Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 27/10/2026

Sau khi trúng 5 tờ vé số giải đặc biệt của Xổ số Kiên Giang với tổng trị giá 10 tỷ đồng, một người đàn ông bán rau củ quả bên ngoài chợ Tắc Vân, tỉnh Cà Mau để lại toàn bộ hàng hóa cho người dân đến lấy rồi đi lĩnh thưởng và về quê.