Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 6/10/2026

Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 2.10 nhưng chế độ được tính từ ngày 1.7.2026. Người thuộc diện được bổ sung sẽ nhận phần chênh lệch, không phải nhận thêm nguyên ba tháng phụ cấp 55% ngoài số tiền đã hưởng.