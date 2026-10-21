Lịch cúp điện TP. Đà Nẵng hôm nay ngày 22/10/2026
Thông tin lịch cúp điện tại TP. Đà Nẵng theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 22/10/2026.
Lịch cúp điện phường Hải Châu
Lịch cúp điện phường Liên Chiểu
Lịch cúp điện phường Sơn Trà
Lịch cúp điện phường Thanh Khê
Lịch cúp điện phường Tam Kỳ
Lịch cúp điện xã Quế Sơn
Lịch cúp điện xã Duy Xuyên
Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 22/10/2026 tại TP. Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-cup-dien-tp-da-nang-hom-nay-ngay-22-10-2026-459129.html