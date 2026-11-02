Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 3/11/2026

Nhóm công tác diễn tập tình huống giả định theo phương án. (Nguồn: Điện lực Huế)

Lịch cúp điện phường Hương An

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Lịch cúp điện phường Thuận An

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 3/11/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.