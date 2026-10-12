Lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 kéo dài 7 ngày liên tục

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ Tết Nguyên đán từ thứ năm, ngày 4/2/2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ tư, ngày 10/2/2027 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Trong tổng số 7 ngày nghỉ có 5 ngày nghỉ Tết theo quy định (2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết) và 2 ngày nghỉ bù do ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết.

Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí, sắp xếp công việc hợp lý, bảo đảm hoạt động thông suốt, phục vụ tốt người dân và tổ chức. Đồng thời, phân công cán bộ, công chức, viên chức trực để kịp thời xử lý các công việc đột xuất phát sinh trong dịp Tết.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định vào thứ bảy và chủ nhật, việc bố trí nghỉ Tết căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đối với người lao động ngoài khu vực nhà nước, người sử dụng lao động được chủ động lựa chọn một trong 3 phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 phù hợp với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, phải bảo đảm số ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động và thông báo lịch nghỉ cho người lao động trước ít nhất 30 ngày.

Bộ Nội vụ khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho người lao động tương tự cán bộ, công chức, viên chức, tạo điều kiện để người lao động có thời gian nghỉ ngơi, sum họp gia đình trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.