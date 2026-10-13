Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 13 - 18/10/2026: Cập nhật danh sách khu vực sẽ bị cúp điện mới nhất

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 13 - 18/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 13 - 18/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 13 - 18/10/2026

Lịch cúp điện Bến Tre

KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Minh Tâm khu phố Phước Hậu phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần tổ 1, 17 khu phố Phước Hậu phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần tổ 10, 24, 28, 31, 33 khu phố 3; tổ 33 khu phố Phước Thạnh phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần tổ 3, 6, 27 khu phố 3; tổ 1 khu phố 2 phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần tổ 3, 6, 27 khu phố 3; tổ 1 khu phố 2 phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần tổ 16 khu phố Bình Thành phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/10/2026 đến 13:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ba Tri

KHU VỰC: -Một phần ấp An Quới xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/10/2026 đến 16:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Gò Da xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 09:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thị xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 12:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đoạn đường từ Vòng xoay HL173 đến Cầu Bà Chịu xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 14/10/2026 đến 11:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Phước Thạnh xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/10/2026 đến 16:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Phú Thạnh xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 12:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 06, 07 ấp An Bình xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 09:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 09, 10 ấp An Bình xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/10/2026 đến 10:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Lộ Đường Tắt xã Tân Thủy

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/10/2026 đến 12:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 12, 13, 14 ấp Kinh Mới xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một Phần ấp An Lợi xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/10/2026 đến 14:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Phạm Văn Niên ấp An Thạnh xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 15/10/2026 đến 15:15:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Huỳnh Thị Tuyết Loan ấp An Thạnh xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 15/10/2026 đến 16:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Đức Trung xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 16:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày

KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Phú Đông B xã An Định -Một phần ấp Phú Long Phụng xã Đại Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần tổ ấp Tân Phú 1 xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 09:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Thanh Thuỷ xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 13/10/2026 đến 10:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Thanh Vân xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 13/10/2026 đến 11:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Định Nghĩa xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 13/10/2026 đến 12:10:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Quới 2 xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/10/2026 đến 15:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Phú Đông A, một phần ấp Tân Quới Đông B xã An Định

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 09:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Phú Đông A, một phần ấp Tân Quới Đông B xã An Định

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 14/10/2026 đến 10:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Phú Đông B, một phần ấp Tân Phú Đông A xã An Định

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 14/10/2026 đến 11:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Quới Tây A xã An Định

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 14/10/2026 đến 12:10:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Thạnh Đông xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/10/2026 đến 14:10:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Trạch 1 xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 14/10/2026 đến 15:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Bình Tây xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Định Thái xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Bình Thới xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Ấp Phú Quới, Tân Phước, Ấp 7 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Đại

KHU VỰC: - Tổ 4a, 4b, 10 ấp Phú Mỹ xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tổ 12, 13 ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/10/2026 đến 09:45:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tổ 11, 12 ấp Bến Cát xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/10/2026 đến 11:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tổ 9, 14, 16 ấp Bến Cát xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/10/2026 đến 14:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tổ 3 ấp Bình Trung xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/10/2026 đến 16:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Võ Thị Thủy ấp Phước Bình xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Huỳnh Văn Tuấn ấp Phước Bình xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/10/2026 đến 11:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Ngô Thị Lệ ấp Phước Bình xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/10/2026 đến 14:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Trương Văn Ten ấp Phước Bình xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Phú

KHU VỰC: CSNT Nguyễn Thị Ngọc Cúc ấp Thạnh Lại xã Thạnh Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 10:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CSNT Nguyễn Thụy Minh Thơ ấp An Bình xã Thạnh Phú.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/10/2026 đến 11:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CSNT Trần Văn Thể ấp Mỹ An xã Thạnh Phú.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/10/2026 đến 15:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: DNTN VLXD Nguyễn Hoàng Trưởng ấp Mỹ An xã Thạnh Phú.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Phú Long Phụng xã Đại Điền.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: CSNT Trần Văn Quân ấp An Phú xã An Qui.

THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 14/10/2026 đến 09:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Hùng ấp An Thủy xã An Qui.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/10/2026 đến 10:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CSNT Trần Văn Tùng ấp An Thủy xã An Qui.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/10/2026 đến 11:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Diễn ấp An Thủy xã An Qui.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/10/2026 đến 14:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CSNT Đinh Minh Quân ấp An Thủy xã An Qui.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 14/10/2026 đến 15:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: CSNT Phan Thị Chóng ấp An Ninh xã An Qui.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Xương Thạnh, Xương Long xã Đại Điền

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Túc

KHU VỰC: ấp Phú Hòa xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/10/2026 đến 09:45:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Phú Thuận xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/10/2026 đến 10:45:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Phú Hòa xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/10/2026 đến 11:45:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Phú Thuận xã Tiên Thủy ấp Tân Đông xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 13/10/2026 đến 14:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Phú Thuận xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 13/10/2026 đến 15:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Tân Đông xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Mỹ An xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 14/10/2026 đến 14:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Phước Tự xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Quới Hòa Đông; ấp Quới Hòa Tây; ấp Quới An xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Phước Hòa xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giồng Trôm

KHU VỰC: Tổ 9A, 10, 12 ấp Hòa Thạnh xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 11:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 3, 4, 5 ấp Mỹ Quới xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 09:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng: Cty TNHH Xuất nhập Khẩu Nông Sản Bảo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 10:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 4, 5, 6, 7 ấp Long Nội xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/10/2026 đến 11:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 23 ấp Hưng Phú xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/10/2026 đến 14:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 22, 23 ấp Hưng Long xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 16/10/2026 đến 15:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu phố Long Thành Phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Lách

KHU VỰC: Công ty TNHH Đông Thương ấp Tây Lộc xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 13:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

KHU VỰC: Tổ 4, 5, 6 ấp Thành An, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 21, 21A, 22 Ấp Tích Khánh, xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 12:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 14, 15, 16 ấp Giồng Trôm, xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/10/2026 đến 16:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 16, 17, 18, 19 ấp Thành An, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp