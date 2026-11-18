Lịch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2027 của 34 tỉnh, thành phố?

Lịch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2027 của 34 tỉnh thành như sau:

1. Bắc Ninh

Ngày 28/8/2026, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch 328/KH-UBND tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027.

Theo đó, tổ chức khám sức khỏe theo khu vực và các đoàn khám sức khỏe phù hợp với từng địa bàn từ ngày 01/11/2026 đến ngày 31/12/2026 (thời gian cụ thể giao Sở Y tế tỉnh chủ trì phối hợp với Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch).

2. Lào Cai

Ngày 09/10/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch 482/KH-UBND về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Theo đó, tổ chức khám tuyển sức khỏe NVQS từ ngày 01/11/2026 đến ngày 15/12/2026.

3. TP.HCM

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Theo đó, công tác sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp xã phải hoàn thành trước ngày 01/10/2026. Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được tổ chức từ ngày 01/11 đến hết ngày 10/12/2026; khám phúc tra sức khỏe thực hiện từ ngày 11 đến ngày 25/12/2026.

4. Tây Ninh

Ngày 27/7/2026 UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch 3548/KH-UBND về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Theo đó, thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự: Từ 01/11/2026 đến 25/12/2026.

5. Hà Nội

Ngày 24/9/2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 366/KH-UBND tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Theo đó, khám sức khỏe cho công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân: Từ ngày 20/11 đến ngày 10/12/2026.

6. Hải Phòng

Ngày 15/09/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch 354/KH-UBND tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Theo đó, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân: Từ ngày 06/11/2026 đến ngày 31/12/2026.

7. Nghệ An

Ngày 13/10/2026, UBND tỉnh Nghệ An ban hành về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2027.

Theo đó, tổ chức khám sức khỏe: xong trước ngày 20/12/2026.

8. Cần Thơ

Ngày 15/6/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch 280/KH-UBND về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Theo đó, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự: Từ ngày 11/11/2026 đến ngày 18/12/2026.

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Quy định về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo Luật Nghĩa vụ quân sự

Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 (được sửa đổi bởi khoản 16 Điều 4 Luật sửa đổi 11 Luật về quân sự, quốc phòng 2025) quy định về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự như sau:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập tổ sơ tuyển sức khỏe theo đề nghị của cơ sở y tế cùng cấp.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng khám sức khỏe khu vực theo đề nghị của Sở Y tế.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ và công dân trong diện gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Quyết định gọi sơ tuyển, khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm sơ tuyển, khám sức khỏe 15 ngày.

- Hội đồng khám sức khỏe khu vực tổ chức khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ và gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; nội dung khám sức khỏe bao gồm thể lực, lâm sàng, cận lâm sàng bảo đảm chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

- Thời gian khám sức khoẻ từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm. Thời gian khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ và gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai theo quy định tại Điều 33 của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Kết quả sơ tuyển sức khỏe, phân loại sức khỏe phải được công khai trên cổng thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.