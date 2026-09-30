Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 30/9 – 4/10/2026: Một số khu dân cư sẽ bị cúp điện 11 tiếng/ngày để sửa chữa

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 30/9 – 4/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 30/9 – 4/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 30/9 – 4/10/2026

Lịch cúp điện Vị Thanh

KHU VỰC: Khu vực 5, Phường Vị Tân, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực 7, Phường Vị Tân, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực 5, Phường Vị Tân, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hòa

KHU VỰC: Ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 30/09/2026 đến 12:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Một Ngàn, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 09:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Một Ngàn, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 13:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp 2, xã Thạnh Hòa, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 02/10/2026 đến 14:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ngã Bảy

KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Mỹ

KHU VỰC: Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần phường Long Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

KHU VỰC: ấp Thuận Hưng, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 15:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 15:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Phước Hưng, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Phước Hưng, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Ngã Sáu, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 11:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Ngã Sáu, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Phú Tân, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 15:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/9 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Vị Thủy

KHU VỰC: Xã Vị Thủy, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/9 – 4/10/2026.