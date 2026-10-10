Lịch nghỉ Tết 2027: Công chức được nghỉ bao nhiêu ngày?

Lịch nghỉ Tết 2027 kéo dài 7 ngày liên tục

Theo Thông báo số 11483/TB-BNV, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Âm lịch năm 2027 trong 7 ngày liên tục.

Cụ thể, kỳ nghỉ bắt đầu từ thứ Năm, ngày 4/2/2027, tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027, tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi.

Lịch nghỉ gồm 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch theo quy định, trong đó có 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết, cùng 2 ngày nghỉ bù do ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết.

Đối với dịp Quốc khánh năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 2/9 đến hết Chủ nhật, ngày 5/9/2027. Trong đó, 2 ngày nghỉ lễ là ngày 2/9 và ngày 3/9, kết hợp với 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi và Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Người lao động tại doanh nghiệp nghỉ Tết thế nào?

Đối với người lao động tại doanh nghiệp, người sử dụng lao động căn cứ điều kiện thực tế để quyết định phương án nghỉ Tết Âm lịch, bảo đảm số ngày nghỉ theo quy định và thông báo cho người lao động trước khi thực hiện.

Theo nội dung được nêu trong thông tin về lịch nghỉ năm 2027, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong ba phương án: nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi; nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Dịp Quốc khánh, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ ngày 2/9/2027 và một ngày liền kề trước hoặc sau, tức ngày 1/9 hoặc ngày 3/9/2027. Phương án nghỉ phải được thông báo cho người lao động trước ít nhất 30 ngày.

Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng lịch nghỉ như đối với cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời bảo đảm đầy đủ chế độ cho người lao động và ưu tiên những thỏa thuận có lợi hơn.

Bảo đảm công việc, ổn định thị trường dịp nghỉ lễ

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp công việc hợp lý, bảo đảm hoạt động liên tục và phục vụ tốt tổ chức, nhân dân. Các đơn vị cần phân công công chức, viên chức trực để xử lý kịp thời những công việc đột xuất, bất ngờ trong thời gian nghỉ.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, việc bố trí lịch nghỉ căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan và địa phương cần chủ động triển khai biện pháp bảo đảm cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả thị trường và cung - cầu lao động trước, trong và sau các dịp nghỉ lễ, Tết, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.