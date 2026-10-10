Lịch nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027

Tết Nguyên đán 2027 được nghỉ 7 ngày

Bộ Nội vụ vừa thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) nghỉ Tết Âm lịch năm 2027 như sau: Nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Theo đó, dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2027 gồm 7 ngày liên tục từ thứ Năm, ngày 4-2-2027 Dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư, ngày 10-2-2027 Dương lịch (tức ngày mồng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi) (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần).

Đối với dịp Quốc khánh năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm ngày 2-9 và ngày 3-9-2027. Kết hợp với 2 ngày nghỉ cuối tuần, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 2-9 đến hết Chủ nhật ngày 5-9-2027.

Người lao động được nghỉ Tết Âm lịch 2027 Đinh Mùi 7 ngày liên tục.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong ba phương án nghỉ Tết

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp công việc hợp lý, bảo đảm hoạt động liên tục, phục vụ tốt tổ chức và nhân dân. Các đơn vị cần phân công công chức, viên chức trực để xử lý kịp thời những công việc đột xuất, bất ngờ. Đối với cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, việc bố trí lịch nghỉ căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đối với người lao động tại doanh nghiệp, người sử dụng lao động căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn phương án nghỉ Tết, bảo đảm số ngày nghỉ theo quy định và thông báo trước ít nhất 30 ngày cho người lao động.

Cụ thể, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong ba phương án nghỉ Tết Âm lịch: Nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi; nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi. Dịp Quốc khánh, người sử dụng lao động bố trí cho người lao động nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2-9-2027 và một ngày liền kề trước hoặc sau, tức ngày 1-9 hoặc 3-9-2027.

Bộ Nội vụ khuyến khích doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ Tết và Quốc khánh như đối với công chức, viên chức, đồng thời bảo đảm đầy đủ chế độ cho người lao động và ưu tiên những thỏa thuận có lợi hơn. Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương cần chủ động triển khai giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả thị trường và thị trường lao động. Các hoạt động trước, trong và sau kỳ nghỉ cần gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định đời sống nhân dân.

Các dịp nghỉ lễ, tết khác thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.