Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông báo số 11483/TB-BNV về lịch nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Việc bố trí thời gian nghỉ được thực hiện theo phương án đã được Chính phủ chấp thuận.

Tết Nguyên đán năm 2027 kéo dài 7 ngày liên tục. Ảnh minh họa

Theo thông báo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trong 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết.

Do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với kỳ nghỉ Tết, công chức, viên chức được bố trí nghỉ bù theo quy định.

Như vậy, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 kéo dài 7 ngày liên tục, từ thứ Năm (4/2/2027), tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, đến hết thứ Tư (10/2/2027), tức mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi.

Đối với những cơ quan, đơn vị không áp dụng lịch nghỉ cố định vào thứ Bảy và Chủ nhật, việc bố trí thời gian nghỉ được căn cứ vào kế hoạch hoạt động cụ thể, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật.

Các đơn vị cũng phải chủ động phân công lực lượng trực, giải quyết kịp thời công việc phát sinh, không để gián đoạn hoạt động phục vụ người dân.

Doanh nghiệp được lựa chọn phương án nghỉ Tết

Đối với người lao động tại các doanh nghiệp, người sử dụng lao động được quyết định phương án nghỉ Tết căn cứ vào điều kiện sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi; nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ Tết cho người lao động trước ít nhất 30 ngày, đồng thời bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo quy định.

Bộ Nội vụ khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ tương tự khu vực nhà nước hoặc có những thỏa thuận mang lại quyền lợi tốt hơn cho người lao động.

Đối với dịp Quốc khánh năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 2/9 đến hết ngày 5/9/2027, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ chính thức và 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Trong khi đó, doanh nghiệp được lựa chọn bố trí 2 ngày nghỉ Quốc khánh, gồm ngày 2/9 và một ngày liền kề trước hoặc sau.

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, bố trí nhân sự phù hợp trong các kỳ nghỉ. Đồng thời, các địa phương và doanh nghiệp cần triển khai giải pháp ổn định thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, dịch vụ và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trước, trong và sau dịp lễ, Tết.