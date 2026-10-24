Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày liên tục

Ba dịp nghỉ lễ, Tết năm 2026 và 2027 đã được chốt phương án. (Ảnh minh họa)

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 10065/VPCP-KGVX ngày 2/10/2026, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp lễ, Tết năm 2026 và năm 2027.

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Tết Âm lịch Đinh Mùi năm 2027 và lễ Quốc khánh năm 2027.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam một ngày, vào 24/11/2026.

Đối với dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, thời gian nghỉ kéo dài 7 ngày, từ thứ Năm ngày 4/2/2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Trong dịp lễ Quốc khánh năm 2027, thời gian nghỉ gồm 4 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 2/9/2027 đến hết Chủ nhật ngày 5/9/2027. Lịch nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ đến các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí bộ phận ứng trực, sắp xếp công việc hợp lý để bảo đảm hoạt động liên tục, phục vụ Nhân dân.

Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan và địa phương cần xây dựng kế hoạch, biện pháp phù hợp nhằm khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân duy trì sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội; bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường và kết nối cung cầu lao động trước, trong và sau các dịp nghỉ lễ, Tết.