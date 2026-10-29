Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 30/10/2026

Điện thoại, thiết bị công nghệ đang dần chiếm nhiều thời gian trong sinh hoạt của trẻ em, kéo theo những lo ngại về sức khỏe, tâm lý và khả năng giao tiếp. Sự đồng hành của cha mẹ được xem là yếu tố quan trọng giúp trẻ hình thành thói quen sử dụng thiết bị điện tử hợp lý hơn.