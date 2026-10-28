Lịch Serie A ngày 29/10: Inter đua ngôi đầu, Juventus gặp Genoa

Inter Milan đang kém đội đầu bảng Lazio chỉ 3 điểm. (Ảnh: Inter.it)

Sau chiến thắng đậm 6-2 trước Sassuolo, Lazio tạm vươn lên dẫn đầu Serie A với 25 điểm. Inter hiện có 22 điểm và sẽ bước vào trận đấu trên sân Venezia lúc 0 giờ 30 phút ngày 29/10 với cơ hội bắt kịp đội bóng thủ đô nếu giành trọn 3 điểm.

Inter đang có tinh thần tốt sau màn ngược dòng thắng Fiorentina 2-1 ở vòng trước. Đội bóng của huấn luyện viên Cristian Chivu vẫn cần thận trọng khi Venezia từng gây khó khăn cho nhiều đối thủ trên sân nhà, dù hiện đứng cuối bảng xếp hạng.

Cùng khung 0 giờ 30 phút, AC Milan tiếp Bologna tại San Siro. Đội bóng áo sọc đỏ-đen vẫn bất bại tại Serie A mùa này và duy trì thành tích toàn thắng trên sân nhà. Chiến thắng 2-0 trước Udinese ở vòng trước giúp Milan tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu trước khi bước vào trận derby với Inter cuối tuần.

Ở trận đấu muộn lúc 2 giờ 45 phút, Juventus làm khách trước Genoa. “Bà đầm già” vừa tìm lại niềm vui với chiến thắng 2-0 trước Lecce và đang hướng tới thêm 3 điểm để cải thiện vị trí trong nhóm đầu. Genoa cũng có dấu hiệu khởi sắc khi giành 6 điểm trong 3 trận gần nhất.

Cùng giờ, Napoli gặp Monza trên sân khách. Sau trận hòa 3-3 với Roma, Napoli cần 1 chiến thắng để tránh tiếp tục bị nhóm dẫn đầu bỏ xa. Trong khi đó, Monza vẫn cho thấy khả năng gây khó khăn nhờ những cá nhân có phong độ cao trên hàng công.

Trận còn lại diễn ra lúc 0 giờ 30 phút giữa Parma và Udinese. Đây là cuộc đối đầu trực tiếp ở nhóm cuối bảng, trong bối cảnh cả 2 đội đều cần điểm để cải thiện vị trí.

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