Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 29/10/2026

Điện lực Phú Vang tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026. (Nguồn: Điện lực Huế)

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Lịch cúp điện phường Thuận An

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 29/10/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

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