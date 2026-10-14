Lịch quay mở thưởng xổ số miền Bắc chi tiết các ngày trong tuần
Cập nhật lịch quay mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) chi tiết từ thứ Hai đến Chủ nhật. Tra cứu chính xác khung giờ 18h15 và các đài quay thưởng hàng ngày.
Lịch quay mở thưởng xổ số miền Bắc các ngày trong tuần
Các buổi quay số mở thưởng xổ số miền Bắc đều được tổ chức vào khung giờ cố định để đảm bảo tính minh bạch và thuận tiện cho người dân theo dõi. Cụ thể, thời gian quay số thường bắt đầu vào lúc 18h15 hàng ngày và kéo dài khoảng 15-20 phút. Trong khoảng thời gian này, các giải thưởng từ giải Bảy đến giải Đặc biệt sẽ lần lượt được công bố.
Dưới đây là lịch quay mở thưởng xổ số miền Bắc chi tiết theo từng ngày trong tuần, cùng với tên Công ty XSKT phụ trách:
Cơ cấu và cách thức nhận giải thưởng XSMB
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc
Giải Nhất: Trùng 5 số cuối với vé giải nhất, có 15 giải x 10 triệu đồng
Giải Nhì: Trùng 5 số cuối với 1 trong 2 vé giải nhì, có 30 giải x 5 triệu đồng
Giải Ba: Trùng 5 số cuối với 1 trong 6 vé giải ba, có 90 giải x 1 triệu đồng
Giải Tư: Trùng 4 số cuối với 1 trong 4 vé giải tư, có 600 giải x 400 nghìn đồng
Giải Năm: Trùng 4 số cuối với 1 trong 6 vé giải năm, có 900 giải x 200 nghìn đồng
Giải Sáu: Trùng 3 số cuối 1 trong 3 vé giải sáu, có 4.500 giải x 100 nghìn đồng
Giải Bảy: Trùng 2 số cuối 1 trong 4 vé giải bảy, có 60.000 giải x 40 nghìn đồng
Khuyến khích: Sai 1 số (ngoại trừ giải phụ đặc biệt), có 15.000 giải x 40 nghìn đồng
Đặc biệt: Trùng 5 số cuối, có 3 giải x 1 tỷ đồng (+ 50 triệu nếu ký hiệu trùng)
Phụ Đặc biệt: Trùng 4 số cuối, có 12 giải x 20 triệu đồng
Cách thức nhận giải XSMB
Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người chơi cần bảo quản vé số nguyên vẹn, không rách, nhòe mực hoặc tẩy xóa để đủ điều kiện nhận giải. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày phát hành vé.
Với những giải thưởng nhỏ, người trúng có thể nhận tiền tại đại lý xổ số. Các giải giá trị lớn cần đến công ty xổ số hoặc văn phòng XSMB để làm thủ tục nhận thưởng.
Khi lĩnh thưởng, người chơi cần mang theo vé trúng thưởng cùng giấy tờ tùy thân hợp lệ như CCCD, hộ chiếu hoặc visa để xác minh thông tin.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/lich-quay-mo-thuong-xo-so-mien-bac-chi-tiet-cac-ngay-trong-tuan-2564060.html