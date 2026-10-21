Xã hộiMôi trường - Khí hậu

Lịch cúp điện TP. Đà Nẵng hôm nay ngày 22/10/2026

Thông tin lịch cúp điện tại TP. Đà Nẵng theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 22/10/2026.

Báo Thế Giới & Việt Nam
9894 liên quanGốc
Nhân viên Điện lực gia cố néo và kiểm tra hệ thống móng cột trước mùa mưa bão. (Nguồn: Điện lực Đà Nẵng)

Nhân viên Điện lực gia cố néo và kiểm tra hệ thống móng cột trước mùa mưa bão. (Nguồn: Điện lực Đà Nẵng)

Lịch cúp điện phường Hải Châu

Lịch cúp điện phường Liên Chiểu

Lịch cúp điện phường Sơn Trà

Lịch cúp điện phường Thanh Khê

Lịch cúp điện phường Tam Kỳ

Lịch cúp điện xã Quế Sơn

Lịch cúp điện xã Duy Xuyên

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 22/10/2026 tại TP. Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!

QT

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-cup-dien-tp-da-nang-hom-nay-ngay-22-10-2026-459129.html