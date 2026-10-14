Lịch quay mở thưởng xổ số miền Bắc chi tiết các ngày trong tuần

Lịch quay mở thưởng xổ số miền Bắc các ngày trong tuần

Các buổi quay số mở thưởng xổ số miền Bắc đều được tổ chức vào khung giờ cố định để đảm bảo tính minh bạch và thuận tiện cho người dân theo dõi. Cụ thể, thời gian quay số thường bắt đầu vào lúc 18h15 hàng ngày và kéo dài khoảng 15-20 phút. Trong khoảng thời gian này, các giải thưởng từ giải Bảy đến giải Đặc biệt sẽ lần lượt được công bố.

Dưới đây là lịch quay mở thưởng xổ số miền Bắc chi tiết theo từng ngày trong tuần, cùng với tên Công ty XSKT phụ trách:

Cơ cấu và cách thức nhận giải thưởng XSMB

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc

Giải Nhất: Trùng 5 số cuối với vé giải nhất, có 15 giải x 10 triệu đồng

Giải Nhì: Trùng 5 số cuối với 1 trong 2 vé giải nhì, có 30 giải x 5 triệu đồng

Giải Ba: Trùng 5 số cuối với 1 trong 6 vé giải ba, có 90 giải x 1 triệu đồng

Giải Tư: Trùng 4 số cuối với 1 trong 4 vé giải tư, có 600 giải x 400 nghìn đồng

Giải Năm: Trùng 4 số cuối với 1 trong 6 vé giải năm, có 900 giải x 200 nghìn đồng

Giải Sáu: Trùng 3 số cuối 1 trong 3 vé giải sáu, có 4.500 giải x 100 nghìn đồng

Giải Bảy: Trùng 2 số cuối 1 trong 4 vé giải bảy, có 60.000 giải x 40 nghìn đồng

Khuyến khích: Sai 1 số (ngoại trừ giải phụ đặc biệt), có 15.000 giải x 40 nghìn đồng

Đặc biệt: Trùng 5 số cuối, có 3 giải x 1 tỷ đồng (+ 50 triệu nếu ký hiệu trùng)

Phụ Đặc biệt: Trùng 4 số cuối, có 12 giải x 20 triệu đồng

Cách thức nhận giải XSMB

XSMB được quay thưởng lúc 18h10 các ngày. Ảnh: AI

Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người chơi cần bảo quản vé số nguyên vẹn, không rách, nhòe mực hoặc tẩy xóa để đủ điều kiện nhận giải. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày phát hành vé.

Với những giải thưởng nhỏ, người trúng có thể nhận tiền tại đại lý xổ số. Các giải giá trị lớn cần đến công ty xổ số hoặc văn phòng XSMB để làm thủ tục nhận thưởng.

Khi lĩnh thưởng, người chơi cần mang theo vé trúng thưởng cùng giấy tờ tùy thân hợp lệ như CCCD, hộ chiếu hoặc visa để xác minh thông tin.