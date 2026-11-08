Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 9/11/2026

Không hút thuốc không đồng nghĩa với việc miễn nhiễm ung thư phổi. Bụi mịn PM2.5, ô nhiễm không khí và các hóa chất độc hại trong môi trường lao động đang trở thành những yếu tố nguy cơ đáng lo ngại, khiến căn bệnh này không còn là nỗi lo riêng của người hút thuốc.