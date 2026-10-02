Lịch sử 1 trận đối đầu Bosnia & Herzegovina vs Thụy Điển: Cuộc rượt đuổi sáu bàn năm 2010

Thụy Điển 4-2 Bosnia & Herzegovina năm 2010: Lần gặp duy nhất

Ngày 29/5/2010, Thụy Điển tiếp Bosnia & Herzegovina trong một trận giao hữu tại Solna.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 4-2 cho Thụy Điển. Bosnia ghi hai bàn nhờ Sejad Salihović và Ermin Zec, nhưng không thể ngăn đội chủ nhà tạo ra cách biệt hai bàn.

Đây là toàn bộ lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển cho tới trước cuộc gặp tại Zenica năm 2026.

Bosnia & Herzegovina vs Thụy Điển tái ngộ sau 16 năm

Khoảng cách 16 năm khiến trận Nations League gần như mang dáng dấp của một cuộc đối đầu hoàn toàn mới.

Bosnia có 4 điểm sau hai trận, trong đó chiến thắng 4-2 trước Romania cho thấy khả năng tận dụng cơ hội khá tốt. Thụy Điển thậm chí khởi đầu tốt hơn với hai chiến thắng liên tiếp.

Liên đoàn bóng đá Bosnia xác nhận trận đấu diễn ra ngày 2/10 tại Bilino Polje, Zenica.

Nhận định Bosnia & Herzegovina vs Thụy Điển

Bosnia có thể tận dụng cách chơi trực diện, sức mạnh tranh chấp và lợi thế sân nhà để đưa trận đấu vào thế giàu va chạm về chuyên môn ở khu trung tuyến.

Ở phía đối diện, Viktor Gyökeres là điểm đến quan trọng của Thụy Điển. Khả năng tăng tốc khi chuyển trạng thái có thể trở thành thử thách lớn cho hàng thủ Bosnia.

Đội khách cũng gặp vấn đề nhân sự khi nhiều cầu thủ không thể cùng đội tới Bosnia do tình trạng sức khỏe, bên cạnh Alexander Isak đã rời đội tuyển trước đó vì chấn thương.

16 năm trước, hai đội tạo nên một trận đấu có sáu bàn. Lần tái ngộ tại Zenica mở ra chương thứ hai trong lịch sử đối đầu vốn rất ngắn giữa Bosnia & Herzegovina và Thụy Điển.