Lịch cúp điện TP. Đà Nẵng hôm nay ngày 22/10/2026

Chiều 21/10, thảo luận tại Tổ 5 gồm các Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cao Bằng về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, các đại biểu quan tâm tới nội dung mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động trên nền tảng số và đề nghị thực hiện theo lộ trình thí điểm trước để hoàn thiện khung pháp lý về lao động nền tảng.