Lịch nghỉ Ngày Văn hóa, Tết Âm lịch, Quốc khánh 2027

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10033/TTr-BNV ngày 11/9/2026 và Tờ trình số 10137/TTr-BNV ngày 14/9/2026 về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Âm lịch Đinh Mùi năm 2027 và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về các phương án nghỉ 7 ngày trong dịp Tết Âm lịch, nghỉ 4 ngày trong dịp lễ Quốc khánh năm 2027 và nghỉ 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch kéo dài 7 ngày

Như vậy, theo phương án được phê duyệt, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày vào 24/11/2026.

Dịp Tết Nguyên đán 2027 nghỉ từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Về phương án nghỉ 7 ngày nêu trên, Bộ Nội vụ cho biết, việc bố trí nghỉ 2 ngày trước Tết nhằm tạo điều kiện cho những người làm việc xa quê có thêm thời gian di chuyển, mua sắm, chuẩn bị và dọn dẹp nhà cửa trước Tết, giảm áp lực đối với giao thông, vận tải, nhất là tại các đô thị lớn và các đầu mối giao thông.

Đồng thời, phương án này bảo đảm hài hòa quyền nghỉ ngơi của người lao động với yêu cầu duy trì ổn định hoạt động hành chính, sản xuất, kinh doanh và điều hành kinh tế - xã hội.

Mặt khác, lịch nghỉ trên vẫn bảo đảm kỳ nghỉ Tết 7 ngày liên tục, cơ bản đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, đoàn tụ gia đình và chuẩn bị đón Tết, đồng thời không kéo dài quá mức làm ảnh hưởng đến nhịp trở lại sau kỳ nghỉ.

Việc kết thúc kỳ nghỉ vào ngày 10/2/2027 (thứ tư) cũng tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sớm ổn định hoạt động sau Tết, góp phần duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm, hạn chế tình trạng dồn việc, gián đoạn kéo dài hoặc chậm khôi phục nhịp sản xuất, kinh doanh.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2027

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 gồm 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 2/9/2027 đến hết Chủ nhật ngày 5/9/2027 dương lịch (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần).

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ Nhân dân.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, kết nối, ổn định cung - cầu lao động trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ, Tết nêu trên.