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Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 31/10/2026

Thông tin lịch cúp điện tại Thành phố Huế theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 31/10/2026.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Tiếp tục nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, góp phần bảo đảm vận hành lưới điện an toàn, ổn định, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội. (Nguồn: Điện lực Huế)

Tiếp tục nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, góp phần bảo đảm vận hành lưới điện an toàn, ổn định, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội. (Nguồn: Điện lực Huế)

Lịch cúp điện phường Hương An

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 31/10/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!

QT

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-cup-dien-thanh-pho-hue-hom-nay-ngay-31-10-2026-462677.html