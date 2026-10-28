Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 28/10 – 1/11/2026: Cập nhật danh sách những khu dân cư bị cúp điện mới nhất

Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 28/10 – 1/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 28/10 – 1/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 28/10 – 1/11/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng

KHU VỰC: Thuộc đường Trần Hưng Đạo (từ giáp nhà số 536, 845 đến giáp Ngã Ba Trà Tim).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 10:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường Nguyễn Chí Thanh, Sơn Đê (từ giáp đường Nguyễn Chí Thanh đến giáp đường Lê Lợi).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 09:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu Văn hóa Hồ nước Ngọt

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 28/10/2026 đến 11:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Thuộc đường Trần Thủ Độ (khu D- 586) từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Võ Văn Kiệt

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/10/2026 đến 12:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Thuộc đường Trần Hưng Đạo (từ giáp đường Phú Lợi đến giáp nhà số 363, 140) Lê Duẩn – phía Bến xe (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp Bến xe Sóc Trăng)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/10/2026 đến 16:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường Nguyễn Chí Thanh, Sơn Đê (từ giáp đường Nguyễn Chí Thanh đến giáp đường Lê Lợi).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 10:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Cấp Nước Nguyễn Chí Thanh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/10/2026 đến 12:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Nhu Gia

KHU VỰC: ấp Phú Thuận, xã Nhu Gia

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Phú Thuận, xã Nhu Gia

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 16:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Cần Giờ - xã Ngọc Tố

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực Tâm Lộc, phường Mỹ Xuyên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 09:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Thạnh Hòa, xã Gia Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Dù Tho xã Ngọc Tố

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 11:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Gia Hòa, xã Nhu Gia

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/10/2026 đến 11:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Minh Duy, xã Hòa Tú

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 29/10/2026 đến 13:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Tam Hòa, xã Nhu Gia

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Tâm Thọ - phường Mỹ Xuyên; ấp Cần Giờ - xã Ngọc Tố

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: ấp Trần Minh Quyền xã Ngọc Tố

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Khu 1, ấp Khu 3, ấp Khu 4 - xã Nhu Gia

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/11/2026 đến 17:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực Hòa Mỹ, Phường Mỹ Xuyên

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/11/2026 đến 12:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Phú Giao – xã Gia Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/11/2026 đến 17:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực Chợ Cũ, phường Mỹ Xuyên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/11/2026 đến 17:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Mỹ Tú

KHU VỰC: Các ấp Trà Lây 2, Bố Liên 3, Tà Ân A1, Tà Ân A2, Bét Tôn, Sóc Xoài, Tá Biên – xã Mỹ Hương; một phần ấp Tam Sóc B, Tam Sóc C – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Phước Bình – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 15:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Phước Bình – xã Mỹ Tú và một phần ấp Kiết Nhất A – xã Lâm Tân – TP Cần Thơ. Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Các ấp Phước Thọ A, Phước Thọ B, Phước Thọ C – xã Mỹ Phước và một phần ấp Phương An (Phương An 2) – xã Long Hưng – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Các ấp Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B, Mỹ Lợi C, Mỹ An và một phần các ấp Mỹ Bình (Mỹ Bình), Mỹ Ninh (Mỹ Ninh) – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/10/2026 đến 10:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Các ấp Trà Lây 1, Trà Lây 2, Bố Liên 3 – xã Mỹ Hương - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Các ấp Phước Thọ A, Phước Thọ B, Phước Thọ C – xã Mỹ Phước và một phần ấp Phương An (Phương An 2) – xã Long Hưng – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 12:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Các ấp Phương An, Phương Hòa, Kinh Tế, Phương Bình, Phương Thạnh – xã Long Hưng – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cù Lao Dung

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Châu

KHU VỰC: Khu vực Biển Trên, Biển Dưới phường Vĩnh Phước.

THỜI GIAN: Từ 08:02:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Biển Trên, Biển Dưới, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:19:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Lộc

KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Kiết Lập A – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Kiết Lập A – xã Lâm Tân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Kiết Lợi – xã Lâm Tân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp 3, ấp Phú Tân – xã Phú Lộc; ấp Trung Thành, ấp Trung Hòa, ấp Trung Bình, ấp Trung Thống, ấp Tân Nghĩa – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/11/2026 đến 17:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Kế Sách

KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 16:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Cây Sộp, xã Kế Sách, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 10:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Chùa, xã Kế Sách, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 29/10/2026 đến 14:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Số 1, xã Kế Sách, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 16:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ; một phần ấ́p An Hòa, An Phú, An Thạnh, An Lợi, Mỹ Hội, xã Thới An Hội; một phần ấp Phèn Đen, An Bình, ấp 1, ấp 2, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/11/2026 đến 17:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Mỹ Huề, Mỹ Yên, Mỹ Phước, Mỹ Thuận, Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ, một phần ấp Mỹ Hội, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/11/2026 đến 12:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Phú

KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Dong-xã Tân Thạnh-TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:28:00 ngày 28/10/2026 đến 17:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ngã Năm

KHU VỰC: Khu vực 3 - phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 15:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp A2, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Sử - Phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 12:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Tân Bình, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Long An - xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Tân Bình, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực 5, phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3, Vĩnh Thanh, Vĩnh Thuận, Vĩnh Trung, Vĩnh Qưới, Vĩnh Đồng, Vĩnh Thành - phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực Mỹ Phước, Mỹ Thành, Mỹ Thọ, Mỹ Đông, Mỹ Tân, Mỹ Tây B – phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực Mỹ Tường – phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực Long Hòa, Tân Trung – xã Tân Long; Khu vực Tân Trung, Tân Chánh, trà Cú – phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Tân Bình, Long An - xã Tân Long; Khu vực 3, khu vực 7 - phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/11/2026 đến 17:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thuận Hòa

KHU VỰC: Một phần ấp Xây Đá A , xã Hồ Đắc Kiện - thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 09:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện - thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/10/2026 đến 10:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần các ấp Đắc Thắng, xã Hồ Đắc Kiện - thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/10/2026 đến 11:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Thọ Hòa Đông, xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/10/2026 đến 15:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp An Tập, xã Hồ Đắc Kiện - thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/10/2026 đến 14:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Long, xã An Ninh - thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 28/10/2026 đến 15:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trần Đề

KHU VỰC: Ấp Nhà Thờ - Xã Trần Đề - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp Tú Điềm - xã Trần Đề - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Cảng, Xã Trần Đề - Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/11/2026 đến 14:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp