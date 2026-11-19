Sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Mới đây, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo viên chức, người lao động, giảng viên và người học được nghỉ liên tục 5 ngày, từ thứ Sáu (20/11) đến hết thứ Ba (24/11).

Để bảo đảm kế hoạch giảng dạy và làm việc, nhà trường thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23/11) sang thứ Bảy (28/11).

Giảng viên đăng ký dạy bù lịch ngày 21 và 22/11 trên hệ thống của trường, với hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Riêng ngày 28/11, giảng viên và người học thực hiện giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho sinh viên, giảng viên và nhân viên nghỉ 5 ngày, từ ngày 20/11 đến hết ngày 24/11.

Các hoạt động học tập, làm việc trở lại từ ngày 25/11. Nhà trường giao các khoa, viện chủ động xây dựng lịch học bù và thông tin những điều chỉnh về lịch học, lịch thi đến sinh viên.

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo, nhà trường nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 từ Chủ nhật (22/11) đến hết thứ Ba (24/11), làm việc trở lại từ thứ Tư (25/11).

Trong khi đó, Trường Đại học Quốc tế và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) thông báo sinh viên nghỉ học ngày 24/11.

Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn cho sinh viên nghỉ 2 ngày 23 và 24/11, theo kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2026-2027.

Trường Đại học Thương mại thông báo chuyển toàn bộ lớp học trực tiếp sang trực tuyến trong ngày 23/11 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên di chuyển nhân dịp nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam.

Đại học Kinh tế Quốc dân cho các lớp nghỉ học ngày 24/11. Các lớp có lịch học trùng với ngày nghỉ, giảng viên chủ động bố trí giảng bù.