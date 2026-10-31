Lịch Ngoại hạng Anh vòng 9: Liverpool đại chiến Arsenal, MU gặp Chelsea

Ngoại hạng Anh 2026/27 bước vào vòng 9 với cuộc đua đầu bảng trở nên căng thẳng hơn sau khi Manchester City lần đầu mất điểm ở vòng trước. Arsenal tận dụng cơ hội để san bằng khoảng cách, khiến hai ứng viên lớn cùng có 21 điểm trước khi bước vào loạt trận cuối tuần.

Hình minh họa.

Phía sau, Brighton vẫn là hiện tượng đáng chú ý với 16 điểm và hiệu số +16. Liverpool đứng thứ tư, chỉ kém Brighton một điểm, trong khi Chelsea tiếp tục nằm trong nhóm bám đuổi.

Ở nửa dưới, Manchester United đang chịu sức ép lớn khi mới có 7 điểm sau 8 trận. Quỷ đỏ phải làm khách Chelsea ngay trận mở màn vòng 9, một thử thách có thể ảnh hưởng đáng kể tới vị trí cũng như tâm lý của đội bóng.

Lịch thi đấu vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/27

Thời gian đã được quy đổi sang giờ Việt Nam:

Các trận đấu tại Anh hiện sử dụng giờ GMT, vì vậy khung 12h30 tại Anh tương ứng 19h30 Việt Nam, còn trận Liverpool - Arsenal diễn ra lúc 23h30 ngày 1/11.

Liverpool - Arsenal: Trận đấu có thể tác động trực tiếp cuộc đua vô địch

Liverpool - Arsenal là trận đáng chờ đợi nhất vòng 9.

Arsenal bước vào cuối tuần với 21 điểm, bằng Manchester City nhưng đứng thứ hai do hiệu số thấp hơn. Liverpool có 15 điểm, kém Arsenal 6 điểm.

Khoảng cách đó khiến cuộc đấu tại Anfield mang ý nghĩa lớn hơn một trận đại chiến thông thường.

Nếu Liverpool thắng, khoảng cách với Arsenal chỉ còn 3 điểm và đội bóng vùng Merseyside có thể thực sự trở lại cuộc đua vô địch.

Ngược lại, nếu Arsenal giành 3 điểm tại Anfield, khoảng cách với Liverpool sẽ tăng lên 9 điểm chỉ sau 9 vòng.

Liverpool đang có phong độ tốt hơn so với giai đoạn đầu mùa khi thắng 3 trong 4 trận Premier League gần nhất. Hàng công với Alexander Isak, Florian Wirtz, Cody Gakpo cùng Bradley Barcola bắt đầu vận hành trơn tru hơn.

Arsenal lại sở hữu nền tảng phòng ngự chắc chắn. Sau 8 trận, nhà đương kim vô địch mới nhận 5 bàn thua, ít nhất giải.

Nhưng Anfield vẫn là nơi đặc biệt khó với Arsenal.

Pháo thủ không thắng trong 13 chuyến làm khách gần nhất trước Liverpool tại Premier League. Chiến thắng gần nhất của Arsenal tại đây đã cách hơn một thập kỷ.

Đó là lý do trận đấu tối Chủ nhật có thể trở thành phép thử lớn nhất của đội bóng London kể từ đầu mùa.

Man City - Brighton: Cuộc đấu giữa hai hàng công mạnh nhất

Manchester City tiếp Brighton lúc 22h00 ngày 31/10.

Nếu chỉ nhìn vị trí, đội đầu bảng gặp đội thứ ba đã đủ hấp dẫn. Nhưng con số bàn thắng khiến cặp đấu này càng đáng chú ý.

Man City đã ghi 20 bàn sau 8 vòng, trong khi Brighton còn ghi nhiều hơn với 23 bàn.

Brighton cũng sở hữu hiệu số +16, tốt nhất toàn giải.

Hai đội đang nằm trong nhóm tạo ra nhiều cơ hội nhất Premier League. Brighton chơi rất cởi mở, pressing cao và thường sẵn sàng trao đổi đòn với những đội mạnh.

Cách tiếp cận đó có thể tạo nên một trận đấu nhiều bàn thắng tại Etihad.

Man City vừa nhận thất bại 1-2 trước Aston Villa, qua đó bị Arsenal san bằng điểm số. Vì vậy, đội chủ nhà gần như không được phép tiếp tục mất điểm.

Brighton lại đang có thành tích đối đầu tốt với Man City trong thời gian gần đây. Điều này khiến trận đấu khó được xem là cơ hội đơn giản để đội đầu bảng tìm lại chiến thắng.

Một điểm đáng chú ý khác là cả hai vừa gặp nhau tại Cúp Liên đoàn Anh giữa tuần. Việc phải tái đấu chỉ sau vài ngày có thể khiến cách tiếp cận chiến thuật trở nên khác biệt khi hai ban huấn luyện đã có thêm dữ liệu trực tiếp về đối thủ.

Chelsea - MU: Quỷ đỏ đối mặt sức ép lớn tại Stamford Bridge

Vòng 9 mở màn lúc 19h30 ngày 31/10 bằng cuộc đối đầu Chelsea - Manchester United.

Chelsea đang đứng thứ năm với 13 điểm. MU chỉ có 7 điểm, đứng thứ 16 và chỉ hơn nhóm xuống hạng một điểm.

Chênh lệch vị trí tạo sức ép rất lớn cho đội khách.

MU đã trải qua chuỗi kết quả thiếu ổn định và vẫn chưa tìm được cách duy trì phong độ trong nhiều trận liên tiếp. Hàng thủ nhận 13 bàn sau 8 vòng, trong khi hàng công mới ghi 10 bàn.

Chelsea cũng chưa thực sự ổn định. Đội bóng của Xabi Alonso vừa thua Tottenham 0-2 ngay tại Stamford Bridge và chỉ kiếm được 7 điểm trong 6 vòng gần nhất.

Điều đó khiến trận đấu mở hơn so với vị trí trên bảng xếp hạng.

Nếu MU thắng tại London, Quỷ đỏ có thể giải tỏa đáng kể áp lực và nhanh chóng tiến gần nhóm giữa bảng.

Nếu tiếp tục thất bại, khoảng cách với top 5 có thể được nới rộng lên hai chữ số chỉ sau 9 vòng.

Với Michael Carrick, đây có thể là một trong những trận có ý nghĩa lớn nhất kể từ đầu mùa.

Tottenham có cơ hội nối dài mạch thắng

Tottenham tiếp Crystal Palace lúc 00h30 ngày 1/11.

Spurs khởi đầu mùa giải rất khó khăn nhưng đang cho thấy dấu hiệu hồi phục. Hai chiến thắng liên tiếp tại Premier League đã giúp Tottenham rời nhóm xuống hạng và tiến gần nửa trên bảng xếp hạng.

Đội bóng của Roberto De Zerbi cũng bắt đầu thể hiện rõ hơn phong cách pressing và luân chuyển bóng tốc độ cao.

Crystal Palace lại đang đi theo chiều ngược lại.

Palace đã nhận 19 bàn sau 8 vòng, một trong những hàng thủ tệ nhất giải, đồng thời thua hai trận gần nhất mà không ghi được bàn nào.

Được chơi trên sân nhà và đang có đà tâm lý tốt, Tottenham có cơ hội giành chiến thắng thứ ba liên tiếp.

Hull - Ipswich: Trận đấu đáng chú ý ở nhóm giữa

Hull City và Ipswich Town cùng có 10 điểm trước vòng 9.

Hull đứng thứ 10 nhờ hiệu số tốt hơn, Ipswich xếp thứ 12.

Đây là kiểu trận đấu có thể nhanh chóng làm thay đổi vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng.

Hull từng tạo bất ngờ lớn ở giai đoạn đầu mùa nhưng đã chững lại. Ipswich lại có khả năng ghi bàn khá tốt, với 12 bàn sau 8 trận.

Một chiến thắng có thể đưa một trong hai đội tiến sát nhóm dự cúp châu Âu nếu những đội phía trên mất điểm.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh trước vòng 9

Điểm đáng chú ý nhất là Manchester City và Arsenal cùng có 21 điểm. Brighton đứng thứ ba nhưng đã kém hai đội dẫn đầu 5 điểm.

Liverpool vẫn còn cơ hội nhập cuộc đua nếu đánh bại Arsenal. Chelsea cũng chưa bị bỏ quá xa, nhưng cần sớm tìm lại sự ổn định.

Ở phía cuối bảng, khoảng cách rất nhỏ. MU chỉ hơn Nottingham Forest và Coventry một điểm, đồng thời hơn Sunderland hai điểm.

Vì vậy, chỉ một vòng đấu không thuận lợi cũng có thể kéo Quỷ đỏ vào sát khu vực xuống hạng.

Vòng 9 có thể thay đổi ngôi đầu

Manchester City thi đấu trước Arsenal hơn một ngày.

Nếu Man City thắng Brighton, đội bóng thành Manchester sẽ tạm nâng tổng điểm lên 24 và tạo áp lực rất lớn lên Arsenal trước chuyến làm khách Liverpool.

Nếu City mất điểm, Arsenal sẽ có cơ hội tự quyết ngôi đầu tại Anfield.

Tình thế này khiến hai trận Man City - Brighton và Liverpool - Arsenal trở thành một chuỗi diễn biến liên quan trực tiếp đến nhau.

Brighton cũng có cơ hội tạo ra thay đổi lớn trong top 3. Nếu thắng tại Etihad, họ sẽ thu hẹp khoảng cách với Man City xuống chỉ còn 2 điểm.

Liverpool tương tự. Chiến thắng trước Arsenal sẽ đưa đội chủ sân Anfield tiến sát nhóm dẫn đầu và mở lại cuộc đua vô địch.

Sau 8 vòng, Premier League vẫn chưa tạo ra khoảng cách quá lớn ở nhóm đầu. Nhưng vòng 9 với Man City - Brighton và Liverpool - Arsenal có thể trở thành thời điểm cuộc đua bắt đầu phân nhóm rõ ràng hơn.