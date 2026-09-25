Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 26/9/2026

Sáng 25/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và các chương trình hành động, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến 1.828 điểm cầu các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đảng ủy các xã, phường, đặc khu với hơn 71.800 cán bộ, đảng viên tham gia.