Học sinh Trường THCS Ngô Văn Sở, phường Lào Cai tham gia các hoạt động ngoại khoá. (Ảnh: Báo và PT - TH tỉnh Lào Cai)

Theo Quyết định số 2308/QĐ-BGDĐT ngày 6/8/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên được áp dụng trên toàn quốc từ năm học 2026 - 2027 và các năm học tiếp theo.

Khung kế hoạch quy định kết thúc học kỳ I trước ngày 18/1 hằng năm; hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5 hằng năm. Theo đó, học kỳ I năm học 2026 - 2027 phải kết thúc trước ngày 18/1/2027.

Đây là thời hạn chung để các địa phương xây dựng kế hoạch, không ấn định một ngày kết thúc học kỳ I duy nhất cho học sinh cả nước. Vì vậy, phụ huynh và học sinh cần căn cứ kế hoạch thời gian năm học 2026 - 2027 do địa phương ban hành để biết lịch cụ thể.

Về thời lượng học tập, Điều 2 của quyết định yêu cầu kế hoạch thời gian năm học của các địa phương bảo đảm đủ 35 tuần thực học, trong đó học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần. Kế hoạch phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn và bảo đảm sự đồng bộ giữa các cấp học trên cùng địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.

Cần phân biệt 18 tuần thực học với khoảng thời gian tính theo lịch từ khi bắt đầu đến khi kết thúc học kỳ I. Trong thời gian tổ chức học kỳ có thể xen kẽ các ngày nghỉ theo quy định. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.