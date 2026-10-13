Lịch quay mở thưởng xổ số miền Nam chi tiết hàng tuần

Lịch quay mở thưởng xổ số miền Nam các ngày trong tuần

Lịch quay mở thưởng xổ số miền Nam được tổ chức đều đặn vào lúc 16h10 đến 16h30 các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến Chủ nhật. Mỗi ngày sẽ có 3 hoặc 4 đài (tỉnh) luân phiên quay số. Dưới đây là lịch quay chi tiết để bạn tiện theo dõi:

Lịch quay mở thưởng xổ số miền Nam có 3-4 đài quay/ngày

Cơ cấu và cách thức nhận giải thưởng XSMN

Xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải Đặc biệt đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng. Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000 đồng (mười nghìn đồng).

- Giải 8: Trùng 2 số cuối, nhận 100 nghìn đồng. VD: vé số 009179, giải 8 là 79.

- Giải 7: Trùng 3 số cuối, nhận 200 nghìn đồng. VD: vé số 009179, giải 7 là 179.

- Giải 6: Trùng 4 số cuối một trong 3 giải sáu, nhận 400 ngàn đồng. VD: vé số 009179 trùng giải 6 là 9179.

- Giải 5: Trùng 4 số cuối, nhận 1 triệu đồng. VD: vé số 009179 trùng giải 5 là 9179.

- Giải 4: Trùng 5 số cuối một trong 7 giải tư, nhận 3 triệu đồng. VD: vé số 009179 trùng một giải 4 là 09179.

- Giải 3: Trùng 5 số cuối một trong 2 giải ba, nhận 10 triệu đồng. VD: vé số 009179 trùng một giải 3 là 09179.

- Giải Nhì: Trùng 5 số cuối, nhận 15 triệu đồng. VD: vé số 009179 trùng giải nhì là 09179.

- Giải Đặc biệt: Trùng toàn bộ 6 số, nhận 2 tỷ đồng.

Xổ số miền Nam được quay mở thưởng khoảng 16h10 hằng ngày. Ảnh minh họa: AI

Để nhận thưởng, người trúng giải cần liên hệ trực tiếp với công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé đó hoặc các đại lý vé số cấp cao được ủy quyền. Khi đi nhận thưởng, bạn cần mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách rời, không tẩy xóa, cùng với giấy tờ tùy thân hợp lệ (CMND/CCCD). Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị.