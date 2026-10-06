Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 6 - 11/10/2026: Sẽ cúp điện từ 7h đến 17h nhiều khách hàng để phục vụ sửa chữa

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 6 - 11/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 6 - 11/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 6 - 11/10/2026

Lịch cúp điện Bến Tre

KHU VỰC: Một phần tổ 7 khu phố Hữu Định; tổ 2 khu phố Phước Thiện phường Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần tổ 15, 29 khu phố Tam Phước phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần tổ 5 khu phố Long Hiệp phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần tổ 8, 11, 12, 13 khu phố Hữu Định phường Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Trọng Tín; Công ty TNHH XNK Chỉ Xơ Dừa Tân Tiến khu phố Đại Định phường Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần tổ 9, 12 khu phố Phước Thiện phường Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ba Tri

KHU VỰC: Ấp Tân Phú, Tân Quí xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/10/2026 đến 12:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Tổ 6, 7, 8 ấp Bảo Hòa xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3, 4 ấp Thạnh Ninh xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 09:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp An Bình xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 12:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khách hàng Xay Xát Nguyễn Văn Hùng, ấp An Hội, xã Ba Tri

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 09:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 3, 4, 5 ấp Thạnh Bình xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/10/2026 đến 10:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Hộ kinh doanh nước đá viên, ấp 5, xã Ba Tri

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 08/10/2026 đến 11:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 6, 7, 8 ấp Thạnh Bình xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/10/2026 đến 11:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Tổ 8, 9, 10 ấp Thạnh Khương xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 08/10/2026 đến 12:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 2, 3 ấp Thạnh Thới xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/10/2026 đến 14:45:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 7, 8, 9 ấp Thạnh Lễ xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 18, 19 ấp Mỹ Thạnh xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 11:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 19, 20 ấp An Ngãi Tây xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 09:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 8, 9 ấp An Ngãi Tây xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/10/2026 đến 11:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10 ấp Giồng Nhựt xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/10/2026 đến 14:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Nguyễn Đình Chiểu nối dài ấp 2 xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 09/10/2026 đến 16:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày

KHU VỰC: -Ấp Phú Quới, Ấp 7, Tân Phước xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: -Một phần ấp An Vĩnh 1, một phần ấp An Vĩnh 2 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 09:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp An Vĩnh 1, một phần ấp An Vĩnh 2 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 06/10/2026 đến 10:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp An Vĩnh 1, một phần ấp An Vĩnh 2 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 06/10/2026 đến 11:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp An Vĩnh 1, một phần ấp An Vĩnh 2 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 06/10/2026 đến 14:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Đông 1, một phần ấp Phú Lợi Hạ xã An Định

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Hữu, một phần ấp Nhuận Trạch xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 07/10/2026 đến 11:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Hữu xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 07/10/2026 đến 14:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Hữu, một phần ấp Thạnh Phó, một phần ấp Nhuận Trạch xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 07/10/2026 đến 15:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Trạch xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Hiệp Phước xã Đồng Khởi; Một phần ấp 3 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 09:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp An Nhơn 1 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 08/10/2026 đến 10:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp An Nhơn 1 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 08/10/2026 đến 11:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp An Nhơn 1, một phần ấp An Nhơn 2 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 08/10/2026 đến 14:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Lộc Hạ 2, một phần ấp Phú Lộc Thượng xã An Định

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 08/10/2026 đến 15:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp An Phước, một phần ấp An Lợi xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Lộc Thượng xã An Định

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp An Lộc, một phần ấp An Thiện xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 09:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Thới Hoà xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 09/10/2026 đến 10:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Tây xã An Định

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 09/10/2026 đến 11:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Lợi Hạ, một phần ấp Phú Lợi Thượng xã An Định

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 09/10/2026 đến 14:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Lợi Thượng xã An Định

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 09/10/2026 đến 15:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Lễ, một phần ấp Phú Lợi Hạ, một phần ấp Tân Ngãi xã An Định

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bình Đại

KHU VỰC: - Tổ 8, 9 ấp Bình An; tổ 11, 12 ấp Bình Đông xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Ấp Bình Thắng, Bình Đông, một phần ấp Bình An xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 08:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Ấp Bình Thắng, Bình Đông, một phần ấp Bình An xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tổ 1, 2, 3 ấp Bình Thới xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 12:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Tổ 4, 5, 8, 9, 10 ấp Thới Lợi 2 xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 12:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Tổ 13, 15, 16 ấp Thới Hòa 2 xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Phú

KHU VỰC: Một phần ấp An Bình xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 13:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Út ấp An Định xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 09:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CSNT Nguyễn Thị Kim Duyên ấp An Định xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/10/2026 đến 12:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/10/2026 đến 14:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CSNT Lê Văn Tri ấp An Hòa xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/10/2026 đến 15:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 06/10/2026 đến 15:15:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CSNT Lê Văn Tri ấp An Hòa xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 16:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Phủ xã Đại Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Túc

KHU VỰC: ấp Tân Huề Đông xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 12:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Quới Hòa Tây xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp An Hòa; ấp Hòa Thanh; ấp Thanh Bình, ấp Thạnh Hưng xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 11:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: ấp Hòa Thanh; ấp Thanh Bình xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Cao Hoàng Phúc - Ấp Phước Thới xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 11:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Phú Luông xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/10/2026 đến 11:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Mỹ Phú xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Phú Lễ xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 10:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Phú Hòa xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/10/2026 đến 11:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Phú Xuân xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giồng Trôm

KHU VỰC: Tổ 3, 4, 5, 10, 11 ấp Bến Đò xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Tổ 15, 16, 17 ấp Tân Thị xã Tân Hào

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 09:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 ấp Hưng Lễ xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/10/2026 đến 11:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 3 ấp Hưng Nghĩa xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/10/2026 đến 14:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 9 ấp Hưng Nghĩa xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Lách

KHU VỰC: Một phần ấp Lân Nam xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 13:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Vinh Huê xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/10/2026 đến 11:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Lân Nam xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Định Bình xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Đông Nam xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 09:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp An Phú xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/10/2026 đến 10:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp An Phú, Long Thới xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/10/2026 đến 12:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp An Phú, Long Thới xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/10/2026 đến 14:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp An Phú xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 07/10/2026 đến 15:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

KHU VỰC: Tổ 12, 13, 14 ấp Thanh Tây, xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/10/2026 đến 11:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp