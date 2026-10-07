Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 7 - 11/10/2026: Sẽ cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 7 - 11/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 7 - 11/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 7 - 11/10/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng

KHU VỰC: Thuộc đường Sương Nguyệt Anh (từ giáp nhà số 01 đến giáp nhà số 94)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 15:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Thuộc các đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ giáp nhà số 288, 333 đến giáp ranh xã An Ninh), Sóc Vồ, khu vực ấp Phú Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 15:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Khu công Nghiệp An Nghiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/10/2026 đến 15:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Nhu Gia

KHU VỰC: Một phần các ấp Lê Văn Xe, Hòa Lời, xã Ngọc Tố

THỜI GIAN: Từ 02:30:00 ngày 07/10/2026 đến 03:24:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Gia Hòa – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần các ấp: Lê Văn Xe, Hòa Đặng, Hòa Lời – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/10/2026 đến 11:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Huỳnh Công Đê – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Đức – xã Hòa Tú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 12:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Trung– xã Hòa Tú; một phần ấp Lương Văn Huỳnh – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần các ấp: Bình Hòa, Thạnh Hòa – xã Gia Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/10/2026 đến 17:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần các ấp: Khu 1, Khu 2, Khu 4, Sóc Bưng – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/10/2026 đến 12:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Phú Giao – xã Gia Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/10/2026 đến 17:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Mỹ Tú

KHU VỰC: Các ấp Phước Thới A, Phước Thới B, Phước Phước Thuận – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Các ấp Phước Thới A, Phước Thới B, Phước Phước Thuận – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/10/2026 đến 17:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cù Lao Dung

KHU VỰC: Một phần Ấp Vàm Hồ, xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Đoàn Văn Tố A, xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp An Thường, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp An Phú, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp An Phú, An Lạc, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/10/2026 đến 17:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Châu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Phú Lộc

KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Kiết Bình - xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:14:00 ngày 07/10/2026 đến 16:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp 17 – xã Vĩnh Lợi; ấp 21 – xã Tân Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Thắng - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 09:02:00 ngày 07/10/2026 đến 15:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện

KHU VỰC: Một phần ấp Kiết Lập A – xã Lâm Tân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Kiết Nhất A – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 16:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Kiết Lập A – xã Lâm Tân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Kiết Lập A – xã Lâm Tân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/10/2026 đến 17:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp 3, ấp Trương Hiền, ấp Giồng Chùa, ấp Rẫy Mới 1, ấp Phú Tân – xã Phú Lộc; ấp Trung Thành, ấp Trung Hòa, ấp Trung Bình, ấp Trung Thống, ấp Tân Nghĩa – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/10/2026 đến 17:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Kiết Lợi – xã Lâm Tân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/10/2026 đến 17:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Kế Sách

KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Đồng 1, Xóm Đồng 2 - xã Thới An Hội - TP Cần Thơ,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phấn ấp Trường Phú, Trường Lộc, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Phong Phú xã Phong Nẫm, Thành Php61 Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:04:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Đồng 1, Xóm Đồng 2 - xã Thới An Hội - TP Cần Thơ,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Xã Phong Nẫm; ấp An Tấn, An Công, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/10/2026 đến 18:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Ninh Thới, An Hòa, An Thạnh xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/10/2026 đến 17:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/10/2026 đến 17:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Long Phú

KHU VỰC: Ấp Tân Qui A, xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ngã Năm

KHU VỰC: Ấp A2, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực Tân Quới - phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/10/2026 đến 15:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp A2 - xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Tân Bình, Long An - xã Tân Long; Khu vực 3, khu vực 7 - phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/10/2026 đến 17:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thuận Hòa

KHU VỰC: ấp Kinh Mới, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: ấp Mương Khai, xã Hồ Đắc Kiện, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: ấp Kinh Mới, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: ấp Mương Khai, xã Hồ Đắc Kiện, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 16:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Thọ Hoà Đông A, xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 16:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: ấp Hòa Long, ấp Kinh Mới, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/10/2026 đến 16:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trần Đề

KHU VỰC: Nam Chánh - Xã Lịch Hội Thượng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Giồng Chát - Xã Liêu Tú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/10/2026 đến 12:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp