Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 29/9 – 4/10/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện để phục vụ sửa chữa?

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 29/9 – 4/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 29/9 – 4/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 29/9 – 4/10/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh

KHU VỰC: Đường Nguyễn Chí Thanh: từ Cóng Tầm Phương đến Trại Tạm Giam, phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 11:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Đường Nguyễn Đáng từ đường Điện Biên Phủ đến đường Kiên Thị Nhẫn, Trạm chuyên dùng Đăng Kiểm, Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 15:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: -Đường Nguyễn Đáng từ đường Điện Biên Phủ đến đường Kiên Thị Nhẫn, Trạm chuyên dùng Đăng Kiểm, Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 15:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Thác, Phường Nguyệt Hóa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường Nguyễn Đáng (nối dài): Từ Bệnh viện đa khoa Trà Vinh đến cửa hàng xăng dầu Minh Hớn 5 và các hẻm Đường Võ Văn Kiệt: từ đường Nguyễn Đáng đến đường Trần Phú, Phường Nguyệt Hóa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cầu Ngang

KHU VỰC: Một phần ấp Kim Câu xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 09:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Nô Pộk xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Kim Hòa xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Phiêu xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 09:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Hoang xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 09:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Sóc Hoang ) ấp Sóc Hoang xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 30/09/2026 đến 10:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Phiêu xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/09/2026 đến 11:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Mỹ Thập 2 ) ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 30/09/2026 đến 12:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Cụt xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/09/2026 đến 14:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Mỹ Thập ) ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/09/2026 đến 14:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Thánh Thất Mỹ Hòa ) ấp Sóc Hoang xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 30/09/2026 đến 15:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Cụt xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cầu Kè

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/9 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Trà Cú

KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Tủa Thóc- xã Nhị Trường( trạm Tủa Thóc- Điện lực Cầu Ngang quản lý).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 11:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: --Mất điện trạm chuyên dùng Trần Công Kích - xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 08:45:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: --Mất điện trạm chuyên dùng Lâm Thị Tuyết - xã Hàm Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 01/10/2026 đến 09:45:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: --Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cà Săng Cục) thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 01/10/2026 đến 10:45:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ---Mất điện trạm chuyên dùng Thạch Cất - xã Đại An.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/10/2026 đến 13:45:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Mé Láng Trà Cú 1) thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 01/10/2026 đến 14:45:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Mất điện trạm chuyên dùng Nhà máy xử lý nước thải Định An.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Trà Tro A1) thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 08:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Trà Tro A4) thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/10/2026 đến 09:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Trà Tro A5) thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/10/2026 đến 10:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Trà Tro B2) thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 02/10/2026 đến 11:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Trà Tro Trà Tro A3 thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/10/2026 đến 13:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cosla 3 thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 02/10/2026 đến 14:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cosla 2 thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 02/10/2026 đến 15:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm rà Cú B1 thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Mất điện ấp Trà Sất A, Trà Sất B, Trà Sất C, Nô Rè, Giồng Chanh, Chợ- xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 11:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: --Mất điện một phần ấp Chợ- xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tiểu Cần

KHU VỰC: Một phần ấp Ông Xây - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 14:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Duyên Hải

KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng VinFast (khóm Bến Giá phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 09:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Lê Sơn Điền (khóm Bến Giá phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 29/09/2026 đến 11:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Lương Văn Hải, NT Võ Đoàn Kết (khóm Phước Bình phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/09/2026 đến 15:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Công ty Nghĩa Phượng (khóm Cồn Ông phường Duyên Hải)

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 12 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 14:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Càng Long

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Hưng Nhượng 4), thuộc xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 09:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Phú Thạnh 1A), thuộc xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 29/09/2026 đến 10:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nguyệt Lãng D1), thuộc xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 29/09/2026 đến 12:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nguyệt Trường 4A), thuộc xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/09/2026 đến 14:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bình Phú 4), thuộc xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 29/09/2026 đến 15:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm An Định Cầu 2A), thuộc xã An Trường

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 09:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Thạnh Hiệp, Mỹ Hiệp xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ninh Bình 1A), thuộc xã An Trường

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 30/09/2026 đến 10:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ninh Bình 3A), thuộc xã An Trường

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 30/09/2026 đến 12:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Chợ Tân An 2), thuộc xã Tân An

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/09/2026 đến 14:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thiện Chánh 4), thuộc xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 30/09/2026 đến 15:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thiện Chánh 5), thuộc xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ấp 2.3A Mỹ Trường), thuộc xã Càng Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 09:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Khóm 3-2), thuộc xã Càng Long

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 01/10/2026 đến 10:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ấp 6 Mỹ Cẩm), thuộc xã Càng Long

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 01/10/2026 đến 12:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Khóm 7 Càng Long 2), thuộc xã Càng Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/10/2026 đến 14:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Phú Đức 1D), thuộc xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 01/10/2026 đến 15:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ấp Trung 2), thuộc xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 09:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Thờ Bãi Xan 1), thuộc xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 02/10/2026 đến 10:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhị Long 2), thuộc xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 02/10/2026 đến 12:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Dừa Đỏ 1.1), thuộc xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/10/2026 đến 14:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạmTân Định 2A), thuộc xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 02/10/2026 đến 15:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

KHU VỰC: Trạm chuyên dùng NMXX Kim Dương TV, ấp Tân Ngại, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 09:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh, ấp Tân Ngại, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 29/09/2026 đến 12:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Lò Ngò 4) ấp Lò Ngò, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/09/2026 đến 15:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Lò Ngò 2-2) ấp Lò Ngò, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 29/09/2026 đến 16:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/9 – 4/10/2026.