúc giải với 3 điểm, nhưng đội chủ nhà đứng đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Trận đấu tại Bacolod vì thế không đơn thuần là một chiến thắng giao hữu. Đó là màn ngược dòng mang về danh hiệu cho Philippines, đồng thời trở thành chương duy nhất cho đến trước cuộc tái ngộ năm 2026 trong lịch sử Philippines vs Pakistan. Sau hơn một thập kỷ, cái tên Kaleemullah lại đáng chú ý bởi tiền đạo kỳ cựu này tiếp tục xuất hiện trong lực lượng Pakistan được chuẩn bị cho giải đấu hiện tại.

Lịch sử đối đầu Philippines vs Pakistan nghiêng hoàn toàn về Azkals

Do hai đội mới gặp nhau một lần, cán cân đối đầu hiện rất đơn giản: Philippines thắng 1 trận, Pakistan chưa có chiến thắng hay trận hòa nào. Philippines ghi 3 bàn, Pakistan ghi 1 bàn và tổng cộng có 4 bàn thắng xuất hiện trong lần chạm trán duy nhất. Các nguồn thống kê về Philippine Peace Cup 2013 đều ghi nhận chiến thắng 3-1 của Philippines trước Pakistan ngày 15/10/2013.

Điều thú vị nằm ở cách trận đấu đó diễn ra. Pakistan không bị lép vế ngay từ đầu mà chính là đội vượt lên dẫn trước, buộc Philippines phải thực hiện một màn ngược dòng trong hơn 70 phút còn lại. Vì vậy, lịch sử đang nghiêng về Philippines về mặt kết quả, nhưng lần đối đầu duy nhất cũng cho thấy Pakistan từng đủ khả năng khiến đối thủ rơi vào thế phải bám đuổi.

Nhận định Philippines vs Pakistan: Hai đội đều cần phản ứng sau ngày ra quân

Philippines bước vào trận đấu thứ hai sau thất bại tối thiểu trước Việt Nam. Đội bóng Đông Nam Á không ghi được bàn nhưng vẫn tạo ra một số thời điểm đáng chú ý, trong đó có cú sút đưa bóng trúng xà ngang và những pha triển khai bằng các đường chuyền ngắn ở khu vực trước vòng cấm. Thất bại 0-1 vì thế phản ánh vấn đề lớn nhất của Philippines nằm ở khả năng biến những thời điểm chơi tốt thành bàn thắng.

Nhìn rộng hơn, phong độ của Philippines chưa ổn định. Nếu tính năm trận gần nhất gồm trận gặp Việt Nam cùng bốn trận cuối tại AFF Cup 2026, Philippines chỉ thắng Lào 4-1, còn lại thua Myanmar, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. Chuỗi trận này khiến đội bóng cần cải thiện khả năng kết thúc tình huống dù lực lượng hiện tại vẫn sở hữu nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở nước ngoài.

Dù vậy, Philippines vẫn có cơ sở để chủ động hơn khi gặp Pakistan. Khoảng cách 63 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, chất lượng nhân sự và khả năng luân chuyển bóng ở tuyến giữa tạo điều kiện để đội bóng Đông Nam Á kiểm soát nhiều thời điểm của trận đấu. Manny Ott, Sandro Reyes cùng những cầu thủ có khả năng hoạt động linh hoạt ở giữa sân có thể giữ vai trò quan trọng trong việc kéo giãn khối phòng ngự Pakistan.

Pakistan cần tìm lại sự chắc chắn sau thất bại 0-4

Pakistan bước vào giải với vị thế bị đánh giá thấp hơn trong bảng đấu có Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Trận ra quân càng cho thấy khoảng cách khi đội bóng Nam Á để Thái Lan ghi bốn bàn mà không thể đáp trả, qua đó đứng cuối bảng B sau lượt đấu đầu tiên. Tuy nhiên, Philippines cũng vừa trải qua một trận đấu không ghi bàn nên cơ hội để Pakistan tạo ra thế trận cạnh tranh vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Điểm đáng chú ý trong lực lượng Pakistan nằm ở nhóm cầu thủ có kinh nghiệm quốc tế như đội trưởng Abdullah Iqbal, Easah Suliman cùng Kaleemullah. Abdullah Iqbal và Easah Suliman mang đến nền tảng thể hình cho hàng phòng ngự, trong khi Kaleemullah là cái tên tạo ra sự kết nối thú vị nhất với lịch sử cặp đấu bởi anh từng ghi bàn vào lưới Philippines năm 2013. Nếu Pakistan muốn tránh lặp lại thế trận bị dồn ép như trước Thái Lan, khả năng giữ cự ly giữa tuyến tiền vệ và hàng thủ sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Pakistan nhiều khả năng không cần lao lên tấn công ngay từ đầu. Một thế trận chặt chẽ, giảm khoảng trống ở trung lộ rồi tìm cơ hội từ những pha chuyển trạng thái có thể phù hợp hơn với tương quan lực lượng hiện tại. Khi Philippines phải chủ động tìm chiến thắng, khoảng trống phía sau đội hình đối thủ cũng có thể trở thành nơi Pakistan khai thác.

Philippines cần cải thiện khâu dứt điểm

Một trong những vấn đề đáng chú ý của Philippines nằm ở hiệu quả trước khung thành. Trong trận gặp Việt Nam, họ có những pha lên bóng đủ tốt để đặt hàng thủ đối phương vào trạng thái cảnh giác, nhưng các cơ hội cuối cùng đều không trở thành bàn thắng. Trước Pakistan, không gian xử lý có thể rộng hơn, song điều đó chỉ tạo ra khác biệt nếu các chân sút Philippines bình tĩnh hơn ở tình huống cuối cùng.

Pakistan cũng không ghi bàn ở ngày ra quân, nhưng bối cảnh hoàn toàn khác khi họ phải chống đỡ sức ép lớn từ Thái Lan. Trận gặp Philippines có thể mang đến nhiều thời điểm cầm bóng hơn và cho phép các cầu thủ tấn công của Pakistan tiến gần khung thành đối phương hơn. Vì thế, cuộc đấu này có thể được quyết định bởi khả năng tận dụng một vài cơ hội rõ ràng thay vì một thế trận liên tục xuất hiện những pha ăn bàn.

Tình hình lực lượng Philippines vs Pakistan

Philippines bước vào trận đấu với lực lượng được cung cấp đầy đủ, chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý. Pakistan cũng có thể sử dụng những nhân sự quan trọng trong đội hình hiện tại, giúp ban huấn luyện duy trì bộ khung đã chuẩn bị cho giải. Việc không chịu tổn thất lớn về lực lượng là cơ sở để cả hai đội có thể thực hiện những điều chỉnh về chiến thuật sau các thất bại ở lượt đấu đầu tiên.

Đội hình dự kiến Philippines vs Pakistan

Philippines có thể sử dụng Kevin Ray Mendoza trong khung thành; Jefferson Tabinas, Amani Aguinaldo, Jesper Nyholm và Paul Tabinas đảm nhiệm hàng phòng ngự; Manny Ott, Sandro Reyes, Zico Bailey hoạt động ở tuyến giữa; Jarvey Gayoso, Bjorn Martin Kristensen và Andre Leipold là những lựa chọn trên hàng công. Pakistan có thể xuất phát với Yousuf Butt; Abdullah Shah, Abdullah Iqbal, Easah Suliman, Ali Khan; Haris Zeb, Abdul Samad, Mamoon Khan, Mohammad Fazal; Kaleemullah và Umer Nawaz. Đây đều là đội hình dự kiến trước giờ bóng lăn, trong khi danh sách chính thức chỉ được xác nhận khi hai đội công bố nhân sự thi đấu.

Phong độ và lịch sử đối đầu Philippines vs Pakistan

Philippines có 1 chiến thắng và 4 thất bại trong 5 trận gần nhất nếu tính cả trận mở màn FIFA ASEAN Cup trước Việt Nam. Đội bóng ghi 5 bàn nhưng để thủng lưới 8 lần trong chuỗi này, với chiến thắng duy nhất là trận thắng Lào 4-1 tại AFF Cup. Các kết quả gần đây của Philippines có thể tra cứu trực tiếp trong trang kết quả Philippines trên hệ thống bóng đá Báo Lâm Đồng.

Theo dữ liệu được cung cấp trước trận, Pakistan có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại trong 5 trận gần nhất, ghi 7 bàn và nhận 4 bàn thua. Tuy nhiên, thất bại 0-4 trước Thái Lan đặt ra bài toán mới cho hệ thống phòng ngự khi Pakistan chuẩn bị gặp một Philippines có xu hướng cầm bóng và chủ động triển khai hơn. Lịch sử đối đầu hiện chỉ có duy nhất trận Peace Cup 2013, nơi Philippines thắng 3-1 sau màn lội ngược dòng tại Bacolod.

Philippines vs Pakistan mở chương thứ hai sau 13 năm

Nếu cuộc gặp năm 2013 gắn với màn lội ngược dòng giúp Philippines giành Peace Cup, lần tái ngộ năm 2026 lại diễn ra trong hoàn cảnh cả hai đều vừa nhận thất bại. Philippines có lợi thế về thứ hạng FIFA và chất lượng nhân sự, nhưng cần chứng minh họ có thể biến khả năng kiểm soát bóng thành bàn thắng. Pakistan đứng trước nhiệm vụ khó hơn sau trận thua 0-4, song một thế trận phòng ngự kỷ luật vẫn có thể giúp đội bóng Nam Á kéo đối thủ vào cuộc đấu chặt chẽ.

Sau 13 năm, Kaleemullah là chiếc cầu nối thú vị giữa quá khứ và hiện tại. Anh từng giúp Pakistan dẫn Philippines ở Bacolod trước khi đội nhà ghi liền ba bàn để đảo ngược trận đấu, còn lần gặp này mở ra một câu chuyện hoàn toàn mới tại FIFA ASEAN Cup. Theo lịch thi đấu Philippines, sau trận gặp Pakistan ngày 29/9, Philippines còn đối đầu Thái Lan ở lượt cuối ngày 2/10, vì vậy kết quả ở cuộc tái ngộ này có ảnh hưởng trực tiếp tới phần còn lại trong hành trình vòng bảng.