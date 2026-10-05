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Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 6/10/2026

Thông tin lịch cúp điện tại Thành phố Huế theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 6/10/2026.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Chủ động nâng cao kỹ năng qua buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn năm 2026. (Nguồn: Điện lực Huế)

Chủ động nâng cao kỹ năng qua buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn năm 2026. (Nguồn: Điện lực Huế)

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 6/10/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!

QT

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-cup-dien-thanh-pho-hue-hom-nay-ngay-6-10-2026-452181.html