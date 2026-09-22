Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 22 - 27/9/2026: Một số khu dân cư sẽ bị cúp điện 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 22 - 27/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 22 - 27/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 22 - 27/9/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh

KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Kinh, ấp Bích Trì, Rạch Tôm Phường Hòa Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 13:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Dương Quang Đông: Từ hẻm 169 đến cổng sau trường Đại Học Trà Vinh, Phường Hòa Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 10:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cầu Ngang

KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Quí xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cầu Kè

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Hội An 7) thuộc Xã An Phú Tân và trạm Xóm Rẩy thuộc một phần ấp Hội An, xã An Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 12:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trà Cú

KHU VỰC: -Mất điện ấp Mé Rạch B, Giồng Giữa- xã Đại An.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Long Trường- xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Giồng Đình xã Đại An.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Mất điện ấp Sà Vần, Giồng Cao, Rạch Bót, Tha La, Tắc Hố- xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 12:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Nô Đùng- xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Nô Đùng- xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 08:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Nhuệ Tứ A- xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 10:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Trà Tro A6) thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/09/2026 đến 09:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Trà Tro A1) thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/09/2026 đến 10:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Mất điện trạm chuyên dùng Nguyễn Mạnh Tường.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Mất điện trạm chuyên dùng Kiên Thị Danh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/09/2026 đến 13:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhuệ Tứ A) thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/09/2026 đến 14:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Mất điện trạm chuyên dùng Nhan Thị Bé Ngoan.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/09/2026 đến 15:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tiểu Cần

KHU VỰC: -Một phần ấp Ngãi Hưng - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 15:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng Trạm Bơm Kênh 3/2 ấp Chánh Hội - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 10:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Chánh Hội - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/09/2026 đến 12:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng Vinfast Hiếu Tử ấp Ô Đùng - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Duyên Hải

KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 11 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/09/2026 đến 18:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Lương Thanh Lắm, NT Lương Thanh Lắm 1 thuộc khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 10:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Lê Thị Gấm thuộc khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Phạm Văn Một thuộc khóm Ba Động phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 22/09/2026 đến 11:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bào xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/09/2026 đến 14:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Phạm Văn Xa thuộc khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/09/2026 đến 14:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Võ Long Thuần thuộc khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/09/2026 đến 15:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Đỗ Thanh Bình thuộc khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Võ Văn Du 1 thuộc khóm Ba Động phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 10:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Thành Lạc thuộc khóm Ba Động phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Trần Công thuộc khóm Phước Bình phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/09/2026 đến 14:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Thành Lạc 1 thuộc khóm Ba Động phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/09/2026 đến 14:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Lê Văn Thuận, NT Lê Văn Thuận 1 thuộc khóm Ba Động phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khóm Long Điền, khóm Phước Trị, khóm Bào Sen, phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/09/2026 đến 18:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NMNĐ Nguyễn Văn Triều 1, NMNĐ Triều Lệ thuộc khóm Bến Chuối phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 13:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần phát triển Điện Trà Vinh (trạm Phước An 2.1) thuộc khóm Phước An phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Càng Long

KHU VỰC: Một phần ấp Huyền Hội xã Tân An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 09:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Huỳnh Văn Ngoan (trạm Huỳnh Văn Ngoan), ấp Chợ, xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/09/2026 đến 10:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Chợ, xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Cát, xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/09/2026 đến 14:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Tân Định 1), thuộc xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/09/2026 đến 15:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Lê Văn Trường (trạm Lê Văn Trường), ấp Tân Hạnh, xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Điện Tiến Thành (trạm Phương Thạnh), thuộc xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 09:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng BĐ Nhị Long Phú (trạm BĐ Nhị Long Phú), ấp Hiệp Phú, xã Càng Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 09:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Đức Hiệp 2), thuộc xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/09/2026 đến 10:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Lý Thị Mỹ Yến, Đặng Chí Cường, Nguyễn Thị Thùy Nga (trạm XX Lý Thị Yến), ấp Chợ, xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Đức Mỹ 3), thuộc xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/09/2026 đến 12:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Điện Tiến Thành (trạm Phương Thạnh 1), thuộc xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/09/2026 đến 14:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Đặng Duy Hải, Cty Giày Da Kim Phong (trạm Đặng Duy Hải), ấp Chợ, xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Dừa Đỏ 1), thuộc xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Lo Co B, xã An Trường

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 09:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện An Trường (trạm Ấp 3B An Trường), thuộc xã An Trường

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/09/2026 đến 10:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện An Trường (trạm Ấp 5.1 An Trường), thuộc xã An Trường

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/09/2026 đến 12:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm An Chánh 1), thuộc xã An Trường

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/09/2026 đến 14:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm An Chánh 4), thuộc xã An Trường

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

KHU VỰC: -Một phần ấp Đa Hòa, ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 09:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Ngãi Lợi, Rạch Giữa, một phần ấp Bà Trầm xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 13:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: -Một phần ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/09/2026 đến 10:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/09/2026 đến 12:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Giồng Lức, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/09/2026 đến 14:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Giồng Lức, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Quốc Ngân 2 thuộc ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: -Một phần ấp Rạch Ngựa, xã Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/09/2026 đến 14:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: -Một phần ấp Thanh Trì A, Thanh Trì B, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 09:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: -Một phần ấp Thanh Trì A, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/09/2026 đến 10:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Nhiêu, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/09/2026 đến 12:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: -Một phần ấp Đầu Giồng B, Thanh Nguyên A, Thanh Nguyên B, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/09/2026 đến 14:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: -Một phần ấp Ô Bắp, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/09/2026 đến 15:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Sóc Ruộng 7) thuộc ấp Sóc Ruộng - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 09:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Khánh - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/09/2026 đến 13:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Vĩnh Khánh 2) thuộc ấp Vĩnh Khánh - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Một phần ấp La Bang Chùa, La Bang Kênh, Bà Nhì - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Cồn Cù - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Đông Thành, Hồ Thùng và một phần ấp Cồn Cù, Phước Thiện – xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 15:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Hồ Thùng – xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Đông Thành - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/09/2026 đến 09:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Một phần ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp La Ghi - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/09/2026 đến 14:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Một phần ấp Vàm Rạch Cỏ - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/09/2026 đến 15:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Cây Cồng - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Cái Đôi - xã Long Thành -Một phần ấp Vũng Tàu - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Giồng Rừng 4.2) thuộc ấp Long Thành - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 09:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Cái Đôi 3) thuộc ấp Cái Đôi - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp