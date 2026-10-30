Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 31/10/2026

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và kỹ năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) tại các khu vực Nhà máy Thủy điện Đại Ninh (Nhà máy), Trụ sở chính Công ty Thủy điện Đại Ninh (Công ty) và Khu Nhà trực vận hành Lương Sơn của Công ty trong các ngày 27, 29 và 30/10/2026.