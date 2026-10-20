Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 20 - 25/10/2026: Sẽ cúp điện để phục vụ sửa chữa nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 20 - 25/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 20 - 25/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 20 - 25/10/2026

Lịch cúp điện Bến Tre

KHU VỰC: Một phần tổ 3 khu phố Mỹ An B phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/10/2026 đến 09:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần tổ 11, 14 khu phố Mỹ An B phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 20/10/2026 đến 13:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần tổ 6, 7 khu phố Mỹ An B phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần tổ 1, 17 khu phố Phước Hậu phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ba Tri

KHU VỰC: Một phần ấp An Điền xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 16:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 3, 4, 5 ấp Tân Điểm xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 11:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Phước Thạnh xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/10/2026 đến 16:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Thọ xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 16:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Phú Thạnh xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/10/2026 đến 12:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 10, 11, 12 ấp Nhơn Thuận; Tổ 9, 10, 11 ấp Nhơn Quới xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 09:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp An Lợi xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 09:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp An Lợi xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 11:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Không mất điện.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 11:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Công tác không mất điện - Hotline

KHU VỰC: Tổ 8, 9 ấp Nhơn Quới xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/10/2026 đến 11:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Không mất điện.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/10/2026 đến 15:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Công tác không mất điện - Hotline

KHU VỰC: Tổ 20, 21, 22 ấp Phú Khương xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Nhơn xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/10/2026 đến 15:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày

KHU VỰC: -Một phần ấp An Khánh 1; một phần ấp An Khánh 2; Một phần ấp Tân Phú 1; một phần ấp An Trường xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần tổ 11 ấp Phú Lợi Hạ; một phần tổ 7 ấp Phú Lợi Thượng xã An Định

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 13:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Lộc xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 08:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Thành Long xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Hộ KDCT Huỳnh Văn Hiệp, ấp Hội Thành xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 09:20:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Lộc xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 22/10/2026 đến 09:45:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Võ Văn Đông, ấp Hội Thành xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 22/10/2026 đến 11:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Hội Thành xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/10/2026 đến 11:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Vĩnh Hoà xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 11:20:00 ngày 22/10/2026 đến 12:20:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Hộ KDCT Võ Văn Hải, ấp Hội Thành xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/10/2026 đến 14:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp An Vĩnh 2 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/10/2026 đến 14:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp An Hoà xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 22/10/2026 đến 15:50:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công TY TNHH Đầu Tư Sản Xuất Vũ Thành, ấp Phú Quới xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Điện lực Mỏ Cày, ấp 1 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần Ấp Phú Quới, Tân Phước, Ấp 7 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: -Một phần ấp Thành Long xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty TNHH Công nghiệp dừa Việt Nam Coco Ye, ấp Tân Lộc xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bình Đại

KHU VỰC: - Tố 2 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 09:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tổ 6, 7 ấp Thới Hòa 1 xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Huỳnh Thanh Dũng ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/10/2026 đến 09:20:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tổ 4, 5 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 21/10/2026 đến 10:15:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Phạm Tấn Hòa 3 ấp Bình Huề 2 xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/10/2026 đến 11:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tổ 22, 23 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 21/10/2026 đến 11:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tổ 24 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/10/2026 đến 14:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Võ Văn Chương ấp Bình Thới xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/10/2026 đến 14:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tổ 25 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 21/10/2026 đến 15:15:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Thị Liên Đoàn ấp Bình Thới xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/10/2026 đến 16:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tổ 19 ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 21/10/2026 đến 16:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tổ 8, 9 ấp Bình Chiến xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 15:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Khách hàng Công ty TNHH năng lượng mặt trời SAT1, SAT2, SAT3, SAT4, SAT5; Công ty TNHH SV Solar 1, Solar 2, Solar 3; Nuôi tôm công nghiệp Bùi Văn Minh ấp Phước Thạnh xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tổ 1, 7 ấp Long Hiệp xã Phú Thuận

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/10/2026 đến 12:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Võ Văn Hận ấp Bình Mỹ xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/10/2026 đến 11:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Phan Thị Thu Thủy ấp Thừa Long xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/10/2026 đến 14:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Thị Loan ấp Thừa Trung xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Phú

KHU VỰC: CSNT Dương Hữu Kế ấp Thạnh Lại xã Thạnh Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 20/10/2026 đến 09:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Trị Thượng xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/10/2026 đến 09:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CSNT Nguyễn Minh Tâm ấp Thạnh Lại xã Thạnh Phú.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/10/2026 đến 10:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Trị Thượng xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 20/10/2026 đến 10:45:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CSNT Lê Văn Lành ấp An Bình xã Thạnh Phú.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Trị Thượng xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/10/2026 đến 12:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Trị Thượng xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/10/2026 đến 14:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CSNT Đinh Văn Hoài Nam ấp Mỹ An xã Quới Điền.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/10/2026 đến 14:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 20/10/2026 đến 15:15:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nhà Thờ Cái Cá ấp Qúi Đức xã Quới Điền.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 20/10/2026 đến 15:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 20/10/2026 đến 16:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Mua ấp Qúi Đức xã Quới Điền.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hưng xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CSNT Trần Văn Huynh ấp An Khương xã An Qui.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 09:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CSNT Trần Văn Huynh ấp An Khương xã An Qui.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/10/2026 đến 10:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Công ty TNHH Vinh Phước Hưng ấp An Phú xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/10/2026 đến 11:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CSNT Nguyễn Thị Đầm ấp Giao Hiệp xã Thạnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/10/2026 đến 14:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Đại Thôn xã Thạnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/10/2026 đến 15:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Quí Khương xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 11:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CSNT Trần Quang Trung ấp Qúi Đức xã Quới Điền.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 09:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CSNT Quang Thị Tiền ấp Qúi Hòa xã Quới Điền.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 23/10/2026 đến 10:20:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CSNĐ Nguyễn Văn Bằng ấp Qúi Đức xã Quới Điền.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/10/2026 đến 11:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Quí Khương xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CSNT Phan Văn Lợi ấp Qúi Thạnh, xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/10/2026 đến 14:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nhà Thờ Bến Luông ấp Xương Hòa 2 xã Đại Điền.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 23/10/2026 đến 15:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: HKD cá thể Đức Định ấp Thạnh B xã Đại Điền.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Túc

KHU VỰC: ấp Phú Thành xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Công ty TNHH 1TV khai thác Công trình Thủy Lợi Bến Tre xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Phú Mỹ xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 09:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Phú Lễ xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 11:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: không

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 21/10/2026 đến 09:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Công tác không mất điện - Hotline

KHU VỰC: không

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 21/10/2026 đến 10:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Công tác không mất điện - Hotline

KHU VỰC: ấp Phú Mỹ xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 21/10/2026 đến 11:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: không

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/10/2026 đến 12:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Công tác không mất điện - Hotline

KHU VỰC: không

THỜI GIAN: Từ 12:15:00 ngày 21/10/2026 đến 13:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Công tác không mất điện - Hotline

KHU VỰC: ấp Phú Xuân xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Phú Hòa xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Phú Thành Tây; ấp Quới Thạnh Đông xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: ấp An Thạnh; ấp Mỹ An xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/10/2026 đến 11:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giồng Trôm

KHU VỰC: Tổ 1, 2, 4, 6 ấp Phú Điền xã Thuận Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 11, 12 ấp Phú Thuận xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 2, 3, 4, 5, 17 ấp Bình Thuận xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng: Cty Cổ phần Giải Pháp Thương Mại Việt Nam Sài Gòn, Cty Hà Vinh xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 11:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 3, 4 ấp Tân Lợi Thạnh xã Tân Hào

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 12:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 3, 4, 5, 6 ấp Long Phụng xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng: Chi Nhánh 2 Cty TNHH Đầu Tư Dừa Sơn Phú xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/10/2026 đến 11:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Lách

KHU VỰC: Một phần ấp Vinh Huê xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 09:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Vinh Huê xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/10/2026 đến 11:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Hưng xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/10/2026 đến 14:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hội xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 21/10/2026 đến 16:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bình An xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 12:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Sơn Qui xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Sơn Định xã Phú Phụng tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 12:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng nước đá Võ Ngọc Thạch, ấp Bình An xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Lân Nam xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

KHU VỰC: -Tổ 8, 9, 10 ấp Tân Trung, xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 12:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Tổ 14, 15, 16, 17 ấp Tân Trung, xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/10/2026 đến 16:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Phú Qưới, xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 12:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thiện, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 14:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Ngãi, xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 14:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Thành An, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp